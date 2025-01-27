Procedimento online

Você pode solicitar a reativação da sua conta Île-de-France Mobilités Connect diretamente online pelo seguinte procedimento:

Acesse o formulário de contato no seu espaço pessoal do My Navigo .

. Escolha o tipo de solicitação "Reivindicação" e depois o motivo "Minha Conta Île-de-France Mobilités Connect".

Por fim, na sua mensagem:

Especifique que deseja reativar sua conta Île-de-France Mobilités Connect .

. E indique seu endereço de e-mail associado à sua conta Île-de-France Mobilités Connect que deseja reativar.

Tempo de processamento da aplicação

O pedido será levado em consideração pelo Centro de Relações Públicas da Île-de-France Mobilités e será processado em até 30 dias.

Não há necessidade de fazer o pedido várias vezes.

Reativação

Assim que o pedido para reativar sua conta Île-de-France Mobilités Connect for feito, você receberá um e-mail confirmando que sua conta foi reativada.

Quando você fizer login pela primeira vez, poderá fazer login com a senha definida antes de desativar sua conta, ou seguir o processo de redefinição de senha se essa senha for esquecida.

A reativação da conta permite que você veja o histórico de suas assinaturas e compras no seu espaço pessoal Île-de-France Mobilités. Se não for o caso, você está convidado a seguir o procedimento descrito na página: Como encontrar meus contratos Navigo no meu espaço pessoal da Île-de-France Mobilités?.