O bilhete t+ continuará à venda e poderá ser utilizado em 2025.

No entanto, a partir de 1º de janeiro de 2025, recomenda-se adotar os novos bilhetes de transporte :

O bilhete Metro-Trem-RER para viagens de metrô, trem ou RER

para viagens de metrô, trem ou RER O bilhete Bus-Tram para viagens de ônibus ou bonde

A vantagem: com esses novos ingressos, você pode validar diretamente pelo seu smartphone. Mais conveniente, mais rápido.