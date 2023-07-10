Se você não visualizar seus dados de clientes Navigo (informações relacionadas ao seu passe Navigo, seus passes e/ou contratos) no seu espaço pessoal, na seção "Meu Navego", você pode encontrá-los e associá-los à sua conta Île-de-France Mobilités Connect:

1. Leve seu passe Navigo se tiver um em seu nome, ou os detalhes do seu contrato.

2. Acesse o site da Île-de-France Mobilités, na seção "Minha conta". Use seusdados de login do Île-de-France Mobilités Connect para acessar seu espaço pessoal.

3. Na página inicial do seu espaço, clique em "Gerenciar minhas informações". Lá, verifique se o sobrenome, primeiro nome e data de nascimento registrados na sua conta Île-de-France Mobilités Connect (anteriormente Navigo Connect) são idênticos às informações do seu contrato ou passe Navigo. Se houver alguma diferença, faça as alterações: seja diretamente na área de gestão da sua conta Île-de-France Mobilités Connect, ou entrando em contato com a Agência Navigo pelo formulário de contato.

Por favor, note: você deve fazer logout e logar novamente para que as mudanças sejam levadas em conta no seu espaço pessoal.

4. Depois que essas verificações e alterações forem feitas, ainda no seu espaço, clique no pop-up "Você tem uma assinatura Navigo" ou na aba Meu Navego, e siga o guia!

Você pode ser solicitado a inserir seu número de cliente, que está visível no seu passe Navigo. Por favor, note que, se você paga um contrato Imagine R para um dos seus filhos, o número de cliente a ser inserido corresponde ao seu número de referência pessoal de cliente (exibido no contrato), e não ao número de cliente do seu filho (visível no passe).

Meus dados de clientes Navigo estão associados a outra conta Île-de-France Mobilités Connect

Se você já tinha uma conta de acesso ao seu espaço pessoal My Navigo antes da chegada do Île-de-France Mobilités Connect, pode tentar fazer login inserindo as credenciais da sua conta de acesso antiga no seu espaço pessoal: uma conta Île-de-France Mobilités Connect pode ter sido criada para você com seus antigos identificadores. Saiba Mais

Ainda não consigo encontrar meus dados de clientes da Navigo

Se você ainda não conseguir acessar seus dados de clientes da Navigo, convidamos você a entrar em contato com a Agência Navigo pelo formulário de contato em seu espaço pessoal My Navigo, ou pelo telefone 09 69 39 22 22 (chamada sem cobrança) de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e sábado das 9h às 20h.

Não consigo vincular minhas assinaturas via Île-de-France Mobilités Connect