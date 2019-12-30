Os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do Navigo Day passam pelo suporte sem contato

Preâmbulo

Data válida: de 01/01/2025

Este documento apresenta apenas os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do passe Navigo Day em mídias contactless (Navigo personalizado, Navigo Découverte, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R e telefone via aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compra).

O uso do passe Navigo Day está sujeito à aceitação total, completa e sem reservas pelo usuário destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, bem como daqueles relacionados ao meio no qual o passe é carregado.

O passe Navigo Day, criado pela Île-de-France Mobilités, é gerenciado pela S.A.S Comutitres, doravante chamada de "Comutitres S.A.S" ou "Agence Navigo" no nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

"Nas linhas T4, T11 e T14, a venda deste bilhete via as máquinas "ART" é realizada pela SNCF Voyageurs em nome e em nome da Île-de-France Mobilités. O mesmo se aplica a partir de 15 de dezembro de 2025, nas linhas T12 e T13, e depois a partir de 21 de dezembro de 2026 na linha L."

1 - Definições

1.1.

O nome "Portador do Cartão" indica a pessoa que usa o passe diário.

1.2.

O "Espaço Pessoal" refere-se à conta pessoal do Titular da Conta ou à do Pagador criada no site iledefrance-mobilites.fr (gerenciado pela Île-de-France Mobilités), sob o título "Eu gerencio meu cartão" (seção gerenciada pela Comutitres S.A.S) ou na aplicação Île-de-France Mobilités (gerenciada pela Île-de-France Mobilités). Consulte os Termos e Condições Gerais de Uso do site da Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) e os Termos e Condições Gerais da aplicação e regras de privacidade da Île-de-France Mobilités.

1.3.

A conta "Île-de-France Mobilités Connect" refere-se à conta pessoal do Titular da Conta ou à do Pagador criada nos aplicativos móveis e no site que oferece o serviço de compra.

1.4.

O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

1.5.

A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte é definida como a possibilidade de carregar esses bilhetes ou contratos no mesmo meio (passe, telefone e relógio conectado).

As Regras para a Coabitação de Ingressos e Contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

1.6.

Um dispositivo sem contato é definido como um passe ou um telefone ou relógio conectado que permite apresentar um ingresso em um terminal de validação, um portão ou uma máquina de venda automática.

2 - Apresentação e uso

2.1 - Apresentação

O passe diário Navigo é um passe diário que permite viagens ilimitadas em todas as zonas 1 a 5 da rede de transporte público sob jurisdição da Île-de-France-Mobilités em uma data definida no momento da compra do passe. O passe Navigo Day é um passe que permite viajar em:

Linhas de metrô em Île-de-France, exceto entrada/saída na estação ferroviária do aeroporto "Aéroport d'Orly" (veja o bilhete Paris Région <> Aéroports com uma tarifa específica)

Linhas RER e ferroviárias em Île-de-France, exceto entrada/saída das estações ferroviárias do aeroporto "Aéroport Charles de Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV" (veja o bilhete Paris Région <> Aéroports com tarifa específica)

Linhas de bonde e bondes expressos

O funicular de Montmartre

Todos os ônibus e ônibus Noctilien

O Tzen

Linhas Intercity e TER para viagens na Île-de-France

2.2 - O passe diário Navigo não permite viagens em:

RoissyBus, Orlyval

As estações ferroviárias do aeroporto "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles de Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"

Linhas de alta velocidade (TGV, etc.)- Estações RER e de trem localizadas fora da Île-de-France

Linhas que não aplicam tarifas de Île-de-France (em particular o transporte do aeroporto, VEA Disney e os ônibus turísticos Tootbus e Cars Rouges).

2.2 - Zoneamento 1-5

Só é possível comprar um passe Navigo Day válido para todas as zonas 1 a 5.

2.3 - Período de validade

O passe Navigo Day é válido por um dia, determinado no momento da compra pelo usuário, das 00:00 às 23:59. O tempo considerado é o tempo de validação na entrada do modo de transporte utilizado.

Para o Noctilien, o passe Navigo Day é válido até o dia seguinte, às 5h59 a partir do dia de validade. O tempo considerado é o tempo da validação da entrada do modo de transporte utilizado

3 - Precificação

3.1.

O preço do passe Navigo Day é definido pela Île-de-France Mobilités. Pode ser consultado:

no site iledefrance-mobilites.fr

em cartazes nos locais de transporte

no site de cálculo de rotas (iledefrance-mobilites.fr) com uma indicação do preço unitário de uma viagem

no guia de tarifas da Île-de-France Mobilités

nos sites das operadoras

3.2.

Os preços de compra são os mesmos para um passe Navigo Day, seja ele adquirido além de um passe já presente no passe ou individualmente.

3.3.

No máximo dois passes Navigo Day são emitidos ao mesmo tempo da compra, exceto pelo telefone, onde são emitidos um a um.

4 - Compra e carregamento

4.1 - Período de venda

O passe Navigo Day está à venda no mesmo dia em que é válido e até 6 dias antes.

4.2 - Pagamento do pacote

O preço do pacote é pago em dinheiro no momento da compra.

4.3 - Carregando o pacote

O passe Navigo Day pode ser carregado em um passe personalizado Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R:

nos pontos de venda, em movimento com um agente e nas máquinas de venda automática dos Carriers

dos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compra (veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como portador de ingresso nesta página Android ou nesta página da Apple) e para recarregar um passe Navigo (caso o Titular já tenha um).

O passe Navigo Day também pode ser comprado e carregado em um telefone ou relógio conectado pelos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compra (veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como suporte a tickets na https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone).

4.4 - Coabitação

O Navigo Day pode coexistir no mesmo meio com os seguintes bilhetes:

Ticket Paris Région <> Aéroports, Paris Visite, Navigo Liberté+, Ticket t+, Ticket Bus-Tram, Ticket Metrô-Trem-RER, Roissybus.

5 - Validação

5.1.

O usuário de um passe diário Navigo deve validar sistematicamente o suporte contendo seu passe nos dispositivos de validação dos Carriers antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e saídas, sob pena de se encontrar em violação.

5.2.

A validação do passe diário Navigo permite a viagem de apenas uma pessoa.

5.3.

É impossível validar vários passes do Navigo Day do mesmo dispositivo sem contato para permitir a viagem de várias pessoas na mesma rota.

5.4.

No caso de esquecer seu dispositivo sem contato, o usuário deve, para viajar sem infringir a lei, comprar uma passagem de transporte. Isso não é reembolsado.

5.5.

Quando o passe Navigo ou o telefone contém um Navigo Day datado do dia, ele tem prioridade para validação sobre os outros bilhetes válidos nas zonas 1-5, excluindo estações de trem do aeroporto. Bilhetes individuais (t+, Metro-Trem-RER ou Ônibus-Bonde, etc.) não serão cobrados.

Para chegar ou sair de uma estação ferroviária do aeroporto, é necessário ter um bilhete válido nessa área (veja o bilhete do Aeroporto da Região <> de Paris).

6 - Controle

6.1.

Em caso de inspeção, o usuário deve apresentar o dispositivo sem contato no qual o passe Navigo Day validado ao entrar na rede foi carregado.

6.2.

A constatação de incumprimento dos princípios de validação sistemática (Artigo 5) e/ou das regras de uso do passe Navigo Day (Artigo 2) resultará no pagamento de uma compensação fixa e quaisquer taxas administrativas associadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

6.3.

Na ausência de pagamento ao transportador dentro de dois meses após a infração, o infrator é responsável por pagar a multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

7 - Serviço pós-venda

7.1 - Modificação da data de validade

A alteração da data de validade de um passe Navigo Day é possível gratuitamente até o dia anterior ao dia em que o passe é válido, exceto em caso de perda e roubo do meio.

A modificação pode ser feita em todas as bilheterias, balcões da RATP e balcões de atendimento da Navigo SNCF ou em certas máquinas automáticas de venda da RATP e Transilien.

7.2 - Adicionando um pacote

É possível completar um passe do Mês Navigo, Semana Navigo, Mês da Solidariedade Navigo ou Semana da Solidariedade Navigo, sujeito às disposições relativas à coabitação, descritas nas Regras de Coabitação de Bilhetes e Contratos disponíveis no site.

As condições de compra são as mesmas para um passe Navigo Day, se ele for adquirido além de um passe já presente no passe ou se for adquirido separadamente.

7.3 - Reembolsos de pacotes não utilizados

Um passe Navigo Day só pode ser totalmente reembolsado se o cancelamento for feito até o dia anterior ao dia de validade do passe, e caso o passe não seja aberto, roubado ou perdido.

O passe pode ser cancelado em todas as bilheterias, balcões da RATP e balcões de atendimento Navigo SNCF ou em máquinas automáticas de venda, desde que o dispositivo não seja roubado nem perdido. A prova do cancelamento é entregue ao titular da conta.

O pedido de reembolso, acompanhado de comprovante de cancelamento e dados bancários, deve ser enviado pelo usuário do pacote para a Transportadora que fez o cancelamento:

Ou para a RATP – Atendimento ao Cliente – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

Ou para a SNCF – pelo formulário: https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

O reembolso é feito por carta, cheque ou transferência bancária em até 2 meses.

7.4 - Perda/Roubo

Em caso de perda/roubo da mídia sem contato, nenhuma solução de substituição ou solução de problemas será oferecida. A passagem não será reembolsada.

7.5 - Mau funcionamento

Em caso de falha no suporte, se ele for legível, a substituição do pacote é possível gratuitamente. Em seguida, é carregado em outra passagem entre as especificadas no Artigo 4.3.

Se não for possível ler o suporte, a substituição do pacote é possível, gratuitamente, mediante apresentação de comprovante de compra com o número do suporte defeituoso. O passe é então recarregado em outra passagem entre as especificadas no artigo 4.3.

Essa operação pode ser realizada em todos os guichês de bilheteria das companhias aéreas, balcões RATP e balcões de serviço Navigo SNCF.

Em todos os outros casos, não é possível oferecer solução de reembolso.

8 - Termos de uso do meio

O usuário se compromete a respeitar as precauções tomadas ao usar o meio que utiliza para permitir que ele funcione corretamente. Essas regras estão estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio, e estão disponíveis no iledefrance-mobilites.fr.

9 - Informações relacionadas a dados pessoais

Como parte do cumprimento do seu contrato, os Dados Pessoais do Responsável por Dados e do Pagador são processados por diversos responsáveis por responsáveis que se preocupam com a proteção de sua privacidade e respeito à sua vida pessoal:

A Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

a subscrição e gestão do contrato;

comunicação institucional e comunicação comercial e não comercial;

Realizando análises estatísticas.

Além disso, o processamento com o objetivo de prevenir e gerenciar o inadimplícito, roubo e perda de bilhetes de transporte, bem como a luta contra fraudes, pode resultar na rejeição da transação ou na rescisão do pacote.

As operadoras processam Dados Pessoais em conexão com:

a gestão das operações e transações realizadas na frente de vendas da transportadora;

a gestão da validação e dos dados resultantes, em particular a invalidação de tickets fraudulentos;

a luta contra infrações contra a polícia dos Transportadores, o controle das multas, a cobrança de multas e a cobrança de multas;

operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas transportadoras;

a gestão das reclamações dos clientes relacionadas ao uso da rede de operadoras.

10 - Processamento para o qual a Île de France Mobilités é a responsável pelos dados

10.1.1 - Quais dados são coletados?

Os dados coletados pela Île-de-France Mobilités no contexto da execução do contrato são os seguintes:

Dados de Identificação

Dados de Vida Pessoal

Dados Econômicos e Financeiros

Dados de Saúde

Dados de Infração

10.1.2 - Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pela administração de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 10.

10.1.3 - Por que a coleta e o processamento desses dados são legalizados?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

com base na execução do contrato e no consentimento do Titular e do Pagador para: a gestão do contrato/serviço e a produção de estatísticas;

no exercício de uma missão de serviço público da Île-de-France Mobilités para o envio das chamadas comunicações institucionais não comerciais;

com o consentimento do Responsável pelo Responsável pelos Dados e pelo Pagador para o envio de comunicações comerciais.

10.1.4 - Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

A Île-de-France Mobilités mantém os Dados de Clientes específicos para os passes do Navigo Day em mídias contactless durante a execução do contrato, bem como até o fim dos prazos legais aplicáveis.

Para verificar a elegibilidade para as condições de acesso ao bilhete de transporte, apenas a prova de identidade transmitida do espaço pessoal no site "iledefrance-mobilites.fr" é mantida durante o tempo necessário para criar a conta e os serviços associados que exigem essas comprovações.

10.1.5 - Quem pode ter acesso a esses dados?

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, sua subsidiária, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público na Île-de-France, financiadores institucionais, institutos de pesquisa e estatística, e empresas que realizam levantamentos relacionados ao transporte na Île-de-France.

Os dados resultantes das operações realizadas nos serviços online de entidades que oferecem Serviços Digitais Multimodais destinam-se a: Île-de-France Mobilités, sua subsidiária, seus provedores de serviços e parceiros contratuais, e o detentor do Serviço Digital da Multimodal envolvido na operação.

10.1.6 - Transferência de Dados para fora da União Europeia

Dados sobre o Pagador e o Titular da Conta, ou seu representante legal, são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités estabelecidos fora da União Europeia (Madagascar e/ou Costa do Marfim).

Nesse sentido, apenas os dados relacionados à identificação, dados pessoais e profissionais de contato e ao contrato de assinatura serão transferidos.

Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou regras societárias vinculativas (BCRs).

10.2 - Processamento pelo qual os Carteiros são responsáveis

10.2.1 - Quais dados são coletados?

Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

Dados de Identificação,

Dados Econômicos e Financeiros,

Dados de Infração

Dados de Validação

10.2.2 - Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pela administração de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 10.

10.2.3 - Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

Esse processamento é realizado no contexto de:

o cumprimento do contrato, uma obrigação legal (gestão das reclamações dos clientes, controle e multas),

o consentimento do Titular da Conta e do Pagador (prospecção comercial) ou

o interesse legítimo perseguido pelo responsável pelo responsável pelos dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes, estudos estatísticos anonimizados).

10.2.4 - Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados?

As regras de retenção implementadas pela RATP e pela SNCF são:

Os dados são mantidos por um período que pode variar dependendo dos propósitos para os quais são processados.

Bom saber

Os traços nominativos dos movimentos (carimbo de hora - local de validação - número do cartão) são mantidos apenas por algumas horas, exceto quando necessários para estabelecer uma fatura (Navigo Liberté + contrato). Além disso, os dados são anonimizados para fins estatísticos. Apenas o número acumulado diário de validações realizadas na entrada e/ou saída de nossas redes ferroviárias para o mês atual e o mês anterior (sem local de validação) é mantido para o monitoramento de qualidade dos passes Navigo.

Os dados necessários para o processamento das reclamações são mantidos por um período de três anos a partir do fechamento do arquivo.

Os dados relacionados às operações realizadas na frente de vendas são mantidos por um período máximo de dois anos a partir da data da transação.

Os dados coletados no contexto do estabelecimento das infrações são mantidos por um período de até seis anos a partir da prática da infração, dependendo do tipo de infração e da ação tomada.

Os dados coletados para fins de prospecção e comunicação são mantidos por um período de três anos a partir do último contato da pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento.

Os períodos de retenção de dados do processamento realizado pelas outras operadoras podem ser encontrados no site destas últimas.

10.2.5 - Quem pode ter acesso a esses dados?

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S, para realizar análises estatísticas que permitam melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

Para fins de análise estatística de tráfego, a Île-de-France Mobilités é a destinatária dos dados de validação anteriormente anonimizados.

10.2.6 - Transferência de Dados para fora da União Europeia

As Companhias Aéreas se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências fora da União Europeia e do país apropriado.

Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as Seguradoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

10.3 - Quais são os direitos do Responsável pelo Responsável pelos Dados e do Pagador sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Responsável pelos Dados e o Pagador têm o direito de acessar, corrigir, excluir, limitar, portabilidade, contestar por motivos legítimos, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus dados após sua morte, bem como o direito de apresentar reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Titular da Conta e o Pagador podem enviar seu pedido com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) ao seu pedido, o escopo do pedido (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento), acompanhados de seus dados de contato, número do cliente e documentos que comprovem sua identidade.

O Controlador de Dados e o Pagador podem enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

- o processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela responsável pelos dados:

para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

ou para o endereço de e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- processamento pelo qual as Seguradoras são responsáveis pelo processamento: o Titular da Conta e o Pagador podem contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais,

ou para o endereço postal da RATP: Oficial de Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou para o endereço de e-mail: [email protected].

ou para o endereço postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Jurídico e de Conformidade, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX ou por meio de formulário dedicado a solicitações online para exercer a advocacia: https://url-c.fr/e/7hy9i

ou para o endereço postal do OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

11 - Mediação

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa. Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente. No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes. O cliente encontrará nos sites das Seguradoras, com seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada uma delas, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Transportadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

12 - Alterações nos termos e condições gerais de venda e uso

A Île-de-France Mobilités e as Transportadoras reservam-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como por meio de publicação nos sites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

