Termos e Condições Gerais de Uso de uma conta Île-de-France Mobilités Connect

Junho de 2025

Preâmbulo

O uso de uma conta Île-de-France Mobilités Connect por qualquer dispositivo conectado (telefone, computador, tablet ou outro objeto conectado) está sujeito ao conhecimento total, completo e sem reservas e aceitação destes Termos e Condições Gerais de Uso pelo usuário.

O usuário reconhece que está plenamente informado de que seu acordo com o conteúdo destes termos e condições gerais não requer assinatura manuscrita, mas resulta exclusivamente de sua aceitação online.

O usuário tem a opção de reproduzir e armazenar esses termos e condições gerais usando as funcionalidades padrão do seu navegador ou computador. Essa reprodução e/ou conservação é da responsabilidade exclusiva do usuário.

O objetivo destes Termos e Condições Gerais de Uso da conta Île-de-France Mobilités Connect é definir:

As condições para criar e usar uma conta Île-de-France Mobilités Connect, incluindo a possibilidade de desativar e reativar a conta.

Os termos e condições para gerenciar os dados pessoais associados à conta Île-de-France Mobilités Connect do usuário, via o site Mon espace e o aplicativo Île-de-France Mobilités.

O uso da conta Île-de-France Mobilités Connect e dos dados pessoais associados pelos serviços acessíveis a essa conta, seja gerenciada pela Île-de-France Mobilités (Mon espace, Me déménagement, Mon décompensation, PAM, etc.) ou por seus parceiros (Bonjour RATP, SNCF Connect, Klaxit, Karos, Blablacar Daily, etc.).

1. Definições

1.1 Usuário

Termo designando qualquer pessoa que utilize um site ou aplicativo vinculado à conta Île-de-France Mobilités Connect e serviços associados.

1.2 Conta Île-de-France Mobilités Connect

Île-de-France Mobilités Connect é um serviço de autenticação que oferece acesso seguro aos serviços oferecidos pela Île-de-France Mobilités em seu site e aplicativo móvel, bem como com alguns de seus parceiros. Por exemplo, esse serviço permite a compra de passes Navigo desmaterializados (mensais ou semanais) via celular, ou a realização de reivindicações de indenização no site da Île-de-France Mobilités.

O usuário deve ter uma conta Île-de-France Mobilités Connect para acessar esses serviços.

1.3 Conta de cliente Navigo

A conta de cliente Navigo permite o gerenciamento dos seguintes passes e/ou contratos: Navigo Annual, imagine R, Amethyste, Navigo Liberté +, passes Solidarity e Free, bem como passes Mês ou Semana adquiridos com passe personalizado.

Uma conta de cliente Navigo é criada sistematicamente para portadores ou pagadores de um dos passes e/ou contratos listados acima, bem como para portadores de um passe Navigo personalizado.

1.4 Dispositivo Conectado

Qualquer dispositivo ou acessório que permita acessar a Internet e usar aplicativos e sites.

1.5 Serviços

A Île-de-France Mobilités oferece vários serviços acessíveis apenas por meio de uma conta Île-de-France Mobilités Connect. Estes serviços digitais podem estar disponíveis:

Dos sites ou do aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, como: My space (gestão de contratos e dados pessoais), My compensation (pedidos de reembolso) ou Me Move (busca por viagens personalizadas).

Das plataformas dos parceiros, como a verificação de elegibilidade para viagens de carona oferecidas pela Região aos assinantes do Navigo, ou o compartilhamento de dados pessoais da conta Île-de-France Mobilités Connect com certos parceiros durante o registro (esse compartilhamento é feito apenas com o consentimento explícito do usuário que se registra no aplicativo do parceiro).

1.6 Opt-in

Opt-in é um processo voluntário de registro no qual um usuário dá consentimento explícito para receber informações, comunicações ou serviços de um ator específico. Esse consentimento geralmente é materializado pelo ato de marcar uma caixa.

A qualquer momento, o usuário pode retirar seu consentimento desmarcando a caixa correspondente.

1.7 Desvinculação

Opt-out é um processo voluntário de opt-out no qual um usuário expressa explicitamente sua recusa em receber informações, comunicações ou serviços de um ator específico. Essa recusa geralmente se manifesta pelo ato de marcar uma caixa.

A qualquer momento, o usuário pode restabelecer seu consentimento desmarcando a caixa.

1.8 Agência Comercial

Uma agência de vendas é um local físico onde é possível obter um passe Navigo personalizado, assinar passes e contratos Navigo, ou gerenciar as configurações. As agências de vendas oferecem um serviço personalizado aos usuários, no mesmo formato dos balcões da RATP e de alguns balcões de serviço SNCF Navigo.

1.9 Solicitação de serviço pós-venda

Uma solicitação de serviço pós-venda é uma solicitação que um usuário envia ao atendimento ao cliente para realizar operações relacionadas à sua conta ou contratos Navigo.

2. Apresentação da conta Île-de-France Mobilités Connect

2.1 Criação de uma conta Île-de-France Mobilités Connect

O usuário tem a opção de criar uma conta online quando desejar acessar um serviço que exija autenticação via Île-de-France Mobilités Connect, seja no site da Île-de-France Mobilités, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou nos aplicativos e sites de parceiros que oferecem serviços da Île-de-France Mobilités.

Para criar uma conta, o usuário deve preencher o formulário de registro fornecendo as seguintes informações: nome, sobrenome, endereço de e-mail e data de nascimento. Por razões de segurança, também é necessário completar um Captcha para finalizar a criação da conta.

Se o endereço de e-mail inserido já estiver associado a uma conta existente, o usuário será notificado ao final do processo e terá que recomeçar com um endereço de e-mail diferente.

Para finalizar a criação da conta, o usuário deve ativá-la clicando no link enviado para o endereço de e-mail fornecido. Ao ativar, eles serão solicitados a criar uma senha.

2.2 Condições para a criação de uma conta Île-de-France Mobilités Connect

Ao se registrar, o usuário se compromete a fornecer informações precisas, sinceras e atualizadas sobre sua identidade e estado civil. Ele também deve verificar regularmente os dados sobre ele para garantir sua precisão.

O usuário deve fornecer um endereço de e-mail válido, levando em mente que o mesmo endereço de e-mail não pode ser usado para várias contas Île-de-France Mobilités Connect.

Além disso, o usuário não pode criar ou usar várias contas Île-de-France Mobilités Connect, pois isso poderia dificultar o uso ideal dos serviços oferecidos pela Île-de-France Mobilités e seus parceiros.

2.3 Vinculando a conta Île-de-France Mobilités Connect e a conta de cliente Navigo

Os usuários podem vincular sua conta Île-de-France Mobilités Connect à sua conta de cliente Navigo. Essa associação permite que o usuário consulte e gerencie sua conta de cliente Navigo por meio do site da Île-de-France Mobilités.

Quando a associação é realizada para uma conta de cliente Navigo criada em uma agência, é necessário coletar os dados pessoais necessários para identificar o cliente: sobrenome, nome, data de nascimento, endereço de e-mail e número do cliente.

A associação é realizada automaticamente ao assinar ou solicitar um passe no site da Île-de-France Mobilités, desde que o cliente já tenha uma conta de cliente Navigo. Se o cliente ainda não tiver uma conta, ela é criada ao assinar ou solicitar um passe e será automaticamente associada à sua conta Île-de-France Mobilités.

Uma vez concluída a associação, o usuário poderá modificar seus dados de identidade (sobrenome, primeiro nome, data de nascimento) por meio de uma solicitação de serviço pós-venda ou indo a uma agência com comprovante de identidade. A gestão do endereço de e-mail deles, que é o principal identificador da conta Île-de-France Mobilités, será feita exclusivamente pelo site ou aplicativo da Île-de-France Mobilités, ou pela solicitação de certos parceiros (veja o parágrafo seguinte sobre as funcionalidades relacionadas ao uso do serviço Île-de-France Mobilités Connect).

2.4 Gestão das comunicações comerciais e institucionais (opt-in comercial e opt-out institucional)

No contexto da compra de um passe Navigo, o usuário recebe, exclusivamente no site da Île-de-France Mobilités, a possibilidade de recusar, por meio de opt-out, as comunicações institucionais da Île-de-France Mobilités e/ou aceitar, por meio de opt-in, as comunicações comerciais da Île-de-France Mobilités e das operadoras. Essa opção é oferecida ao ativar a conta.

O envio de comunicações pela Île-de-France Mobilités ou seus parceiros está sujeito ao consentimento prévio do usuário:

Comunicações comerciais exigem uma ação voluntária do usuário, que deve marcar a caixa de consentimento (opt-in) para concordar em receber essas informações.

exigem uma ação voluntária do usuário, que deve marcar a caixa de consentimento (opt-in) para concordar em receber essas informações. Comunicações institucionais podem ser enviadas pela Île-de-France Mobilités aos usuários. No entanto, o usuário mantém o direito de objetar: ele ou ela pode marcar a caixa de opt-out para bloquear o envio dessas comunicações.

A gestão dos consentimentos do usuário em relação a comunicações comerciais e institucionais (opt-in e opt-out) pode ser realizada por meio do gerenciamento de seus dados pessoais no My Space ou em uma agência comercial.

Deve-se notar que esses consentimentos são solicitados apenas para usuários com 15 anos ou mais. Usuários menores de 15 anos não se preocupam com comunicações emitidas pela Île-de-France Mobilités.

2.5 Gestão dos dados pessoais do Usuário e de seus beneficiários

2.5.1. Meu espaço

O usuário tem a opção de gerenciar todos os seus dados pessoais pelo site e aplicativo da Île-de-France Mobilités, na seção "Meu Espaço". O acesso a este serviço requer uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

A seção "Meu Espaço" pode conter informações relacionadas a outras pessoas, mas permanece sob responsabilidade exclusiva da pessoa em nome de quem a conta foi aberta e que aceitou os termos de uso.

2.5.2. Gestão de dados pessoais e contratos Navigo

Por meio do "Meu Espaço", o usuário pode modificar os dados relativos aos pacotes que possui, bem como aqueles que financia ou que são financiados por terceiros.

O usuário pode visualizar seus dados pessoais, como informações de identidade, informações de contato e consentimentos de comunicação. Ele também pode modificar esses dados, a menos que seja menor de idade ou adulto sob tutela.

Se o usuário for titular ou pagador de um contrato Navigo, ou se tiver uma conta Navigo associada, ele ou ela não poderá modificar diretamente seus dados de identidade (título, sobrenome, primeiro nome, data de nascimento). Nesse caso, eles terão que fazer um pedido de serviço pós-venda ou procurar uma agência para quaisquer alterações.

Se o usuário financiar o contrato de outra pessoa, ele ou ela tem acesso aos dados pessoais dessa pessoa (dados de identidade, endereço, números de telefone). Se essa pessoa for menor de idade ou adulto sob tutela, o usuário pode então modificar algumas de suas informações pessoais, com exceção dos dados de identidade (título, sobrenome, primeiro nome, data de nascimento), que exigem um pedido de serviço pós-venda ou uma visita a uma agência para modificação.

2.5.3. Proteção de dados pessoais

Todas as informações relacionadas à proteção dos dados dos usuários estão disponíveis na política de privacidade, acessada no site www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

3. Serviços acessíveis com a conta Île-de-France Mobilités Connect

3.1 Serviço Île-de-France Mobilités Connect

Île-de-France Mobilités Connect é um serviço de autenticação que garante o acesso aos dados de cada usuário, bem como a um conjunto de serviços oferecidos pela Île-de-France Mobilités ou seus parceiros.

O uso do serviço de autenticação Île-de-France Mobilités Connect requer a criação e ativação de uma conta.

3.2 Outros serviços da Île-de-France Mobilités

O usuário deve possuir uma conta Île-de-France Mobilités Connect para acessar os diversos serviços oferecidos pela Île-de-France Mobilités em seu site e aplicativo móvel, como a busca personalizada de rotas e o gerenciamento dos contratos do usuário, bem como nos aplicativos móveis de certos parceiros. Esses serviços são detalhados abaixo:

3.2.1 Serviço "My Space"

O serviço My Space permite que os usuários gerenciem seus dados pessoais, suas compras, seus contratos e passes Navigo, bem como seus pedidos de Serviço Pós-venda. Também oferece personalização das viagens (preferências de rota, favoritos) e alertas.

Este serviço está acessível no site da Île-de-France Mobilités (www.iledefrance-mobilites.fr) e pelo aplicativo móvel, na aba "Menu" (excluindo a gestão dos contratos de assinatura anual).

A conta Île-de-France Mobilités Connect é essencial para acessar o serviço Mon Espace.

3.2.2 Serviço "Assine ou peça um passe"

Esse serviço permite assinaturas, gerenciamento de contratos e o Serviço Pós-Venda associado. O acesso a esse serviço é condicionado à criação de uma conta Île-de-France Mobilités. Esses serviços estão disponíveis na internet, na seção "My Navigo" do site da Île-de-France Mobilités.

3.2.3 Serviço "Passeios ou Itinerários (Meus Favoritos e Minhas Preferências)"

Este serviço auxilia os usuários na busca por viagens e na gestão de informações e alertas relacionados aos seus lugares favoritos, disponíveis nos sites ou aplicativos móveis da Île-de-France Mobilités. Ele permite que os usuários busquem rotas e gerenciem seus favoritos (locais, linhas de metrô/RER, etc.) no modo offline, sem precisar de uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

No entanto, para personalizar sua busca de rota (receber alertas de trânsito por e-mail, evitar certas linhas, gerenciar horários, etc.), é necessário contar com a Île-de-France Mobilités Connect.

3.2.4 Serviço "Compra e Validação no meu celular e compra no meu passe Navigo"

Esse serviço permite que os usuários comprem bilhetes de transporte público e validem seus bilhetes e passes usando dispositivos móveis compatíveis. Compra, validação e o Serviço Pós-Venda (SAV) associado estão disponíveis via aplicativo Île-de-France Mobilités.

A conta Île-de-France Mobilités Connect é essencial para acessar o Serviço Pós-Venda associado a este serviço ou no caso de compra de uma assinatura mensal/semanal em um dispositivo móvel compatível.

Também permite consultar o histórico de compras, recuperar faturas e comprovantes de compra.

3.2.5 Serviço de Restituição

O serviço de compensação oferecido pela Île-de-France Mobilités permite que os usuários acompanhem as campanhas contínuas de compensação das seguradoras e obtenham informações detalhadas sobre os termos e condições do reembolso. Também é possível apresentar reivindicações para reembolso ou fazer reivindicações relacionadas a essas reivindicações.

Este serviço está disponível online na seção "Compensação" no site da Île-de-France Mobilités no seguinte endereço: https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement. No entanto, o acesso a esse serviço requer a criação de uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Assim, para aproveitar os serviços relacionados à compensação, o Usuário deve possuir essa conta autenticada.

3.3 Serviços parceiros

A criação de uma conta Île-de-France Mobilités Connect é essencial para acessar uma variedade de serviços e ofertas oferecidos por alguns parceiros da Île-de-France Mobilités. Graças a essa conta, os usuários podem se beneficiar da integração perfeita de serviços de diferentes players regionais de mobilidade.

Os parceiros da Île-de-France Mobilités incluem uma variedade de serviços, que vão desde transporte público até opções de mobilidade compartilhada. A troca de dados entre a Île-de-France Mobilités e esses parceiros é garantida pelo uso do serviço de autenticação Île-de-France Mobilités Connect. Quando necessário, soluções adicionais de segurança, validadas pela Île-de-France Mobilités, são implementadas para garantir a confidencialidade e a segurança das informações pessoais trocadas.

Em resumo, a criação de uma conta Île-de-France Mobilités Connect é essencial para acessar e se beneficiar dos serviços online oferecidos não apenas pela Île-de-France Mobilités, mas também por seus parceiros de mobilidade.

3.3.1 Bicicletas self-service: Vélib'

O serviço Vélib' é um sistema de bicicletas auto-atendidas disponíveis em Paris e nos subúrbios internos. Graças ao aplicativo Île-de-France Mobilités, os usuários podem facilmente comprar pacotes de curto prazo para o Vélib', sem precisar passar por outra plataforma.

Se o usuário estiver conectado via Île-de-France Mobilités Connect, seu endereço de e-mail é automaticamente comunicado à Smovengo (operadora do serviço Vélib'), o que simplifica o processo de compra. Além disso, o usuário pode consultar os detalhes da compra (valor, tipo de pacote, data de compra, suporte para desbloqueio da bicicleta) diretamente no aplicativo Île-de-France Mobilités. Essas informações são fornecidas pelo Smovengo e integradas ao aplicativo para o gerenciamento centralizado dos dados do usuário.

Esse processo seguro não só facilita a compra de passes, mas também melhora a experiência do usuário ao centralizar as informações necessárias para usar o serviço Vélib'.

3.3.2 Compartilhamento de carros: Communauto

"Communauto" é um serviço de aluguel de veículos compartilhados de carros disponível em Paris e arredores.

O usuário pode acessar o serviço de compartilhamento de carros Communauto diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités. A partir deste aplicativo, o Usuário pode:

Procure por veículos Communauto disponíveis.

Reserve um veículo e gerencie suas reservas. Para isso, o usuário deve estar autenticado com a Île-de-France Mobilités Connect e possuir uma conta de cliente Communauto previamente associada à sua conta Île-de-France Mobilités. A associação da conta Communauto com a conta Île-de-France Connect do usuário é realizada por meio da autenticação Communauto a partir do aplicativo Île-de-France Mobilités. Se o Usuário ainda não possui uma conta de cliente na Communauto, ele ou ela deve primeiro assinar esse parceiro. O usuário só poderá vincular sua conta e fazer uma reserva depois que sua assinatura for validada pela Communauto.

Visualize e gerencie reservas de veículos. Para isso, o usuário deve ser autenticado com o Île-de-France Mobilités Connect.

Nenhum dado pessoal é trocado entre a Île-de-France Mobilités e a Communauto.

O Usuário pode desbloquear seu veículo com seu Navigo Pass ou com seu cartão Communauto.

3.3.3 Carpooling: Klaxit, Karos, Blablacar Daily, Ynstant

Plataformas de carona compartilhada como Klaxit, Karos, Blablacar Daily e Ynstant facilitam o deslocamento ao permitir que os usuários compartilhem viagens de carro. Esses serviços são acessíveis diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, oferecendo uma solução de transporte que complementa as opções de transporte público.

A partir do aplicativo, o usuário pode:

Veja as opções de carona disponíveis para a carona deles,

Vá direto para os aplicativos parceiros para reservar uma carona.

Portadores de um Navigo Pass (seja em forma de cartão ou celular) podem se beneficiar de viagens gratuitas de carona, dependendo do pacote de transporte público. Para acessar os serviços de carona, o usuário deve vincular sua conta Mobilets Connect da Île-de-France à sua conta de carona, por meio da autenticação segura do serviço Île-de-France Mobilités Connect. Isso garante a gestão centralizada e simplificada dos serviços de dados e transporte.

Essa parceria com plataformas de carona amplia as opções de mobilidade dos usuários, permitindo que aproveitem viagens gratuitas ou subsidiadas, dependendo da situação e do pacote.

Quando um usuário faz parceria com uma plataforma de carona via Île-de-France Mobilités Connect, ele deve fornecer informações pessoais como nome, sobrenome, endereço de e-mail e data de nascimento. Esses dados permitem que a plataforma de carona verifique a identidade do usuário e faça a associação entre sua conta Île-de-France Mobilités e a conta de carona.

Antes de compartilhar esses dados, a plataforma de carona pede ao usuário seu consentimento explícito, o que permite que o usuário se beneficie das viagens gratuitas. A autenticação via Île-de-France Mobilités Connect também verifica a elegibilidade do usuário para viagens gratuitas, mas a Île-de-France Mobilités não compartilha detalhes sobre os contratos Navigo do usuário (como o tipo de contrato ou a data de validade) com seus parceiros.

O usuário pode, a qualquer momento, dissociar sua conta Île-de-France Mobilités Connect da conta de carona, interrompendo assim o compartilhamento de seus dados pessoais com a plataforma de carona. Esse controle dá ao usuário certa autonomia sobre o compartilhamento de suas informações e a gestão de suas preferências.

3.3.4 Minha Conta de Mobilidade

Minha Conta de Mobilidade é um serviço experimental projetado para simplificar as solicitações de auxílios de mobilidade e seu reembolso pelos empregadores. Esse serviço exige a criação de uma conta específica, chamada Minha Conta Mobilidade, que é então associada à conta Île-de-France Mobilités por meio de um ID de cliente.

Uma vez estabelecido esse link, o usuário pode, por meio do aplicativo Île-de-France Mobilités, selecionar a ajuda da empresa para a qual deseja se inscrever e enviar o comprovante correspondente de compra. Essas informações de compra são então transmitidas para a My Mobility Account, que é responsável por encaminhar o pedido para empresas parceiras de reembolso.

Esse processo permite a gestão simplificada das solicitações de auxílios à mobilidade, facilitando a transmissão e o gerenciamento de documentos de apoio entre o usuário e seu empregador.

3.3.5 Estacionamento para bicicletas

O Estacionamento Vélo é um serviço de assinatura para um estacionamento seguro para bicicletas. A Compte Connect Île-de-France Mobilités permite que o usuário acesse o serviço de estacionamento para bicicletas e realize os procedimentos para assinar e gerenciar seu contrato com cada titular.

O acesso ao serviço deve ser feito por meio de autenticação segura usando a Conta Conectar.

Ao assinar um contrato de Estacionamento para Bicicletas, solicita-se consentimento explícito ao usuário para autorizar a Île-de-France Mobilités a transmitir os dados estritamente necessários ao operador responsável pelo estacionamento em questão, com o único propósito de gerenciar e executar o serviço. »

4. Recursos relacionados ao uso do serviço Île-de-France Mobilités Connect

Para qualquer assistência relacionada ao Serviço Pós-Venda da conta Île-de-France Mobilités Connect e à operação do serviço, o Usuário pode consultar os seguintes recursos:

A seção "Ajuda e contatos" no site da Île-de-France Mobilités, que oferece soluções e informações de contato: Ajuda e contatos - Île-de-France Mobilités.

As seções "Perguntas Frequentes" ou "Entre em Contato" estão disponíveis no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités.

Essas seções fornecem informações detalhadas para solucionar problemas comuns ou para entrar em contato com o atendimento ao cliente, se necessário.

4.1 Autenticação

Para acessar serviços seguros via Île-de-France Mobilités Connect, o usuário deve primeiro se autenticar fornecendo seu endereço de e-mail e senha. Se esses identificadores estiverem corretos, um código de 5 dígitos é enviado por e-mail. O Usuário deve inserir esse código para finalizar a autenticação.

É possível que o Usuário desative essa dupla segurança por um período de 3 meses. No entanto, durante a autenticação, também pode ser solicitado validar os Termos e Condições Gerais de Uso (GTU) do Île-de-France Mobilités Connect. Se o Usuário se recusar a validar esses Termos e Condiciones, ele/ela não poderá mais acessar os serviços associados à sua conta.

Esse procedimento reforça a segurança do acesso a informações pessoais e serviços oferecidos pela Île-de-France Mobilités.

4.2 Senha Perdida

Para redefinir sua senha, o usuário deve acessar a página de login do Île-de-France Mobilités Connect e clicar na opção "Esqueci a senha". Em seguida, o usuário será solicitado a inserir o endereço de e-mail usado em sua conta. Um link de redefinição será enviado para esse endereço de e-mail, permitindo que o Usuário escolha uma nova senha.

Esse processo garante segurança e fácil acesso à conta, ao mesmo tempo em que evita o risco de perda de acesso.

4.3 Conta bloqueada

Por razões de segurança, após várias tentativas de login malsucedidas (por exemplo, digitação incorreta de senha), a conta do usuário é automaticamente bloqueada por um período definido pela Île-de-France Mobilités. Durante esse período, o usuário não poderá acessar sua conta. Após esse período, a conta será desbloqueada automaticamente.

Se o usuário encontrar um bloqueio mais longo ou se sua conta permanecer inativa por um período prolongado, ele deve entrar em contato com o Atendimento ao Cliente da Île-de-France Mobilités para resolver a situação.

4.4 Mudando seu endereço de e-mail

O usuário pode alterar seu endereço de e-mail a partir da seção "Meu espaço" no site e aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités. Para que a mudança seja eficaz, o Usuário deve clicar no link de ativação enviado para o novo endereço de e-mail. É importante que o novo endereço de e-mail ainda não esteja em uso para outra conta da Île-de-France Mobilités.

Para garantir a segurança, uma notificação é enviada ao antigo endereço de e-mail do usuário para informá-lo sobre a mudança. Além disso, a Île-de-France Mobilités limita o número de possíveis mudanças de endereço de e-mail em um curto período de tempo para evitar abusos.

4.5 Mudança de Senhas

O usuário pode mudar sua senha a qualquer momento na seção "Meu espaço" no site ou aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités. Quando essa mudança ocorrer, uma notificação será enviada para o endereço de e-mail associado à conta por razões de segurança.

A senha é válida por 13 meses. Após esse período, o Usuário terá que criar uma nova senha para continuar acessando sua conta. Além disso, a Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de exigir a alteração da senha caso as regras de segurança relacionadas às senhas sejam atualizadas.

5. Funcionalidade para desativar a conta Île-de-France Mobilités

5.1. Desativação da Conta

O usuário pode desativar sua conta Île-de-France Mobilités a qualquer momento pelo site ou pelo aplicativo móvel. Para isso, eles devem fazer login em seu espaço pessoal ("Meu espaço") e acessar a seção "Gerenciar minhas informações" e clicar no link "Desativar minha conta". Um caminho detalhado de desativação será exibido, e o usuário terá que confirmar sua solicitação clicando em um botão no final do formulário.

A desativação é adiada, geralmente em um período inferior a 30 dias. Se a solicitação for bem-sucedida, nenhuma comunicação adicional será enviada ao usuário, o acesso aos serviços associados será suspenso, embora os dados pessoais possam ser mantidos conforme obrigações legais e para permitir reativação futura. Por outro lado, se um obstáculo impedir que a solicitação seja devidamente processada, o usuário receberá uma notificação da Île-de-France Mobilités informando que ela não pôde ser processada.

Durante o período de desativação da conta Île-de-France Mobilités, o usuário pode ter a certeza de que seus dados pessoais são mantidos de acordo com as obrigações legais e os propósitos para os quais foram inicialmente coletados. Isso inclui a possibilidade de reativar a conta em um momento posterior.

O procedimento para desativar a conta está detalhado em uma página específica na seção "Ajuda e contatos" do site da Île-de-France Mobilités, intitulada " Como desativar minha conta Île-de-France Mobilités Connect? ". Esta página também está acessível diretamente pelo espaço pessoal ("Meu espaço") no site ou pelo aplicativo móvel Île-de-France Mobilités.

5.2 Cancelamento do opt-in de comunicação em caso de desativação da conta

Quando um usuário faz um pedido para desativar sua conta Île-de-France Mobilités, isso automaticamente resulta no cancelamento do seu consentimento para comunicações comerciais. Como resultado, o Usuário não receberá mais mensagens comerciais da Île-de-France Mobilités, empresas de transporte público da região ou seus parceiros, a partir de então. Isso garante que o Usuário pare de receber solicitações comerciais após tomar essa decisão.

Para informações mais detalhadas sobre esse processo e suas implicações, você pode consultar a seção dedicada no site da Île-de-France Mobilités

5.3 Ativação da opção de exclusão de comunicação em caso de desativação da conta

Quando o Usuário faz um pedido para desativar sua conta, a opção de desvinculação de comunicação é ativada, o que significa que ele não receberá mais comunicações institucionais da Île-de-France Mobilités. Isso inclui mensagens relacionadas à administração e serviços institucionais, como informações importantes sobre contas ou mudanças em serviços, mas exclui mensagens comerciais. Essa regra se aplica assim que a solicitação é enviada e garante que o Usuário não será mais contatado para comunicações não urgentes ou não essenciais após essa decisão.

6. Funcionalidade para reativar a conta Île-de-France Mobilités

6.1 Reativação da Conta

Em caso de desativação da conta, o Usuário pode reativar sua conta a qualquer momento. Para isso, eles devem usar o formulário oferecido no site ou inscrição da Île-de-France Mobilités. O procedimento completo para reativar a conta está detalhado em uma página específica na seção "Ajuda e contatos" do site da Île-de-France Mobilités, intitulada " Como reativo minha conta Île-de-France Mobilités Connect? ". Esta página também está acessível pela seção de gerenciamento de informações pessoais do usuário, localizada em "Meu espaço" no site ou aplicativo da Île-de-France Mobilités.

O usuário deve fornecer o endereço de e-mail associado à sua conta e será solicitado a responder a certas perguntas de identificação para garantir a reativação da conta e proteger seus dados.

A reativação será realizada dentro de 30 dias após o pedido. Assim que a conta for reativada, o usuário receberá um e-mail de confirmação.

Após a reativação, todos os dados pessoais e histórico de uso serão restaurados, desde que essas informações tenham sido mantidas de acordo com as obrigações legais de retenção de dados.

6.1 Optar por entrar e excluir a comunicação em caso de reativação da conta

Quando a conta é reativada, o opt-in de comunicação permanece cancelado, o que significa que o usuário não receberá mais comunicações comerciais por padrão. Além disso, a opção de exclusão da comunicação permanece ativada, o que significa que as comunicações institucionais continuarão sendo bloqueadas. No entanto, o usuário pode, a qualquer momento, modificar essas configurações em sua área pessoal conforme suas preferências, caso deseje receber novamente comunicações comerciais ou institucionais.

7. Modificação das páginas acessíveis pela conta Île-de-France Mobilités Connect

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de modificar e/ou melhorar as páginas acessíveis via conta Île-de-France Mobilités Connect. Isso inclui mudanças técnicas que podem afetar o acesso aos serviços associados à conta do cliente.

Além disso, a Île-de-France Mobilités pode suspender temporária ou permanentemente certos serviços relacionados à conta do cliente, de acordo com as condições contratuais entre o usuário e a Île-de-France Mobilités. Consequentemente, o usuário reconhece que não terá direito a qualquer compensação em caso de qualquer modificação dos serviços ou das condições de acesso à conta.

8. Suspensão e Encerramento da Conta

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de fechar a conta do cliente e interromper o acesso aos serviços em caso de incumprimento dos Termos e Condições Gerais de Uso (GTU) pelo Usuário. Se for observada uma violação, a Île-de-France Mobilités pode suspender o acesso aos serviços após um período de oito (8) dias após o envio de um aviso formal. Se a violação persistir após trinta (30) dias, a conta será deletada permanentemente.

Em caso de uso fraudulento ou responsabilidade da Île-de-France Mobilités, o acesso aos serviços pode ser suspenso imediatamente e sem aviso prévio, sem compensação ou reembolso.

9. Mediação

Estes Termos e Condições Gerais de Uso (GTCU) são regidos pela legislação francesa. Em caso de disputa, o Usuário deve primeiro enviar um pedido por escrito ao atendimento ao cliente. Se a resposta obtida não satisfaz o Usuário ou se não houver resposta em até um mês, o Usuário pode recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente. No entanto, a mediação não é obrigatória, e as partes permanecem livres para aceitar ou rejeitar a solução proposta pelo mediador. A solução resultante da mediação não é vinculativa, a menos que um acordo específico seja alcançado entre as partes.

10. Alterações nos Termos e Condições

Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S reservam-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Uso.

11. Segurança e Uso de Credenciais

Para acessar os serviços, o usuário deve ter um nome de usuário e senha.

O usuário é o único responsável pela preservação e confidencialidade de seu nome de usuário, senha e dos dados que transmite.

Recomenda-se que:

- Insira uma senha de acordo com os critérios abaixo:

o mínimo 12 caracteres e no máximo 20 caracteres

Deve conter pelo menos 3 dos seguintes tipos de caracteres:

Letra minúscula (exemplos: a, b, c) Letra maiúscula (exemplos: A, B, C) Número (exemplos: 1,2,3) Personagem especial (exemplos: #,@,-)

o A senha não pode ser a mesma da senha anterior

- Alterar sua senha regularmente;

- Não usar uma senha já usada para outro serviço.

O Usuário é responsável pela confidencialidade de seus identificadores (e-mail e senha). Ele deve evitar compartilhar, vender ou emprestar a terceiros. Qualquer uso desses identificadores por outro usuário é presumido como feito pelo próprio Usuário, e ele é, portanto, responsável por qualquer atividade realizada por meio de sua conta.

Se o Usuário perceber uso fraudulento de seus dados de login, ou em caso de roubo de sua senha, deve informar imediatamente a Île-de-France Mobilités. O Usuário permanece exclusivamente responsável pelo uso de sua área de cliente, esteja autorizada ou não.

É fundamental que o Usuário tome as medidas necessárias para preservar a segurança de suas informações pessoais, a fim de evitar qualquer acesso não autorizado aos seus serviços.

As traduções dos Termos e Condições são para fins de ingresso. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.