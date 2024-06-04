Termos e condições gerais de uso (GTU) de um iPhone para a compra de uma passagem de transporte

1 Definições

1.1 Usuário: Pessoa que usa iPhone para comprar passagens de transporte

1.2 Serviço ou Serviço de Compra: Serviço para compra de bilhetes de transporte criado e gerenciado pela Île-de-France Mobilités e oferecido na aplicação Cartes2 e nasAplicações 1.

1.3 Telefone ou iPhone: iPhone compatível com o Departamento de Compras.

1.4 Relógio: Relógio inteligente da Apple compatível com o Serviço de Compra.

1.5 Aplicação1: aplicativo móvel no iPhone que oferece o Serviço de Compras

1.5.1 Lista de inscrições: Île-de-France Mobilités e pedidos de revendedores oficiais* de ingressos Île-de-France Mobilités.

*Pedidos sob contrato com a Île-de-France Mobilités para a distribuição digital de bilhetes de transporte público na rede Île-de-France. A lista completa de Varejistas Oficiais pode ser encontrada no site www.iledefrance-mobilites.fr/

1.6 Aplicação Cartas 2 : Aplicação Apple Wallet presente no iPhone e Apple Watch, especialmente para hospedar cartões de transporte desmaterializados

1.7 Elemento Seguro: um componente do iPhone ou Watch que permite armazenar tickets de forma segura.

1.8 Île-de-France Mobilités Connect: solução de autenticação na qual o usuário deve se identificar para ter acesso a certas funções do departamento de compras.

1.9 Conta: a conta de cliente do usuário nos serviços Île-de-France Mobilités

1.10 Navigo pass: cartão inteligente sem contato emitido pela Île-de-France Mobilités como suporte para ingressos. Disponível em várias versões: passe Navigo personalizado com o nome do titular, passe Navigo Découverte e Passe fácil Navigo

1.11 Transportadoras: refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

1.12 Coabitação: de diferentes bilhetes ou contratos de transporte refere-se à possibilidade de carregar diferentes bilhetes ou contratos no mesmo telefone. As regras para a coabitação de ingressos e contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

2 Apresentação e condições para obtenção

2.1 Apresentação do Departamento de Compras

2.1.1 O Serviço de Compras permite que você compre passagens de transporte para a Île-de-France em um iPhone para:

- Carregá-los em um passe Navigo,

- Carregue-os em um iPhone ou relógio e valide com ele.

2.1.2 O Serviço também permite verificar o saldo dos bilhetes disponíveis no seu iPhone, Watch ou em um passe Navigo.

2.1.3 Os bilhetes de transporte são carregados no Elemento Seguro do iPhone ou Relógio ou em um passe Navigo.

2.1.4 O Departamento de Compras é propriedade da Île-de-France Mobilités e é distribuído pela Île-de-France Mobilités.

2.2 Ingressos disponíveis para compra em um aplicativo[1]

Os ingressos disponíveis para compra em um aplicativo dependem do meio em que serão carregados.

No iPhone ou no relógio

Ticket RoissyBus

Passe Diário Navigo

Navigo Liberté + serviço por telefone (**) (exceto menores)

Pacote antipoluição

Pacote Fête de la Musique

Passe Navigo Week para todas as zonas

Mês Navigo em todas as zonas

Pacote Aeroportos da Região <> de Paris (*)

Bilhete Metro-Trem-RER (*)

Bilhete de Ônibus-Bonde (*)

Pacote Tour em Paris 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias

(*) preço cheio ou tarifa reduzida

(**) Navigo Liberté + contrato disponível apenas na aplicação Île-de-France Mobilités

As regras para a coabitação de ingressos e contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

On Passe Navigo ou Navigo Découverte

Passe Diário Navigo

Pacote antipoluição

Pacote Fête de la Musique

Passe Semanal Navigo

Mês Navigo em todas as zonas

Pacote Paris 2024

Pacote Tour em Paris 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias

No Navigo Easy Pass

Ticket RoissyBus

Passe Diário Navigo

Pacote antipoluição

Pacote Fête de la Musique

Pacote Aeroportos da Região <> de Paris (*)

Bilhete Metro-Trem-RER (*)

Bilhete de Ônibus-Bonde (*)

Pacote Tour em Paris 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias

(* )preço cheio ou preço reduzido

A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte refere-se à possibilidade de carregar diferentes bilhetes ou contratos no mesmo telefone.

2.3 Ingressos disponíveis para compra no app Apple Wallet2

2.3.1 O aplicativo Apple Wallet pode carregar os seguintes tickets em um iPhone ou Relógio:

- Zonas de passe diurno Navigo 1-5

- Turnê por Paris 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias

- Bilhete de ônibus-bonde (*)

- Bilhete Metro-trem-RER (*)

- Bilhete para Aeroportos da Região <>de Paris (*)

- Navigo Liberté + serviço por telefone (apenas preço cheio)

* preço cheio ou preço reduzido

2.4 Termos e Condições

2.4.1 A lista de ingressos disponíveis para compra pelo Serviço está sujeita a alterações e pode ser consultada no site da Île-de-France Mobilités na seção "Preços".

2.4.2 Os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de Ingressos (GTCSU) estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités, no seguinte link: Termos e Condições Gerais de Venda e Uso | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

2.4.3 As regras para conexões e conexões autorizadas por vias públicas estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités, no seguinte link: Regras para conexões e conexões por vias públicas | Île-de-France Mobilités

2.5 Pagamento

2.5.1 Para pagar um ingresso por aplicativo, o usuário deve ter um cartão de crédito ou usar o Apple Pay.

2.5.2 Para pagar um ingresso de um Aplicativo, o usuário deve inserir um endereço de e-mail para o qual será enviado o comprovante de compra. Este endereço é pré-preenchido se o usuário estiver autenticado no Île-de-France Mobilités Connect.

2.5.3 Para pagar um chamado pelo aplicativo Apple Wallet, o usuário deve usar o Apple Pay.

2.5.4 Para assinar o contrato Navigo Liberté +, o usuário deve inserir seus dados bancários (IBAN limitado à zona SEPA).

2.6 Requisitos de Compatibilidade de iPhone e Relógio na Compra

2.6.1 Para recarregar um passe Navigo, o usuário deve ter pelo menos um iPhone 7 com pelo menos iOS 13 e iOS 14.5 para iPhones XR, XS e XS max.

2.6.2 Para carregar tickets em um iPhone, o usuário deve ter um iPhone XS ou posterior, ou um iPhone SE de 2ª geração ou posterior e ter a versão mais recente do iOS instalada. O usuário também deve ter uma conta iCloud. Em seguida, é necessário um passo de instalação (ver §2.7).

2.6.3 Para carregar tickets em um Watch, o usuário deve ter um Apple Watch Series 6 e superiores ou um Apple Watch SE de 2ª geração e posteriores, pareado com um iPhone compatível e ter instalado a versão mais recente do WatchOS da 10.5. O usuário também deve ter uma conta iCloud. Em seguida, é necessário um passo de instalação (ver §2.7).

2.7 Instalação do Serviço

2.7.1 Instalação a partir de um aplicativo que oferece o Serviço de Compra

Para carregar os bilhetes de transporte da Île-de-France em um iPhone ou Relógio, o usuário deve ter baixado a versão mais recente do aplicativo na loja e é necessária uma etapa de instalação.

A partir do App1, o usuário seleciona Comprar >No Meu Celular ou Comprar > No Meu Apple Watch e o App o guia pelos seguintes passos:

- Seleção do bilhete a comprar,

- Pagamento da passagem,

- Confirmação da adição no aplicativo Maps²,

- O aplicativo Cartes² então cria um cartão Navigo desmaterializado no Elemento Seguro do iPhone ou Relógio. A instalação está completa e o ticket é carregado.

2.7.2 Instalação a partir do app Apple Maps²

Para carregar bilhetes de transporte para a Île-de-France em um iPhone ou Relógio, o usuário também pode usar o aplicativo Maps, que o guia pelos seguintes passos:

- Adição de um cartão de transporte,

- Seleção do passo Île-de-France Mobilités Navigo,

- Seleção do bilhete a comprar,

- Pagamento via Apple Pay,

- Confirmação da adição no aplicativo Maps²,

- O aplicativo Cartes² então cria um cartão Navigo desmaterializado no Elemento Seguro do iPhone. A instalação está completa e o ticket é carregado.

2.8 Termos de Uso

2.8.1 Um iPhone/relógio que não está carregado com um bilhete não é um bilhete de viagem. Para viajar, o usuário deve ter previamente carregado um bilhete de acordo com as condições específicas desse bilhete em termos de escopo de uso e período de validade.

2.8.2 O usuário deve validar seu bilhete fixando seu iPhone/Watch ou Navigo pass nos dispositivos de validação das operadoras antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e saídas, sob pena de violação.

2.8.3 Na ausência de um bilhete validado, o usuário é responsável por uma compensação fixa de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros.

2.8.4 Durante uma verificação com um passe Navigo Month ou Navigo Week, o usuário pode ser solicitado a exibir sua foto e data de nascimento no aplicativo móvel e a apresentar comprovante de identidade.

2.8.5 Se o usuário possui vários cartões Navigo desmaterializados em seu iPhone ou Apple Watch, ele deve indicar com qual deseja viajar:

- Ou ativando o modo Transporte Expresso para este cartão previamente pelo aplicativo Maps,

- Ou selecionando-o "em tempo real" na tela após um duplo toque no botão direito para exibir as cartas disponíveis.

2.8.6 Caso o usuário tenha vários cartões Navigo desmaterializados em seu iPhone ou Apple Watch, ele deve apresentar o cartão usado durante a validação para entrar na rede.

2.8.7 Se o usuário possui vários cartões Navigo desmaterializados em seu iPhone ou Apple Watch, ele tem a opção de viajar várias pessoas usando um cartão separado com um bilhete validado para cada pessoa. Durante a verificação, ele deve ser capaz de apresentar cada cartão usado para validação correspondente a cada passageiro.

O modo Express Transport 2.8.8 disponível no iPhone e Apple Watch impede que o usuário precise reativar ou desbloquear a tela do celular ao validar. Ao criar um primeiro cartão Navigo desmaterializado no iPhone ou Apple Watch, o modo Express Transport é ativado por padrão nesse cartão.

Para ativar o modo Express Transport em um cartão Navigo carregado em um iPhone:

- Abra o aplicativo Mapas,

- Selecione o cartão Navigo

- Selecione o menu de contexto (...) > Dados do Mapa.

- Selecione Transporte Expresso e escolha o cartão.

Por favor, observe: os validadores dos barramentos das seguintes redes ainda não aceitam o modo Express. Para validar nos barramentos dessas redes, pressione o botão direito duas vezes e selecione a placa a usar: Francilité Grand Provinois, Transdev Vexin, Transdev Brie e Deux Morin, RATP Cap Mantois.

2.8.9 Qualquer uso fraudulento do Serviço de Compras (falsificação, falsificação, uso do telefone por terceiros) encontrado durante uma inspeção pode dar origem a processos judiciais. Essa sanção se aplica ao(s) fraudador(es) e seus cúmplices.

2.8.10 Todos os aplicativos que oferecem o Serviço de Compras, assim como o app Apple Cards² , permitem visualizar os ingressos carregados no iPhone, independentemente do aplicativo usado para comprar os ingressos.

2.8.11 No caso de uma viagem de várias pessoas com o mesmo iPhone ou Apple Watch, o portador do telefone pode viajar com qualquer tipo de bilhete, incluindo um passe Navigo Month ou Navigo Week, que requer autenticação no IDFM Connect. Por outro lado, passageiros que acompanham o usuário do iPhone ou Apple Watch devem usar um bilhete de trânsito que não exija autenticação no IDFM Connect.

3 Trocando iPhone ou RELÓGIO

3.1 Apresentação

3.1.1 Ao trocar de iPhone ou Relógio, o aplicativo Apple Wallet pode ser usado para transferir tickets carregados de um iPhone/Watch para outro iPhone/Watch e é baseado em mecanismos de backup e restauração.

3.1.2 Esse mecanismo de transferência só é possível de iPhone ou Watch para outro iPhone ou Watch compatível com o Serviço.

3.2 Economizando bilhetes

3.2.1 O aplicativo Apple Wallet permite iniciar o backup dos tickets carregados no iPhone ou Watch. Essa função de salvamento é acionada ao excluir o cartão Navigo da Île-de-France Mobilités do aplicativo Mapas.

3.2.2 A função de backup também está acessível na seção Pós-Venda do Aplicativo, que oferece o Serviço de Compras e que então redireciona o usuário para o app do Apple Maps.

3.2.3 A função de backup é acionada automaticamente por meio da importação de dados do iCloud para um iPhone.

3.2.4 A função de backup é acionada automaticamente quando o cartão Navigo desmaterializado é transferido entre o iPhone e o Relógio pareado.

3.2.5 Salvar tickets vai excluir tickets do iPhone ou do Watch.

3.3 Restaurando ingressos

3.3.1 No aplicativo Île-de-France Mobilités, os usuários podem visualizar os backups associados à sua Conta no Meu Espaço > Gerenciar Minha Conta > Minha Mídia. Se quiserem recuperar seus ingressos e o iPhone for elegível para o serviço, o App1 os redireciona para o app Apple Wallet para restaurar os ingressos no iPhone ou Watch selecionados.

3.3.2 A função de restauração é acessível pelo aplicativo Apple Wallet, via a seção "mapa anterior", onde o usuário pode encontrar todos os cartões salvos.

3.3.3 A função de catering também é acessível pela seção de serviço pós-venda da Aplicação (§4.2.2), que então redireciona o usuário para o aplicativo Apple Wallet.

3.3.4 A função de restauração é acionada automaticamente pela importação de dados do iCloud para um iPhone.

3.3.5 A função de restauração é acionada automaticamente no caso de transferência do cartão Navigo desmaterializado entre o iPhone e o Relógio pareado, caso o backup tenha sido bem-sucedido (ver §3.2.4).

3.3.6 Se houver um backup do cartão Navigo, então todos os tickets no iPhone ou Watch copiados podem ser restaurados em um iPhone ou Watch compatível.

3.4 Excluindo a Aplicação1

3.4.1 Desinstalar o aplicativo que oferece o serviço de Compra ou excluir seus dados não resulta na perda dos bilhetes de transporte carregados no iPhone ou no Relógio. Uma nova instalação do aplicativo permite consultar os tickets novamente no iPhone ou no Watch.

3.5 Deletando um cartão Navigo no app Mapas

3.5.1 A exclusão de um cartão Navigo desmaterializado no aplicativo Cartes resulta na exclusão dos bilhetes de transporte carregados no iPhone ou Watch e aciona seu backup.

3.5.2 O usuário pode então solicitar a restauração dos tickets salvos no mesmo telefone ou em outro telefone.

4 SERVIÇO PÓS-VENDA

4.1 Para o serviço pós-venda relacionado aos bilhetes de transporte, consulte os Termos e Condições dos bilhetes de transporte relevantes disponíveis na https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu.

4.2 Acesso ao serviço pós-venda

4.2.1 No aplicativo Maps, para enviar um pedido ao atendimento ao cliente, o usuário é redirecionado para o aplicativo Île-de-France Mobilités.

4.2.2 No aplicativo Île-de-France Mobilités, o serviço pós-venda é acessível na seção "Contato-nos" da tela inicial do departamento de Compras e requer autenticação no Île-de-France Mobilités Connect.

4.2.3 Para um chamado carregado em um Telefone ou Relógio, o usuário pode realizar certas operações sem demora a partir do Aplicativo que oferece o serviço de Compra ou, se necessário, enviar uma solicitação ao atendimento ao cliente.

4.2.4 Em caso de falha durante a validação de um ticket carregado em um Telefone ou Relógio, o usuário pode primeiro contatar um agente na estação que pode verificar a presença de um bilhete válido no Telefone ou Relógio.

4.2.5 Para obter assistência com um bilhete carregado em um passe Navigo com telefone, o usuário deve entrar em contato com os pontos de venda habituais para obter um passe Navigo (balcões, bilheterias e agências).

4.2.6 Em caso de dificuldade para recarregar um bilhete em um passe Navigo com telefone, o Aplicativo oferece uma seção permitindo processamento automático, o que resulta no carregamento do bilhete ou no cancelamento do pagamento.

4.2.7 Se o usuário tiver vários cartões Navigo desmaterializados em seu iPhone ou Apple Watch, será solicitado a selecionar o cartão em questão na seção de serviço pós-venda escolhida.

4.3 Comprovante de compra

4.3.1 Para cada compra de ingresso feita nas aplicações Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP e SNCF Connect, o comprovante de compra é enviado para o endereço de e-mail inserido no momento da compra.

4.3.2 O usuário deve estar autenticado no Île-de-France Mobilités Connect no momento da compra para receber um comprovante personalizado com seu nome e sobrenome.

4.3.3 Para passes Navigo Month e Week carregados em passes Navigo (exceto o passe Navigo Discovery), o certificado de contrato permitindo reembolso pelo empregador também está disponível a partir de https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/ .

4.3.4 No iPhone e Apple Watch, para uma compra feita pelo aplicativo Cards, a transação de pagamento é exibida no app Cards, não há envio de e-mail com a prova de compra.

4.3.5 A partir de sua conta no aplicativo Île-de-France Mobilités, o usuário pode consultar o histórico de suas compras para as quais foi autenticado. A partir desse histórico, ele pode solicitar a devolução do recibo. Compras feitas pelo aplicativo Apple Wallet não aparecem neste histórico porque o usuário não estava autenticado no momento da compra.

4.3.6 Para o contrato Navigo Liberté+, monitoramento de consumo e faturas estão disponíveis no Mon espace/Navigo Liberté + na aplicação Île-de-France Mobilités.

4.4 Cancelamento e reembolso de pacotes não utilizados

4.4.1 O cancelamento de planos carregados em um telefone ou relógio só pode ser feito a partir da Aplicação1 que oferece o serviço de compra.

4.4.2 Se o pedido for feito antes do início da validade do plano, o plano será cancelado no Telefone ou Relógio e o reembolso será feito no cartão de crédito usado na compra.

4.4.3 Se o pedido for feito durante a validade do pacote, o pedido de reembolso deve ser acompanhado de comprovante de cancelamento relacionado ao motivo invocado pelo titular (licença médica, atestado de demissão do empregador ou mudança imposta de local de trabalho). Se justificado, o reembolso, que pode ser parcial, é feito no cartão bancário utilizado na compra.

4.5 Perda/Roubo

4.5.1 Várias entradas são oferecidas ao usuário para relatar perda ou roubo de um iPhone ou relógio. No aplicativo Île-de-France Mobilités, a declaração de perda ou roubo é possível na seção de Contatos ou Meu espaço > Gerenciar minha conta > Minha mídia, que redireciona para a interface da Apple para localizar um dispositivo.

4.5.2 A declaração de perda/roubo na interface da Apple desencadeia, entre outras coisas, uma tentativa de salvar os tickets contidos no cartão Navigo desmaterializado.

4.5.3 Se um backup foi feito e o usuário tiver um iPhone ou Relógio compatível, ele pode iniciar a restauração dos tickets (ver §3.3).

4.5.4 Se não houver backup ou se o usuário estiver equipado com um telefone que não seja um iPhone compatível, os bilhetes de transporte carregados no iPhone ou Relógio não serão substituídos ou reembolsados, exceto os passes Navigo Month e Navigo Week, que podem ser parcialmente ou totalmente reembolsados sob as seguintes condições:

- O reembolso é integral se a declaração de perda ou roubo for feita nos primeiros 10 dias do mês de validade (passe mês Navigo) ou nos primeiros 2 dias da semana de validade (passe semanal Navigo) ou antes do início da validade.

- O reembolso é parcial (50%) se a declaração de perda ou roubo for feita entre os dias 11 e 20 do mês de validade (passe mês Navigo) ou na quarta e quinta-feira da semana de validade (passe Semana Navigo).

- O reembolso do passe não é mais possível a partir do dia 21 do mês de validade (passe Navigo Month) ou da sexta-feira da semana de validade (passe Navigo Week).

4.5.5 O usuário pode solicitar um possível reembolso de seus planos após a perda ou roubo do telefone na Aplicação1 na seção Contato-nos ou na página https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/declaration-sav.

4.6 Falha no telefone ou relógio

4.6.1 Independentemente do bilhete carregado em um Telefone ou Relógio, em caso de falha durante a validação, o cancelamento da venda é possível se não puder ser realizada validação com este Telefone ou Relógio com antecedência. O pedido para cancelar o ingresso só pode ser feito pelo telefone que hospeda os ingressos a partir do Aplicativo1 que oferece o serviço de compra.

Uma vez que o cancelamento da passagem é efetivo, o reembolso é feito no cartão de crédito utilizado na compra.

4.6.2 Em outros casos de falha, os tickets carregados não serão substituídos nem reembolsados.

4.7 Limitação do número de reembolsos de ingressos carregados por telefone

4.7.1 O número de reembolsos de ingressos é limitado a três por ano para um cliente, independentemente de qual ingresso tenha sido reembolsado.

4.7.2 Pedidos de reembolso de um passe de esqui antes do início de sua validade não contarão para esse limite.

5 Evolução do Departamento de Compras

A Île-de-France Mobilités pode ser obrigada a mudar o Departamento de Compras ou a implementar sua retirada.

6 Proteção de dados pessoais

Como parte do uso do Departamento de Compras, a Île-de-France Mobilités, em sua função de responsável pelo controlo de dados, é obrigada a coletar e processar dados pessoais sobre você. Esse processamento é realizado de acordo com as regulamentações vigentes e foi registrado no registro de processamento mantido pelo responsável pela proteção de dados nomeado pela Île-de-France Mobilités.

6.1 Quais dados são coletados?

6.1.1 Dados pessoais coletados pela Île-de-France Mobilités

Os dados coletados são os seguintes:

- Como parte da verificação da elegibilidade do telefone e da compilação de estatísticas: certas características técnicas do seu telefone (modelo do telefone, versão do sistema operacional) e o número de série do Elemento Seguro (telefone ou relógio)

- No contexto do uso do serviço: número de passe Navigo ou identificador técnico do Elemento Seguro.

6.1.2 Dados pessoais coletados pelas operadoras

Os dados relacionados a viagens são necessariamente e obrigatoriamente coletados pelas operadoras envolvidas durante a validação do telefone e do relógio e estão sujeitos a processamento para fins de gerenciamento desses dados, especialmente para a detecção de fraudes. Os transportadores da Île-de-France são responsáveis por esse processamento, cada um no que diz respeito. A Île-de-France Mobilités não é destinatária desses dados de validação.

Além disso, dados anonimizados relacionados a viagens são comunicados à Île-de-France Mobilités para realizar análises estatísticas que melhorem a oferta de transporte.

6.2 Por que os dados são coletados?

6.2.1 Os dados pessoais coletados durante o uso do Serviço de Compras têm como objetivo a:

- Processar e executar a compra de bilhetes de transporte;

- Processar solicitações de serviço pós-venda;

- Detectar e lidar com fraudes;

- Realizar pesquisas de satisfação relacionadas ao serviço.

6.2.2 Os dados pessoais coletados durante o uso do Serviço Pós-Venda têm como objetivo processar solicitações de serviço pós-venda.

6.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

De acordo com o Artigo 6.1 do Regulamento da UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre proteção de dados pessoais (GDPR) e a Lei nº 78-17 de 6 de janeiro de 1978, conforme alterada, relativa à tecnologia da informação, arquivos e liberdades, a coleta e o tratamento desses dados são legitimados pelos seguintes motivos:

- A execução do contrato para o uso do seu bilhete de compra,

- O cumprimento de uma missão relacionada ao exercício da autoridade pública conferida à Île-de-France Mobilités para a compilação de estatísticas.

6.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

Os dados coletados para o Departamento de Compras são mantidos para a gestão do acesso ao serviço e para o processamento de disputas e fraudes durante o prazo legal de prescrição.

Os dados coletados pelo Serviço de Pós-Venda são mantidos durante o tempo necessário para resolver o problema e, depois, por um ano para identificar os riscos de renovar um problema em um meio ou conta e resolvê-lo mais rapidamente.

Alguns desses dados podem ser arquivados para comprovar um direito ou contrato, ou quando obrigações legais ou regulatórias assim exigem. Esses dados só podem ser arquivados pelo tempo necessário para cumprir essas obrigações legais ou regulatórias ou por um período que não exceda o prazo legal de prescrição.

6.5 Quem pode ter acesso aos dados?

Os dados coletados direta ou indiretamente pela Île-de-France Mobilités são necessários para esse processamento e destinam-se aos departamentos relevantes da Île-de-France Mobilités e seus prestadores de serviços no exercício de suas missões.

Os dados coletados pelo Serviço Pós-Venda para responder às solicitações do usuário podem ser transmitidos à operadora em casos de resolução de falhas de validação.

Os dados pessoais são principalmente processados dentro da União Europeia. Identificadores técnicos podem ser transferidos para os Estados Unidos com o objetivo de realizar operações técnicas para verificar elegibilidade, instalar, remover e monitorar falhas técnicas no departamento de Compras.

6.6 Quais são os direitos dos usuários sobre seus dados e como eles podem ser exercidos?

De acordo com as regulamentações em vigor, você tem o direito de acessar, corrigir, excluir, opor-se, limitar e portar seus dados pessoais. Você também tem o direito de registrar uma reclamação na CNIL.

Você também pode enviar instruções para a Île-de-France Mobilités para definir as condições de uso, armazenamento e comunicação dos seus dados pessoais após sua morte.

Se desejar exercer esses direitos, relacionados aos dados coletados pelo Departamento de Compras, basta fazer um pedido anexando uma cópia de comprovante de identidade ao endereço postal: Île-de-France Mobilités – Para atenção do DPO - 39 bis-41 rue de Châteaudun – 75009 Paris ou por e-mail no endereço [email protected]

No que diz respeito aos dados de validação dos bilhetes de transporte, todos os direitos de bilhete e as regulamentações vigentes são exercidos junto às transportadoras.

Se você for menor de idade com menos de 15 anos ou um adulto sob curadoria ou tutela, seu representante legal poderá exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

7 MEDIAÇÃO

Estes Termos e Condições Gerais de Uso estão sujeitos à legislação francesa.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites da RATP, SNCF e Optile, de seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada operadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador correspondente à aplicação utilizada.

8 MUDANÇAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO

A Île-de-France Mobilités e as transportadoras reservam-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como nos sites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

A lei aplicável em caso de disputa é a lei francesa perante os tribunais franceses competentes. As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.

