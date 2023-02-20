Como me conecto ao meu espaço com a Île-de-France Mobilités Connect?

1. Eu já uso os serviços online do Mon Navigo

Sevocê já tinha uma conta para acessar seu espaço pessoal do My Navigo, essa conta se tornou uma conta Île-de-France Mobilités Connect, e seu nome de usuário (endereço de e-mail e senha)permanece inalterado.

Agora você pode usar esta conta Île-de-France Mobilités Connectpara acessar seu espaço pessoal do My Navigo, usando seus dados de login habituais.

2. Eu compro pelo celular ou uso o serviço "My Moves"

Se você já comprou passagens de transporte no seu celular(nos aplicativos Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP, SNCF Connect) ou se gerencia seus favoritos e alertas no site da Île-de-France Mobilités (sob o título "Minhas viagens"), talvez já tenha criado uma conta Navigo Connect, que se tornou Île-de-France Mobilités Connect.

Agora você pode usar os identificadores desta conta Île-de-France Mobilités Connect para acessar seu espaço pessoal.

Nota: Se você não encontrar seus passes e contratos Navigo no seu espaço pessoal, pode buscá-los e associá-los diretamente à sua conta Île-de-France Mobilités Connect a partir da página inicial deste espaço. Saiba Mais

3. Eu não tenho conta online

Nesse caso, basta criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect a partir da página de login para o seu espaço pessoal.

Nota: Se você já possui passes e/ou contratos Navigo, pode buscá-los e associá-los à sua conta Île-de-France Mobilités Connect para gerenciá-los pelo seu espaço pessoal. Saiba Mais