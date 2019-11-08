Perímetro
O bilhete t+ em um bilhete de papelão permite que você viaje em:
- Linhas de metrô;
- Os trechos em Paris (zona 1) das linhas RER/trem;
- Linhas de ônibus sujeitas a um acordo com o Syndicat des Transports d'Île-de-France e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável;
- As linhas de bonde e Tzen;
- Filéo;
- Linhas de ônibus de longa distância.
O bilhete de papelão t+ não permite viagens em:
- Linha de bonde 11; Linha de bonde 12; Linha de bonde 13;
- OrlyBus, RoissyBus e Orlyval;
- Linha 14 do metrô se você quiser chegar ao aeroporto de Orly: nesse caso, é necessário comprar o Bilhete de Aeroportos da Região <> de Paris.
O bilhete t+ não permite conexões entre "metrô, RER/trem (em Paris)" e "ônibus, bonde, Tzen".
- Uso no metrô e RER/trem em Paris
O Ticket t+ permite conexões por 1h30 a partir da validação da entrada na rede, sem sair: metro-metro, RER/train-RER/train e metro-RER/train em Paris - exceto entre Pont-Cardinet (trem) e Saint-Lazare (metrô)-
- Uso no ônibus, bonde ou Tzen
Um único bilhete t+ é válido para toda a rota
Ele permite conexões entre ônibus, bonde e Tzen por 1h30 entre a primeira e a última validação.
Viagens de ida e volta e interrupções no mesmo ônibus, bonde ou linha Tzen não são permitidas com o mesmo bilhete t+.
- Uso no funicular de Montmartre
O bilhete t+ permite que você pegue o funicular de Montmartre, mas sem conexão com outros meios de transporte.
Bom saber
Esse ingresso não está disponível em livretos e logo desaparecerá.