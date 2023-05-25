Termos e condições gerais de venda e uso (GTCSU) do pacote Free Youth Integration

Janeiro de 2026



Preâmbulo

Este documento apresenta apenas os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do pacote de transporte gratuito para estagiários de formação profissional contínua. A assinatura e o uso do pacote Free Transport para formação profissional contínua estão sujeitos à aceitação total, completa e sem reservas por parte do usuário destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, bem como daqueles relacionados ao meio no qual o pacote é carregado.

O pacote de Transporte Gratuito para trainees de formação profissional contínua na Île-de-France é gerenciado e emitido pela S.A.S Comutitres, doravante chamada de "Comutitres S.A.S" no nome e em nome da Île-de-France Mobilités (Autoridade Organizadora de Transportes da Île-de-France) sob o nome "Agence Solidarité Transport" (doravante: "a Agência"), cujos dados de contato são: 0800 950062 (número gratuito de telefone fixo), AGENCE SOLIDARITÉ TRANSPORT ÎLE-DE-FRANCE -TSA 14445

77213 AVON CEDEX

1. DEFINIÇÕES

1.1 O termo "Beneficiário" indica o beneficiário de um direito social considerado no Transporte Livre, e "Titular" indica a pessoa que utiliza o Transporte Livre.

1.2 O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités ou uma autoridade local de organização que recebeu uma delegação da Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

2 – APRESENTAÇÃO E USO

O pacote Free Transport para os alunos em formação profissional contínua na Île-de-France é resultado das decisões da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France. Esse pacote permite que os Holders em questão viajem gratuitamente em linhas regulares de transporte público na região da Île-de-France, incluindo ônibus noturnos RoissyBus e Noctilien. Não é válido em Orlyval, Allobus-Roissy C-D-G, no TGV em Île-de-France, em certas linhas de tarifa especial da OPTILE ou na rede ferroviária fora da Île-de-France. Não pode ser complementado ou usado como complemento a um bilhete de temporada ou de trem, exceto pela viagem adicional. Toda a viagem deve ser feita em Île-de-France.

3 - ENTREGA E CARREGAMENTO

3.1 O pacote Transporte Livre pode ser emitido pela Agence Solidarité Transport para formandos de formação profissional contínua, que tenham deixado o sistema escolar e estejam desempregados, com idades entre 16 e 25 anos inclusive, residentes na região da Île-de-France e matriculados em um dos seguintes programas do serviço público regional para formação e integração profissional: Avenir Jeunes, Programa de Habilidades, Escola da Segunda Chance.

3-2 O beneficiário deve possuir um passe Navigo personalizado com seu nome e sobrenome e no qual sua foto apareça. Os passes Discovery, Navigo imagine R ou Navigo Annual não podem ser usados como suporte para a tarifa da Solidarité Transport.

A solicitação para um passe Navigo deve ser solicitada separadamente.

3-3 Modalidades:

As inscrições devem ser feitas às organizações de treinamento e no site https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr. A atribuição de direitos é realizada exclusivamente pela Agência.

A Agência envia à organização de treinamento do trainee uma carta informativa para ser entregue ao Beneficiário, informando-o sobre o procedimento a seguir para que possam se beneficiar do transporte gratuito e contendo seu nome de usuário e código confidencial para acessar o site da https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr.

O estagiário deve registrar seu número de cliente Navigo no site https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr.

A Agência então envia uma carta à organização de treinamento para ser entregue ao Beneficiário, informando-o sobre a concessão de transporte gratuito para os Beneficiários e o período de validade desse direito.

3-4 Carregando o Pacote de Transporte Gratuito no passe Navigo

Uma vez concedido o direito à viagem gratuita pela Agência, para poder utilizá-lo, o titular da conta deve ter o Passe de Transporte Gratuito carregado em seu passe Navigo, no telefone via aplicativo Île-de-France Mobilités ou nos de varejistas oficiais (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), em um balcão ou em um dispositivo de venda nas redes das operadoras.

4 - VALIDAÇÃO E CONTROLE DE TICKETS

A validação e o controle ocorrem sob as condições estabelecidas nos termos e condições gerais para obtenção e uso do passe Navigo.

5 - SERVIÇO PÓS-VENDA

5-1 Não será feito reembolso total ou parcial das passagens adquiridas para viagem até o processamento do arquivo pela Agence Solidarité Transport ou pela organização de treinamento. O reclamante não terá direito a qualquer compensação ou compensação por qualquer multa ou dano resultante de um tempo de processamento maior ou menor que o tempo anunciado.

5-2 PERDA OU ROUBO DO MEIO: Em caso de perda/roubo do meio sem contato no qual o pacote está carregado, consulte os Termos e Condições correspondentes, disponíveis no site da www.iledefrance-mobilites.fr .

6 – PROVISÕES DIVERSAS

6-1 EXPIRAÇÃO E RENOVAÇÃO DOS DIREITOS

O direito à livre viagem é concedido em períodos renováveis de um mês, limitados ao final do mês em que o programa é encerrado.

O primeiro período livre vai até o final do mês corrente se a alocação ocorrer antes do dia 15 do mês, e até o final do mês seguinte, caso contrário.

A renovação é realizada automaticamente pela Agência no dia 25 de cada mês. O beneficiário deve recarregar seu passe Navigo a partir do dia 25 de cada mês, em seu telefone via aplicativo Île-de-France Mobilités ou dos revendedores oficiais (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), em um balcão ou em um dispositivo de vendas das redes das operadoras.

6-2 SUSPENSÃO DA DIREITA

O direito ao transporte livre é automaticamente suspenso, sem prejuízo para processos judiciais:

- em caso de confisco do passe Navigo por fraude com portador de cartão nas redes,

- em caso de fraude estabelecida na preparação do pedido de solicitação para a tarifa do Transporte Livre (declaração falsa, falsificação de anexos, etc.). Nesse caso, a Agência deverá notificar a suspensão do direito ao transporte gratuito por meio de e-mail ou carta simples endereçada ao último local de residência conhecido do estagiário,

Qualquer pessoa que continue a usar o direito ao transporte gratuito após sua suspensão está passível de processo criminal.

A Agência reserva-se o direito de recusar qualquer novo pedido de direito ao transporte gratuito para estagiários cujo contrato já tenha sido rescindido por fraude estabelecida. Essa recusa pode ser feita por um período de 3 anos a partir da data da rescisão, no caso do fraudador e de quaisquer cúmplices.

7 - INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DADOS PESSOAIS

Como parte do Pacote de Transporte Gratuito para trainees de treinamento profissional contínuo, os Dados Pessoais do Titular/Beneficiário são processados por diversos controladores de dados preocupados com a proteção de sua privacidade:

· A Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

- a subscrição e gestão do pacote de Transporte Gratuito para os formandos de formação profissional contínua;

- comunicação institucional e comunicação comercial e não comercial;

- Realização de análises estatísticas.

Além disso, o processamento com o objetivo de prevenir e gerenciar o inadimplícito, roubo e perda de bilhetes de transporte, bem como a luta contra fraudes, pode resultar na rejeição da transação ou na rescisão do pacote.

· As operadoras processam Dados Pessoais em conexão com:

- a gestão das operações e transações realizadas na frente de vendas da Transportadora;

- a gestão da validação e dos dados resultantes, em particular a invalidação de tickets fraudulentos;

- a luta contra infrações contra a polícia dos Transportadores, o controle das multas, a imposição de multas e a recuperação de multas;

- operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

- análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras;

- a gestão das reclamações dos clientes relacionadas ao uso da rede das operadoras.

Dados pessoais relacionados ao Titular/Beneficiário que permitem sua identificação são referidos abaixo como "Dados".

7-1 Processamento para o qual a Île de France Mobilités é a responsável pela responsável pelos dados

7-1-1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pela Île-de-France Mobilités no contexto da execução do contrato são os seguintes:

- Dados de Identificação,

- Dados de vida pessoal,

- Dados relacionados a infrações.

7.1.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pela responsável pelos dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 7.

7-1-3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

- com base na execução do contrato e no consentimento do Beneficiário para: a gestão do contrato/serviço;

- no exercício de uma missão de serviço público da Île-de-France Mobilités para o envio das chamadas comunicações institucionais não comerciais;

- com o consentimento do Beneficiário para o envio de comunicações comerciais.

7.1.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

A Île-de-France Mobilités mantém os Dados de Clientes específicos para o pacote anual de Transporte Gratuito para os formandos de formação profissional durante a execução do contrato, bem como até o fim dos prazos de prescrição aplicáveis.

Para verificar a elegibilidade para as condições de acesso ao bilhete de transporte, apenas a prova de identidade transmitida do espaço pessoal no site www.iledefrance-mobilites.fr é mantida pelo tempo necessário para criar a conta e os serviços associados que exigem essas provas.

7.1.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público na Île-de-France, financiadores institucionais, institutos de pesquisa e estatística, e empresas que realizam levantamentos relacionados ao transporte na Île-de-France.

Os dados resultantes das operações realizadas nos serviços online de entidades que oferecem Serviços Digitais Multimodais destinam-se a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, além do detentor do Serviço Digital Multimodal envolvido na operação.

7.1.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

Dados sobre o Beneficiário, ou seu representante legal, são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités, estabelecidos fora da União Europeia (Madagascar e/ou Costa do Marfim).

Nesse sentido, apenas os dados relacionados à identificação, dados pessoais e profissionais de contato e ao contrato de assinatura serão transferidos.

Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou pelas Regras Vinculativas de Sociedades (BCRs).

7.2 Processamento pelo qual os Carteiros são responsáveis pelo processamento

7.2.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

- Dados de Identificação,

- Dados econômicos e financeiros,

- Dados relacionados a infrações,

- Dados de validação.

7.2.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pela responsável pelos dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 7.

7.2.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

Esse processamento é realizado no contexto de:

- o cumprimento do contrato, uma obrigação legal (gestão de reclamações dos clientes, controle e multas),

- o consentimento do Beneficiário (prospecção comercial)

- o interesse legítimo perseguido pelo Controlador de Dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes, estudos estatísticos anonimizados).

7.2.4 Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados?

Os traços nominativos dos movimentos (carimbo de hora - local de validação - número do cartão) são mantidos apenas por algumas horas, exceto quando necessários para estabelecer uma fatura. Além disso, os dados são anonimizados para fins estatísticos. Apenas o número acumulado diário de validações realizadas na entrada e/ou saída de nossas redes ferroviárias para o mês atual e o mês anterior (sem local de validação) é mantido para o monitoramento de qualidade dos passes Navigo.

- Os dados necessários para o processamento de reclamações são mantidos por um período de três anos a partir do fechamento do arquivo.

- Os dados relacionados às operações realizadas na frente de vendas são mantidos por um período máximo de dois anos, a partir da data da operação.

- Os dados coletados no contexto do estabelecimento das infrações são mantidos por um período de até seis anos a partir da prática da infração, dependendo do tipo de infração e do acompanhamento fornecido.

- Os dados coletados para fins de prospecção e comunicação são mantidos por um período de três anos a partir do último contato da pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento.

Os períodos de retenção de dados do processamento realizado pelas outras operadoras podem ser encontrados no site destas últimas.

7.2.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S, para realizar análises estatísticas que permitam melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

Para fins de análise estatística de tráfego, a Île-de-France Mobilités é a destinatária dos Dados de Validação Anonimizados.

7.2.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

As Companhias Aéreas se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências fora da União Europeia e do país apropriado.

Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as Operadoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos Dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

7.3 Quais são os direitos do Beneficiário sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Beneficiário tem direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, portabilidade, oposição por razões legítimas, para definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus Dados após sua morte, bem como o direito de apresentar reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Beneficiário pode enviar seu pedido com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) no pedido, no escopo do pedido (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento), acompanhado de seus dados de contato, número do cliente e documentos comprovando sua identidade.

O Beneficiário pode enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

- o processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela responsável pelos dados:

· para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· ou para o endereço de e-mail: [email protected].

processamento pelo qual a Região da Île-de-France é responsável pelo processamento:

· ou para o endereço postal: Região Île-de-France, Polo de Transformação Digital, para a atenção do Responsável pela Proteção de Dados, 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

· ou para o endereço de e-mail: [email protected]

- processamento pelo qual as Seguradoras são responsáveis pelo processamento: o Beneficiário pode contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais,

· ou para o endereço postal da RATP: Oficial de Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou para o endereço de e-mail: [email protected].

· ou para o endereço postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Jurídico e de Conformidade, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX ou por meio de formulário dedicado a solicitações online para exercer a advocacia: https://url-c.fr/e/7hy9i

· ou para o endereço postal do OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Se o Beneficiário for menor de idade com menos de 15 anos ou um adulto sob curadoria ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

8 – MODIFICAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

A Île-de-France Mobilités pode alterar esses termos e condições gerais a qualquer momento. A versão em vigor é publicada na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités e pode ser consultada no site www.iledefrance-mobilites.fr, no site da www.solidaritetransport.fr e no site da www.transports-jeunes-insertion.fr.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.