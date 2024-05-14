Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do pacote Paris Visite

Abril de 2025



PREÂMBULO

Este documento apresenta apenas os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do passe Paris Visite em mídia contactless (passes Navigo Easy e aplicativos móveis que oferecem o serviço de compra).

O uso do pacote Paris Visite está sujeito à aceitação total, completa e sem reservas pelo usuário destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, bem como daqueles relacionados ao meio no qual o pacote é carregado (disponível a partir de iledefrance-mobilites.fr).

O pacote Paris Visite, criado pela Île-de-France Mobilités, é gerenciado pela Comutitres S.A.S, doravante chamada de "Comutitres S.A.S." ou "Agence Navigo", atuando em nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

Nas linhas T4, T11 e T14, a venda deste bilhete pelos terminais "ART" é realizada pela SNCF Voyageurs em nome e em nome da Île-de-France Mobilités. O mesmo se aplica a partir de 15 de dezembro de 2025, nas linhas T12 e T13, e depois a partir de 21 de dezembro de 2026 na linha L.

1. DEFINIÇÕES

1.1 O nome "Cardholder" indica a pessoa que utiliza o pacote Paris Visite.

1.2 O nome "Tarifa Infantil Menor de 10 anos" refere-se à tarifa aplicável para portadores de cartão, conforme os critérios dos seguintes perfis: Crianças de 4 a menos de 10 anos

1.3 O termo "Transportadoras" refere-se a empresas de transporte que possuem um contrato de serviço público concedido pela Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

1.4 A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte refere-se à possibilidade de carregar diferentes bilhetes ou contratos no mesmo passe ou no mesmo telefone.

As regras para a coabitação de ingressos e contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

2. APRESENTAÇÃO E USO

2.1 Apresentação

O passe Paris Visite é vendido em um passe Navigo Easy e em um telefone ou relógio conectado. É pessoal e não transferível.

Isso é válido, dependendo da escolha no momento da compra, por 1, 2, 3 e 5 dias consecutivos a partir da primeira validação em toda a rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités.

2.2 Uso

O passe Paris Visite é um bilhete que pode ser utilizado em toda a rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités. O pacote Paris Visite permite que você viaje em:

Linhas regulares de transporte público das companhias aéreas (metrô, RER, Transilien, bonde e ônibus), incluindo serviços aeroportuários.

O funicular de Montmartre

O teleférico C1

A linha RoissyBus.

Orlyval

Ônibus noturnos Noctilien.

Alguns serviços locais e transporte sob demanda.

Linhas Intercity e TER na Île-de-France

Os cursos devem ser realizados inteiramente na Île-de-France.

Não é válido em:

Linhas de alta velocidade (TGV, etc.),

Linhas que não aplicam tarifas da Île-de-France, em particular o transporte do aeroporto VEA Disney e os ônibus turísticos Tootbus e Cars Rouges.

2.3 Período de validade:

O pacote Paris Visite é válido desde a primeira validação, ou seja, a partir do dia da primeira validação pelo titular, até o último dia da duração escolhida no momento da compra, ao final do serviço.

Para ônibus noturnos Noctilien, o passe Paris Visite é válido até o dia seguinte ao último dia de validade, às 5h59. O tempo considerado é o tempo de validação na entrada do modo de transporte utilizado.

3. PREÇOS

3.1 O preço do pacote Paris Visite, incluindo o IVA, é decidido pela Île-de-France Mobilités. Pode ser consultado:

No site www.iledefrance-mobilites.fr , na seção de Preços.

Nos cartazes nos locais de transporte e compra do pacote Paris Visite.

No guia de tarifas da Île-de-France Mobilités.

Nos sites das operadoras.

3.2 A alíquota atual, incluindo o IVA, é uma alíquota para o público em geral (preço integral) ou uma alíquota reduzida (crianças de 4 a menos de 10 anos).

4. COMPRA E RECARGA

4.1 O preço do pacote é pago em dinheiro no momento da compra.

4.2

- O passe Paris Visite pode ser comprado e carregado em um passe Navigo Easy:

Nos pontos de venda, em movimento com um agente e nas máquinas de venda automática das transportadoras.

A partir dos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compra (veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como Suporte de Ingressos em https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone) para recarregar um passe Navigo (caso o Titular já possua um).

Por meio de um pedido online no site da Navigo Key Accounts Agency em https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr

- O pacote Paris Visite também é comprado e carregado diretamente no telefone pelos aplicativos móveis que oferecem o serviço de compra (veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como suporte a ingressos no https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone).

4.3 Em aplicativos móveis, o pacote Paris Visite pode ser adquirido com ou sem identificação Île-de-France Mobilités Connect.

No passe Navigo Easy, o titular da conta deve escrever seu nome e primeiro nome à mão no espaço disponível na frente do meio.

4.4 Coabitação e prioridade

Não é possível que dois pacotes Paris Visite coexistam no mesmo meio.

O Paris Visite Pass pode coexistir no mesmo dispositivo com os seguintes bilhetes: Bilhete Aeroportuário da Região <> de Paris, Bilhete t+, Bilhete Ônibus-Bonde, Bilhete Metrô-Trem-RER Bilhete, Orlybus, Roissybus, Navigo Mois todas as zonas, Semana Navigo todas as zonas e Navego Day.

Quando um passe Paris Visite coexiste em um meio com um único ingresso, é o passe Paris Visite que será validado primeiro. Por outro lado, quando coexiste com um passe datado (por exemplo, Mês Navego, Semana Navigo, Dia Navigo, etc.), é o passe datado que tem prioridade durante seu período de validade.

5. VALIDAÇÃO

5.1 O Titular da Conta deve validar sistematicamente o suporte contendo seu passe Paris Visite nos dispositivos de validação das operadoras antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e saídas, sob pena de violação.

5.2 A validação do pacote Paris Visite permite a viagem de apenas uma pessoa.

5.3 Em caso de esquecer ou perder seu meio, o Portador deve comprar outro bilhete, correndo o risco de se tornar infrator. Isso não será reembolsado.

5.4 Quando o pacote contém tanto um único ingresso quanto um pacote Paris Visite (ver artigo 4.4), o pacote é validado como prioridade no dia em que é validado. Nenhum bilhete único é então contabilizado.

6. CONTROLE

6.1 Em caso de inspeção, o Titular da Conta deve apresentar o meio pelo qual o passe Paris Visite validado ao entrar na rede está carregado e, quando aplicável, deve ser capaz de justificar seu direito à tarifa infantil. O suporte e o pacote Paris Visite são propriedade exclusiva do Titular. Como resultado, o titular deve ter escrito seu sobrenome e primeiro nome à mão no espaço indicado no verso do passe Navigo Easy.

Caso uma verificação de um bilhete seja carregado em um telefone, o Detentor deve apresentar o telefone ligado, com o NFC ativado, em frente ao equipamento de controle.

6.2 A constatação de incumprimento dos princípios de validação sistemática (cf. art. 5) e/ou das regras de uso do pacote Paris Visite (cf. art. 2) resultará no pagamento de uma compensação fixa e quaisquer taxas administrativas associadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

Na ausência de pagamento ao transportador dentro de três meses após a infração, o infrator é responsável por pagar a multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

7 SERVIÇO PÓS-VENDA

7.1 Alterando a data de validade

O pacote Paris Visite não é modificável, trocável, reembolsável ou restaurável.

7.2 Perda/Roubo:

Em caso de perda/roubo do meio em que o pacote foi carregado, o pacote Paris Visite perdido nesta ocasião não será substituído nem reembolsado.

7.3 Mau funcionamento da passagem sem contato

Em caso de falha no suporte, somente se for legível, a substituição do pacote é possível gratuitamente. O cliente então receberá um novo passe Paris Visite em outro passe Navigo Easy ou um cupom de detalhamento por um período determinado, dependendo do número de dias decorridos desde a data da compra indicada no recibo. Essa operação pode ser realizada em todas as bilheterias das companhias, balcões da RATP e balcões de serviço Navigo SNCF (sistema de substituição imposto dependendo da localização). Em todos os outros casos, nenhuma solução de troca ou reembolso pode ser oferecida.

7.4 Plano carregado pelo celular ou relógio conectado

Em caso de falha durante a validação de um bilhete carregado em um telefone, o cancelamento da venda é possível se nenhuma validação tenha sido realizada previamente com esse telefone e seu chip. O pedido de cancelamento do pacote Paris Visite só pode ser feito pelo aplicativo móvel que oferece o serviço de compra. O reembolso será então feito no cartão de crédito utilizado na compra.

Mais informações sobre as regras de serviço pós-venda do bilhete Paris Visite carregado em um telefone ou relógio conectado estão disponíveis nos Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como suporte de ingressos na seção https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, "Serviço Pós-venda".

8. TERMOS DE USO DO MEIO

O usuário se compromete a respeitar as precauções tomadas ao usar o meio que utiliza para permitir que ele funcione corretamente. Essas regras estão estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio, e estão disponíveis no iledefrance-mobilites.fr.

9. PROVISÕES DIVERSAS

9.1 Para passes adquiridos no site da Agência Navigo Grands Comptes, a Agência pode ser contatada diretamente pelo site da https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr.

9.2 Para passes adquiridos por meio de um aplicativo móvel, a Agência Navigo deve ser contatada diretamente pelo aplicativo utilizado para comprar o ingresso.

10. INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DADOS PESSOAIS

10.1 A venda do pacote Paris Visite no suporte contactless não coleta dados pessoais específicos, exceto para compra por telefone com criação de conta.

A compra e a gestão são cuidadas por um meio para o qual os dados são mantidos e enquadrados como parte do meio. Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cujo objetivo é o gerenciamento das passagens e passagens Navigo. Elas dependem do dispositivo no qual o pacote é carregado ou do aplicativo móvel que oferece o serviço de compra de ingressos, caso o pacote tenha sido comprado e armazenado em um telefone. Consulte as condições em vigor ou qual:

Aos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Easy Pass.

Os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como meio de bilhete

10,2 Os Termos e Condições estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

11. MEDIAÇÃO

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa. Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente. No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes. O cliente encontrará nos sites da RATP, SNCF e Optile, de seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Operadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

12. ALTERAÇÕES NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités e as transportadoras podem ser obrigadas a alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como por meio de publicação nos sites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.