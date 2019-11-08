Bilhete T+

Para viagens únicas em Paris e Île-de-France

MetrôRERÔnibusBondeTrem

2,50€  Single

  • Acesse o metrô, bonde e ônibus por toda a região de Île-de-France
  • Acesse o RER em Paris
  • Bilhete de papelão vendido apenas em estações e guias de bilhetes
Logo o fim dos ingressos de papelão

O bilhete t+ substituído: prepare-se para a transição

O bilhete t+ continuará à venda e poderá ser utilizado em 2025.

No entanto, a partir de 1º de janeiro de 2025, recomenda-se adotar os novos bilhetes de transporte :

A vantagem: com esses novos ingressos, você pode validar diretamente pelo seu smartphone. Mais conveniente, mais rápido.

