Termos e condições gerais de venda e uso do bilhete magnético t+

2 - Apresentação e uso

O bilhete magnético t+ é um bilhete de papelão vendido individualmente, e vendido em livretos com dez bilhetes a um preço reduzido.

2.1. Utilizável na rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités, o bilhete magnético t+ permite que você viaje em:

· As linhas do metrô 1 a 13, todas as estações da linha 14, com exceção das estações Saint-Denis Pleyel e Villejuif Gustave Roussy, que não possuem validadores magnéticos na entrada da rede, e a estação ORLY, que fica na área do aeroporto (preço específico).

· os trechos em Paris (zona 1) das linhas RER / trem;

· linhas de ônibus cobertas por um acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável;

· as linhas de bonde (excluindo o bonde T11) e a linha Tzen;

· o funicular de Montmartre;

· Filéo;

· linhas de ônibus com tarifas de longa distância. Os cursos devem ser realizados inteiramente na Île-de-France.

2.2. O bilhete t+ não permite viagens em:

· RoissyBus, Orlybus,

· Linha 14: Saint-Denis Pleyel, Villejuif Gustave Roussy (na entrada da rede) e Orly na área do aeroporto (preços específicos)

· Linhas de bonde T10 e T11,

· Bondes T1 que não possuem validador magnético

· o TGV, ou em linhas que não aplicam tarifas da Île-de-France (em particular traslados de aeroporto e ônibus turísticos).

O bilhete magnético t+ é válido em toda a rede Île-de-France Mobilités, desde que os equipamentos dos ônibus e bondes, bem como o acesso ao metrô ou RER, permitam sua validação. Os validadores magnéticos de bilhetes são configurados para desaparecer gradualmente. Na ausência de validadores magnéticos e independentemente do meio de transporte, o viajante deve possuir um bilhete desmaterializado para estar em situação regular.

2.3. Correspondência autorizada

Uma vez validado, um bilhete magnético t+ permite, sem limites de distância, as seguintes conexões:

· conexões de metro-metro, RER/trem, RER/RER, trem/metro/RER e metrô/trem em Paris sem sair

· exceto por conexões por estrada pública via caminhos sinalizados por 1 hora e 30 minutos;

· Transferências entre linhas de ônibus, e entre essas linhas e linhas de bonde, ao longo de um período de 1h30 entre a 1ª e a última validação, sujeitas às seguintes disposições:

- Viagens de ida e volta e interrupções no mesmo ônibus, bonde ou linha Tzen não são permitidas com o mesmo bilhete magnético t+.

- No Funicular de Montmartre, o bilhete magnético t+ permite fazer uma viagem (para cima ou para baixo), sem nenhuma transferência.

2.4. Linhas com tarifas de "longa distância"

O uso de linhas identificadas como "linhas de longa distância" (linhas caracterizadas por uso ocasional principalmente em rotas de longa distância via rodovias, incluindo algumas das linhas anteriormente conhecidas como linhas de tarifa especial e Noctilien que não foram reclassificadas como tarifas padrão) exige a validação de dois bilhetes t+. Transferências são permitidas entre linhas de ônibus com tarifas normais ou "longa distância" por 1 hora e 30 minutos entre a primeira e a última validação. No caso de transferência entre um ônibus com tarifas normais e um ônibus de longa distância, é necessário validar um novo bilhete t+ no ônibus com tarifas de longa distância, além do bilhete t+ que permite a transferência.

3 – Precificação

3.1. O preço do bilhete magnético t+ é definido pela Île-de-France-Mobilités. Pode ser consultado:

no site iledefrance-mobilites.fr, sob o título "Preços"

em cartazes nos locais de transporte

no site para cálculo de rota (iledefrance-mobilites.fr) com uma indicação do preço unitário de uma viagem

no guia de tarifas da Île-de-France Mobilités

nos sites e aplicativos das operadoras que oferecem o serviço de compra

3.2 O livreto de bilhetes com tarifa reduzida só pode ser vendido a usuários com direito reduzido à tarifa. O livreto de ingressos com desconto t+ continuará sendo vendido na bilheteria.

4 – Compra

4.1. O bilhete t+ é vendido:

pelos Porta-aviões devidamente autorizados pela Île-de-France Mobilités para tal,

nos guichês de bilhetes e nas máquinas de venda automática da Carrier em versão de papelão,

Em traders aprovados.

4.2. A versão desmaterializada do cartê t+ está disponível nas máquinas de venda automática das Operadoras ou nos aplicativos telefônicos que oferecem o serviço de compra.

Tudo o que você precisa saber sobre o bilhete desmaterializado

5 – Validação

5.1. O portador de um bilhete magnético t+ deve validar sistematicamente seu bilhete nos dispositivos de validação das Transportadoras antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e saídas na rede ferroviária, sob pena de ser considerado em infração.

5.2. A validação do bilhete magnético t+ permite a viagem de apenas uma pessoa.

5.3 O IDFM não garante o uso de bilhetes magnéticos em todas as estações devido �� implantação de novos validadores e novas máquinas de bilhetagem totalmente eletrônicas. Como resultado, os bilhetes magnéticos podem ser usados como último recurso na ausência de passes Navigo Easy ou telefones compatíveis.

6 - Serviço pós-venda

Uma vez vendidos individualmente ou em livretos, os bilhetes magnéticos t+ não são trocados nem reembolsados, a menos que haja uma anomalia técnica que lhes dê direito a uma troca (como desmagnetização), uma operação que pode ser realizada em todas as bilheteiras, balcões da RATP e bilheterias da SNCF.

7 - Controle do bilhete de transporte

Em caso de inspeção, o usuário deve apresentar o bilhete t+ em boas condições e validado.

A constatação de não conformidade com os princípios da validação sistemática (Artigo 0) leva ao pagamento de uma compensação em valor único e quaisquer taxas administrativas associadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros em Île-de-France.

Na ausência de pagamento ao transportador dentro de dois meses após a infração, o infrator é responsável por pagar a multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

Os bilhetes com tarifa reduzida devem ser apresentados acompanhados de um documento que lhes dê direito ao desconto ou de um passe Navigo carregado com o desconto de 50% ou 75% de desconto de solidariedade. A falta de apresentação do referido documento ou a redução na aprovação do Navigo Iors em uma inspeção resultará no pagamento de uma compensação fixa, conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros.

8 – Dados pessoais

O uso de um bilhete magnético t+ é completamente anônimo. Não envolve coleta ou tratamento de dados pessoais.

9 - Alterações nos termos e condições gerais de venda e uso

A Île-de-France Mobilités e as transportadoras reservam-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como por meio de cartazes nos sites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com e/ou em ônibus e/ou estações e/ou bondes.

A lei aplicável em caso de disputa é a lei francesa perante os tribunais franceses competentes. As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.