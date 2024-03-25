Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do Navigo Liberté + contrato por telefone

Outubro de 2025

PREÂMBULO

A assinatura e o uso de um contrato Navigo Liberté + pressupõem o conhecimento e constitui aceitação plena, completa e sem reservas destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso pelo Titular da Conta e pelo Pagador, proprietário do telefone no qual o contrato está carregado. O pagador e o titular de um contrato Navigo Liberté + em um telefone devem ser a mesma pessoa.

O contrato Navigo Liberté + telefone, criado pela Île-de-France Mobilités (Autoridade Organizadora de Transportes da Île-de-France), é gerenciado pela S.A.S Comutitres, doravante chamada de Comutitres S.A.S ou "Agence Navigo", em nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

Como parte da extensão do serviço Navigo Liberté+ em um telefone que pode ser usado em todas as regiões da Île-de-France, o contrato pode ser carregado em um telefone Android* ou iOS, sendo seu uso estritamente pessoal.



* lista de telefones Android compatíveis em: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/telephone/quels-telephones-me-pemettent-dacheter-et-de-valider

1. DEFINIÇÕES

1.1. O nome "Holder" indica a pessoa física que é usuária do contrato Navigo Liberté + por telefone.

1.2. O nome "Pagador" indica a pessoa física, idêntica ao Responsável pelo Tratamento de Dados, que concorda contratualmente em pagar as faturas. O pagador deve ser uma pessoa física, um adulto capaz ou menor de idade a partir dos 15 anos.

1.3. O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato de serviço público ou delegação com a Île-de-France Mobilités ou uma autoridade local de organização que recebeu uma delegação da Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

1.4. "Meu Espaço" Île-de-France Mobilités refere-se à conta pessoal do Titular da Conta criada no aplicativo Île-de-France Mobilités ou no site iledefrance-mobilites.fr (gerenciado pela Île-de-France Mobilités). Consulte os Termos e Condições Gerais da aplicação da Île-de-France Mobilités e as regras de privacidade | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).

1.5. A conta Île-de-France Mobilités é obrigatória para acessar os diversos serviços da Île-de-France Mobilité, incluindo a possibilidade de adquirir produtos e serviços.

1.6. A "fatura mensal" contabiliza a soma dos valores das viagens realizadas no mês anterior; A "prova de mobilidade" representa a soma dos valores das viagens feitas no mês anterior. Ao contrário da fatura, você pode encontrar os detalhes de cada viagem (data e horário da viagem, método tarifário, data e horário de cada viagem, tipo de viagem, zoneamento, viagem reconstituída ou incompleta, preço total sem imposto, preço incluindo IVA e IVA aplicável).

1.7. A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte é definida como a possibilidade de carregar esses bilhetes ou contratos no mesmo meio. Mais informações sobre as regras de coabitação no site da Île-de-France Mobilités.

1.8. Viagens de ônibus-bonde e Metro-Trem-RER realizadas com telefone e serviço Navigo Liberté+ são pagas retroativamente, de acordo com o preço definido pela Île-de-France Mobilités (veja a página tarifária Navigo Liberté+).

2. APRESENTAÇÃO E USO

2.1. O contrato Navigo Liberté + telefone é um contrato que, após assinatura, permite viajar pela rede de transporte Île-de-France Mobilités sem ter pago previamente pelo bilhete de transporte. O valor devido para a passagem das viagens feitas pelo Titular da Conta será determinado aplicando as regras de tarifa definidas no Artigo 3, e será debitado mensalmente, no mês seguinte às viagens realizadas, a partir da conta bancária do pagador.



2.2. O contrato Navigo Liberté + pode ser utilizado na rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités e permite que você viaje em:

Linhas de metrô na Île-de-France, com tarifa específica para entrada/saída na estação L14 Orly. Veja a página de tarifa Navigo liberté+.

Linhas RER/Trem em Île-de-France, com tarifa específica para entrada/saída nas estações TGV do Aeroporto Charles de Gaulle 1 e do Aeroporto Charles de Gaulle 2

Linhas de ônibus que estão sujeitas a um acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável;

A linha RoissyBus com tarifa específica para o aeroporto;

Linhas de bonde

O Tzen;

Linhas de bonde (1 a 14);

O funicular de Montmartre;

O cabo C1



O Navigo Liberté+ não é válido em Orlyval, o cliente deve pagar um ticket específico.

2.3. Uso no metrô (linhas 1 a 14), RER (de A a E), trem (Transiliens H, J, K, L, N, P, R, U) e no funicular de Montmartre.

No metrô (linhas 1 a 14), RER (A a E), trem (Transiliens H, J, K, L, N, P, R, U) e no funicular de Montmartre, TER, para viagens inteiramente realizadas na região da Île-de-France, o contrato Navigo Liberté + no telefone dá direito a uma viagem de 2 horas (duas horas) a partir da primeira validação de entrada na rede. Esses usos são possíveis sujeitos às regras de correspondência especificadas no Artigo 3.7.

2.4. Uso no ônibus, bonde (linhas 1 a 14), cabo ou Tzen

No ônibus, bonde (1 a 1) 4 e Tzen, o contrato Navigo Liberté + no telefone dá direito a uma viagem de 1h30 (uma hora e trinta minutos) a partir da primeira validação de entrada na rede, sem validação de saída, sujeita às regras especificadas no artigo 3.9.

2.5. Uso correspondente

O contrato Navigo Liberté + no telefone dá direito ao funcionário a umaviagem de 1h30 (uma hora e trinta minutos) a partir da primeira validação na entrada na rede, incluindo validações intermediárias de transferência independentemente do meio de transporte utilizado, exceto no caso de uma viagem feita incluir RER ou trem fora de Paris, estendendo esse período para 2h00 (duas horas).

Tabela resumida dos tempos autorizados de viagem (duração máxima durante a qual o usuário pode viajar com uma única viagem faturada):

Viagem de ônibus/bonde: 1h30

Viagem de metrô/RER/trem: 14h00

3. PREÇOS

3.1. A precificação é decidida pela Île-de-France Mobilités.

3.2. Informações de preços disponíveis:

No site https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/liberte-plus

Em exposições em locais de transporte

No site do itinerário Iledefrance-mobilites.fr

No guia de tarifas da Île-de-France Mobilités

Nos sites das Carriers

3.3. A taxa atual é uma tarifa pública geral (preço cheio).

Nenhuma das tarifas reduzidas é aplicável no Navigo Liberté + no celular

(O termo "Taxa Reduzida" refere-se às taxas aplicáveis aos Portadores de Cartão correspondentes aos critérios dos seguintes perfis: quem pode se beneficiar das taxas reduzidas?

Preços dos brinquedos

3.4 Cada viagem feita pelo Titular da Conta é faturada pelo preço correspondente ao meio de transporte utilizado e à rota percorrida:

3.4.1 Quando o Titular da Conta valida a entrada no ônibus, bonde, cabo ou Tzen, sua viagem é faturada pelo preço de uma viagem de ônibus/bonde. A viagem de volta e a interrupção da viagem na mesma linha de ônibus, bonde ou Tzen (mesmo que feita dentro de uma hora e trinta minutos) resultarão na cobrança de uma nova viagem de ônibus/bonde.

3.4.2 Quando o titular do cartão valida a entrada no metrô, trem ou RER, sua viagem é cobrada pelo valor de uma única tarifa até que ele deixe a zona de controle. A viagem de ida e volta e a interrupção da viagem na mesma linha (mesmo que feita em até 2 horas) resultarão na cobrança de uma nova viagem.

Se a viagem começar (ou terminar) no aeroporto de Orly, é cobrada a uma tarifa específica do aeroporto, independentemente do destino (ou partida).

Se a viagem começar (ou terminar) no aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle, a tarifa é cobrada dependendo da estação de destino (ou de partida).

3.4.3 Quando o titular da conta valida a entrada no RoissyBus, sua viagem é faturada pelo preço da viagem RoissyBus. A viagem de ida e volta e a interrupção da viagem resultarão na faturação de uma nova viagem RoissyBus.

3.4.4 Quando o Titular valida a entrada no funicular Montmartre, sua viagem é cobrada pelo preço de uma viagem Metro-Trem-RER.

Precificação de conexões

Uma transferência significa a troca para outra linha de transporte, sem ir e voltar na mesma linha e sem interrupção na mesma linha.

3.5 Conexões feitas entre ônibus, bonde (T 1 a 14), cabo e Tzen por 1 hora e 30 minutos (uma hora e trinta minutos) não cobram uma nova viagem.

3.6 Conexões feitas dentro da rede ferroviária (metrô, RER/trem) nãodão origem à faturação de uma nova viagem dentro dos seguintes limites:

3.6.1 Por 2 horas (duas horas) para metrô, trem e RER.

3.6.2 sem sair da zona de transporte ou por rotas autorizadas de intercâmbio na via pública.

Se o tempo de viagem exceder a validade do bilhete ou da conexão autorizada, ou se for uma conexão não autorizada, uma nova viagem será cobrada.

3.7 Conexões entre a rede ferroviária (Metrô, RER, trem, Tram Express) e a rede de superfície (ônibus, bondes, cabo Tzen) são oferecidas (viagem de superfície não cobrada) sob as seguintes condições:

3.7.1 Quando o Titular da Conta faz uma viagem de ônibus/bonde antes de uma viagem de RER, trem ou metrô, a validação na entrada do RER, trem ou metrô deve ocorrer dentro de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após a validação na entrada do ônibus/bonde.

3.7.2 Quando o Titular realiza uma viagem de ônibus/bonde após uma viagem RER ou trem, a validação na entrada do ônibus/bonde deve ocorrer dentro de 30 minutos (trinta minutos) após a validação na saída do RER ou trem.

3.7.3 Quando o Titular da Conta realiza uma viagem de ônibus/bonde após uma viagem no metrô, a validação na entrada do ônibus/bonde deve ocorrer dentro de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após a validação na entrada do metrô.

Se o tempo de conexão exceder o tempo autorizado, a viagem de ônibus/bonde será cobrada na tarifa atual.

3.8 A quantidade de viagens feitas em um dia é limitada ao preço do dia Navigo, excluindo viagens ao aeroporto (ver artigo 9.4).

Resumo dos períodos durante os quais as conexões são autorizadas: sujeito ao total de tempos de viagem autorizados que se aplicam a 2,6:

entrada por bonde/ônibus/cabo e transferência por bonde/ônibus/cabo ou metrô/trem/RER : 1h30 entre a validação de entrada e a validação de transferência

e transferência por ou : 1h30 entre a validação de entrada e a validação de transferência entrada por metrô/trem/RER e depois transferência por bonde/ônibus/cabo ou metrô/trem/RER : 1h30 entre a validação na entrada e a validação na transferência

e depois transferência por ou : 1h30 entre a validação na entrada e a validação na transferência Entrada por metrô/trem/RER e transferência por metrô/trem/RER : 2 horas entre a validação na entrada e a validação na transferência

4. CONDIÇÕES E ASSINATURA

4.1 As condições a serem atendidas para poder contratar um contrato Navigo Liberté + em telefone são as seguintes:

O titular da conta e o pagador devem ser as mesmas pessoas físicas. A pessoa física deve ser maior de idade e capaz, ou menor de idade a partir dos 15 anos.

O titular da conta usa o mesmo endereço de e-mail de sua conta Île-de-France Mobilités Connect e um número de celular francês em 06 ou 07;

Para um pagador cujo contrato Navigo Liberté + telefone já tenha sido rescindido por dívidas não regularizadas não pagas conforme definido no Artigo 10, o pagador deve regularizar sua dívida e pode novamente ser designado como pagador de um contrato Navigo Liberté + telefone;

Para um titular de cartão cujo contrato Navigo Liberté + em telefone já foi rescindido por fraude comprovada (art. 12.10). o titular da conta deve esperar um período de carência de 3 anos a partir da data de encerramento.

4.2 O contrato Navigo Liberté + por telefone é assinado por tempo indeterminado e a criação de uma conta Île-de-France Mobilités Connect para o Titular da Conta é obrigatória para assinar a ela.

A assinatura do contrato Navigo Liberté + em um telefone só é possível pelo aplicativo Île-de-France Mobilités.

O pagador deve preencher o formulário na solicitação da Île-de-France Mobilités, em particular os dados bancários (IBAN limitado à zona SEPA) da conta debitada pelo contrato Navigo Liberté + por telefone, assinar eletronicamente os documentos relativos à assinatura que constitui o contrato, assinar o mandato de débito direto da SEPA e aceitar os Termos e Condições do contrato Navigo Liberté + por telefone.

4.3 De acordo com os Artigos L. 221-2 do Código do Consumidor, os serviços relacionados ao Navigo Liberté + contrato no telefone não podem estar sujeitos ao direito de retirada.

4.4 Uma cópia dos Termos e Condições está disponível no momento da assinatura na solicitação da Île-de-France Mobilités para leitura e aprovação. Os Termos e Condições estão acessíveis a qualquer momento na www.iledefrance-mobilites.fr.

5. DISTRIBUIÇÃO E CARREGAMENTO DO NAVIGO LIBERTÉ + CONTRATO NO TELEFONE

5.1 O contrato é carregado exclusivamente em telefones compatíveis, seu uso é estritamente pessoal.

5.2 Coabitação do Navigo Liberté + contrato por telefone:

Se você tiver um passe válido do Mês Navigo ou da Semana Navigo, no telefone, sua assinatura do Navigo Liberté + no telefone começará no dia seguinte ao término da validade do seu passe mensal ou semanal no telefone.

É possível que o contrato Navigo Liberté + no seu telefone coexista com bilhetes individuais no momento da assinatura (por exemplo, bilhete RoissyBus) no mesmo telefone. Regras de validação, se existirem, são descritas na seção 6.4.

Os bilhetes Fête de la musique e Antipollution têm prioridade na validação e podem coexistir no mesmo telefone.

Após a assinatura, a coabitação do Navigo Liberté + por telefone com bilhetes individuais não é mais possível (ver art. 6.4).

5.3 Instalação a partir do aplicativo Apple Wallet

O usuário também pode usar o aplicativo Maps para carregar bilhetes de transporte para a Île-de-France em um iPhone ou Watch. Para saber mais sobre o uso do aplicativo Card, consulte os termos e condições gerais de venda do telefone iOS como meio.

6. VALIDAÇÃO

6.1 O Titular da Conta deve validar sistematicamente seu Navigo Liberté + com seu suporte telefônico nos dispositivos de validação das operadoras antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também ao se conectar com todos os outros meios de transporte e ao sair pelas linhas de controle RER/trem, sob pena de ser considerado em infração.

6.2 Validação é equivalente à emissão de um bilhete que estará sujeito a faturamento diferido.

6.3 Não é possível validar seu contrato Navigo Liberté + várias vezes por telefone para permitir que várias pessoas viajem na mesma rota.

6.4 Quando o telefone contém tanto um Navigo Liberté + + contratos quanto bilhetes simples (t+, bilhete Metro-Trem-RER bilhete, bilhete Bus-Tram, bilhetes RoissyBus), o Navigo Liberté + tem prioridade.

Bilhetes individuais ou com livreto só serão válidos após a rescisão do contrato Navigo Liberté + pelo telefone, não são reembolsáveis.

6.5 Quando o telefone contém tanto um Navigo Liberté + contrato quanto ingressos de tarifa fixa para todas as zonas, os ingressos de tarifa fixa têm prioridade até expirarem.

6.6 Se esquecerem o celular onde está carregado o contrato do Navigo Liberté +, o portador do cartão deve, para viajar, comprar uma passagem de transporte. Isso não é reembolsado.

7. CONTROLE

7.1 Em caso de inspeção, o titular da conta deve apresentar o telefone no qual o contrato validado Navigo Liberté + all-zones for carregado no início da jornada e, se necessário, em conexão.

7.2 A constatação de não conformidade com os princípios de validação sistemática (Artigo 7) e/ou as regras de uso do contrato Navigo Liberté + no telefone (Artigo 3) resultará no pagamento de uma compensação em valor único e quaisquer custos administrativos associados, conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

7.3 No caso de não pagar ao transportador dentro de dois meses após a infração, o infrator é responsável por pagar a multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

8. PAGAMENTO DO CONTRATO

8.1 Uma fatura é emitida mensalmente pelo período correspondente ao mês anterior. Ele contabiliza a soma dos valores das viagens realizadas pelo Titular da Conta no mês civil anterior, com a aplicação de quaisquer deduções ou reembolsos. A fatura é disponibilizada ao pagador em seu espaço pessoal.

8.2 O contrato Navigo Liberté + no telefone só é pago por débito direto. A conta bancária do pagador é debitada todo mês do valor devido na passagem das viagens feitas pelo titular da conta.

8.3 Se o titular da conta receber reembolso, o valor será deduzido da fatura do mês seguinte. Por um valor elevado, uma transferência imediata pode ser feita em um bilhete excepcional.

8.4 Valores para viagens feitas em um dia:

O total de viagens realizadas ao longo do dia é limitado ao preço do Navigo diário, exceto para viagens ao aeroporto (via RER e/ou metrô e/ou Roissybus).

8,5 Cada débito será feito entre os dias 13 e 18 do mês para a fatura correspondente ao mês anterior. O pagador será informado antecipadamente, por e-mail e notificação, sobre o valor debitado e a data de vencimento do débito. No caso de uma fatura a crédito, uma transferência será feita para a conta bancária do pagador de acordo com o mesmo cronograma dos débitos diretos.

9. INCIDENTE DE PAGAMENTO

9.1 Em caso de rejeição de pagamento resultando em saldo débito no Navigo Liberté + contrato por telefone, a Agência Navigo informa o Titular – Pagador por e-mail, notificação ou SMS. Se nenhuma regularização for feita dentro de 5 dias após a notificação da Agência Navigo sobre a rejeição do débito direto pelo banco, o contrato Navigo Liberté + é suspenso.

9.2 Em caso de suspensão, o Titular da Conta não poderá mais operar sob este contrato. Se o contrato definido no Artigo 9.1 não for regularizado dentro de 30 dias após a rejeição da dívida não paga, o contrato Navigo Liberté + do telefone é rescindido. A agência Navigo notifica o Titular da Conta – Pagador por e-mail, notificações e SMS.

9.3 Suspensão e rescisão não isentem você de pagar por todas as viagens já concluídas.

9.4 Um valor não pago pode ser liquidado por cartão de crédito no espaço pessoal na seção Minha Fatura da Île-de-France Mobilités, e então regularizar a fatura não paga.

10. CONSULTA SOBRE MONITORAMENTO DE CONSUMO, FATURAS E DÉBITOS DIRETOS

10.1 Consulta sobre o acompanhamento do consumo:

O rastreador mensal de consumo permite que o titular da conta consulte as viagens que fez durante o mês atual, bem como seu valor, horário, local, menção de uma estação do aeroporto, se aplicável, e o modo de transporte. Pode ser consultado no "Mon Espace" na inscrição ou no site iledefrance-mobilites.fr a partir do 1º dia do mês. As informações de monitoramento de consumo são fornecidas como um ticket e só aparecem após os dados de validação terem sido reportados, o que pode levar alguns dias.

Quaisquer taxas administrativas ou de serviço pós-venda não são levadas em conta no monitoramento do consumo. A divisão final das viagens e quaisquer custos estarão indicados na fatura, que estará disponível no máximo dia 11 do mês seguinte.

O titular da conta será informado por e-mail sobre a disponibilidade do comprovante de mobilidade via download.

Eles poderão consultar e baixar os dados nos últimos 3 meses, dependendo do consentimento escolhido para o período de retenção dos dados de viagem (30 ou 90 dias).

10,2 Visualização de faturas:

As faturas dos últimos meses podem ser visualizadas e baixadas no "Meu Espaço" no aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr do titular da conta por até 24 meses. A fatura das viagens do mês anterior está disponível a partir do dia 11 do mês.

O pagador será informado por e-mail sobre a disponibilidade de sua fatura e o valor do débito direto.

Se o titular da conta não fizer nenhuma viagem durante o período, nenhuma fatura será emitida.

11. SERVIÇO PÓS-VENDA

MODIFICAÇÃO PÓS-VENDA DE DADOS PESSOAIS

11.1 Os dados de identidade (título, sobrenome, primeiro nome e data de nascimento) do titular do contrato Navigo Liberté+ em telefone podem ser modificados por meio de uma solicitação no formulário de contato em "Mon Espace" no formulário de Île-de-France Mobilités ou no site da iledefrance-mobilites.fr, além da disponibilização de um documento de apoio (CNI, passaporte, decisão judicial, etc.).



11.2 O Titular da Conta - Pagador pode alterar seus dados postais, telefônicos e endereço de e-mail em seu Espaço Pessoal a partir da seção "contrato".

O endereço de e-mail de contato só pode ser alterado de "Mon Espace" na conta Île-de-France Mobilités Connect.



ALTERAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS DO SERVIÇO PÓS-VENDA

11.3 Qualquer lei de serviço pós-venda que tenha impacto nos débitos diretos (alteração dos dados bancários do pagador) será considerada para o próximo débito direto. O pagador que desejar alterar a conta a ser debitada pode fazer a alteração em "Mon Espace" no aplicativo da Île-de-France Mobilités ou no site iledefrance-mobilites.fr. Se a mudança ocorrer entre o 4º e o 6º mês do mês M, ela será levada em conta para a conta do mês seguinte. O pagador garantirá que não haja interrupção no pagamento.

11.4 O Mandato de Débito Direto da SEPA será revogado na instituição bancária do pagador.

SERVIÇO PÓS-VENDA CONTRATADO: SUSPENSÃO E RETOMADA

11.5 Retomada após suspensão por iniciativa da Agência Navigo por falta de pagamento

Para retomar um contrato Navigo Liberté + em telefone suspenso por iniciativa da Agência Navigo, o valor não pago deve ser regularizado. Os meios de regularização estão indicados no Artigo 9.4. Após a regularização a partir do "Mon Espace" no aplicativo Île-de-France Mobilités, ou no site iledefrance-mobilites.fr o titular da conta terá seu contrato Navigo Liberté + reativado no celular.

CONTRATO DE SERVIÇO PÓS-VENDA: RESCISÃO

11.6 Cessação por iniciativa do Pagador:

O contrato Navigo Liberté + no telefone pode ser rescindido a qualquer momento pelo titular, desde que ele não esteja em situação de inadimpleção:

Conectando-se à aplicação Île-de-France Mobilités a partir do "Meu espaço" do Holder - Payeur.

Acessando o site da Île-de-France Mobilités em "Mon Espace": Île-de-France Mobilités Connect | Conexão

O cancelamento será carregado no telefone e terá efeito imediatamente após a solicitação ser feita no aplicativo.

As viagens acumuladas até a data de término efetiva são contabilizadas na faturação e debitadas no mês seguinte.

11.7 Extinção por iniciativa da Agência Navigo:

O contrato é rescindido por força de lei pela Agence Navigo pelos seguintes motivos:

Em caso de fraude estabelecida na constituição do arquivo de subscrição, declaração falsa

Em caso de fraude estabelecida no uso do contrato Navigo Liberté +, ou seja, incumprimento das regras de uso (previstas no Artigo 2) e validação (previstas no Artigo 6)

No caso de dívidas não pagas não regularizadas sob as condições estabelecidas no Artigo 9

No caso de revogação de um Mandato de Débito Direto da SEPA sem a nomeação da assinatura de um novo mandato da SEPA

Decisão de remover o Navigo Liberté + da oferta tarifária da Île-de-France Mobilités

A Agência Navigo notificará o cancelamento por meio de um e-mail endereçado ao Titular Pagante.

SERVIÇO PÓS-VENDA PERDIDO E ROUBADO

11,8 Declaração de perda e roubo da mídia

A declaração de perda/roubo pode ser feita pelo site, pelo aplicativo móvel Île-de-France Mobilités (com outro telefone) e seu espaço pessoal ("Mes Supports") ou por telefone com a Agência Navigo no 09 69 39 22 22 (chamada sem sobretaxa).

Não há reembolso para viagens feitas antes da declaração de perda ou roubo. O horário e a data da declaração são levados em conta para bloquear a faturação das viagens feitas posteriormente.

Para continuar viajando, o titular do cartão deve comprar as passagens que não serão reembolsadas.

11,9 Restaurando o contrato para um novo telefone

O titular pode restaurar seu contrato Navigo Liberté + no novo telefone na seção Contato-nos >Meu telefone> Quero recuperar o conteúdo de um telefone antigo.

MUDANÇA DE TELEFONE NO SERVIÇO PÓS-VENDA

Em caso de mudança de telefone, o aplicativo Île-de-France Mobilités permite que o contrato Navigo Liberté + carregado em um telefone seja transferido para outro usando mecanismos de backup e restauração.

11.10 Salvaguarda do Contrato

O portador pode salvar seu contrato Navigo liberté + na seção Contato-nos > Meu celular> Quero salvar meus ingressos.

A operação de salvar os tickets aciona a exclusão dos tickets presentes no Phone e, portanto, não são mais utilizáveis.

A função de salvar permite salvar todos os tickets carregados no celular.

11.11 Restaurando o Contrato para um Novo Telefone

O titular pode restaurar seu contrato Navigo Liberté + no novo telefone na seção Contato-Nos > Meu telefone> Quero recuperar o conteúdo de um suporte antigo.

Restaurar tickets só é possível de um celular Android compatível para outro Android compatível ou de um telefone IOS compatível para outro telefone IOS compatível.

A função de restauração permite restaurar todos os tickets que já estavam carregados no telefone antigo.

12. RECLAMAÇÃO-DISPUTA

O monitoramento do consumo é fornecido como um ticket, baseado nos dados disponíveis na data da consulta. As viagens finais são aquelas incluídas na comprovação de mobilidade no final do mês, que são então usadas para compilar a fatura.

12.1 Contestar uma fatura

O titular da conta pode fazer uma reclamação através do formulário de contato na aplicação Île-de-France Mobilités a partir da sua área Navigo Liberté +. Reclamações relacionadas à faturação devem ser emitidas em até 30 ou 90 dias (período de consentimento escolhido pelo cliente) após o recebimento da fatura contestada.

Após esse período, os dados de validação são definitivamente excluídos e nenhum pedido de reembolso, total ou parcial, pode ser concedido.

13. PROVISÃO DIVERSA

13,1 Contato

A Agência Navigo pode ser contatada enviando uma mensagem usando o formulário de solicitação de informações acessível no Espaço Pessoal do Titular/Pagador da Conta na aplicação da Île-de-France Mobilités, bem como por telefone em: 09 69 39 22 22 (chamada sem cobrança)

13.2 Suspensão / Término do Navigo Liberté + serviço por telefone

A Agência Navigo reserva-se o direito de rescindir o contrato Navigo Liberté + no telefone do Titular no contexto de cancelamento ou evolução dos serviços oferecidos aos seus clientes. Se aplicável, a Agência Navigo se compromete a reembolsar o saldo ao pagador. Nenhuma responsabilidade decorrente desta sentença pode ser buscada de forma alguma.

14. INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DADOS PESSOAIS

Como parte da execução do seu contrato Navigo Liberté + por telefone, o processamento dos Dados Pessoais do Titular da Conta e do Pagador é realizado por diversos responsáveis por responsáveis por tratar da privacidade e respeito à sua vida pessoal:

A Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

a subscrição e gestão do contrato;

Gerenciamento de faturamento do serviço pós-pagamento

comunicação institucional e comunicação comercial e não comercial;

Realizando análises estatísticas.

Além disso, o processamento com o objetivo de prevenir e gerenciar o inadimplícito, roubo e perda de bilhetes de transporte, bem como a luta contra fraudes, pode resultar na rejeição da transação ou na rescisão do pacote.

As operadoras processam Dados Pessoais em conexão com:

a gestão das operações e transações realizadas na frente de vendas da transportadora;

a gestão da validação e dos dados resultantes, em particular a invalidação de tickets fraudulentos;

a luta contra infrações contra a polícia dos Transportadores, o controle das multas, a cobrança de multas e a cobrança de multas;

operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas transportadoras;

a gestão das reclamações dos clientes relacionadas ao uso da rede de operadoras.

14.1 Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela controladora de dados

14.1.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados no contexto da execução do contrato são os seguintes:

Dados de Identificação

Dados de Vida Pessoal

Dados relacionados à vida profissional

Dados econômicos e financeiros

Dados de Saúde

Dados coletados, além disso, como parte da gestão do faturamento pós-pagamento:

Dados de Validação

14.1.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pela administração de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 15.

14.1.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

com base na execução do contrato e no consentimento do Titular da Conta e do Pagador para: a gestão do contrato/serviço, a gestão da faturação pós-pagamento e a produção de estatísticas;

no exercício de uma missão de serviço público da Île-de-France Mobilités para o envio das chamadas comunicações institucionais não comerciais;

com o consentimento do Responsável pelo Responsável pelos Dados e pelo Pagador para o envio de comunicações comerciais e para o armazenamento de dados de viagem.

14.1.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

A Île-de-France Mobilités mantém os Dados do Cliente específicos do contrato Navigo Liberté + no telefone durante a execução do contrato, bem como até o fim dos prazos legais de prescrição aplicáveis.

Com base no consentimento, os dados de validação são mantidos de 30 a 90 dias como parte da cobrança detalhada.

Para verificar a elegibilidade para as condições de acesso ao bilhete de transporte, apenas a prova de identidade transmitida do espaço pessoal no site "iledefrance-mobilites.fr" é mantida durante o tempo necessário para criar a conta e os serviços associados que exigem essas comprovações.

14.1.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público na Île-de-France, financiadores institucionais, institutos de pesquisa e estatística, e empresas que realizam levantamentos relacionados ao transporte na Île-de-France.

Os dados resultantes das operações realizadas nos serviços online de entidades que oferecem serviços digitais multimodais são destinados a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus provedores de serviços e parceiros contratuais, e o detentor do serviço digital multimodal envolvido na operação.

14.1.6 Transferência de Dados para fora da União Europeia

Os dados são transferidos para fora da União Europeia como parte da gestão do serviço pós-venda para o parceiro sediado na Costa do Marfim.

Este país não tem uma decisão de adequação. No entanto, a Île-de-France Mobilités garante que a transferência de dados pessoais seja realizada de acordo com o Regulamento de Proteção de Dados, em particular ao implementar medidas para garantir que os dados beneficiem de proteção equivalente e, mais particularmente, ao implementar disposições contratuais apropriadas: as Regras Vinculativas Corporativas conhecidas como "BCRs".

14.2 Processamento pelo qual os Carteiros são responsáveis pelo processamento

14.2.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

- Dados de Identificação

- Dados econômicos e financeiros

- Dados de Infração

- Dados de validação

14.2.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, pelo qual os Transportadores são responsáveis pelo processamento, e cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 15.

14.2.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são lícitos?

Esse processamento é realizado no contexto de:

o cumprimento do contrato, uma obrigação legal (gestão das reclamações dos clientes, controle e multas),

o consentimento do Titular da Conta e do Pagador (prospecção comercial) ou

o interesse legítimo perseguido pelo responsável pelo responsável pelos dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes, estudos estatísticos anonimizados).

14.2.4 Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados?

As regras de retenção implementadas pela RATP e pela SNCF são:

Os dados são mantidos por um período que pode variar dependendo dos propósitos para os quais são processados.

Os traços nominativos dos movimentos (carimbo de hora - local de validação - número do cartão) são mantidos apenas por algumas horas, exceto quando necessários para estabelecer uma fatura (Navigo Liberté + contrato). Além disso, os dados são anonimizados para fins estatísticos. Apenas o número acumulado diário de validações realizadas na entrada e/ou saída de nossas redes ferroviárias para o mês atual e o mês anterior (sem local de validação) é mantido para o monitoramento de qualidade dos passes Navigo.

Os dados necessários para o processamento das reclamações são mantidos por um período de três anos a partir do fechamento do arquivo.

Os dados relacionados às operações realizadas na frente de vendas são mantidos por um período máximo de dois anos a partir da data da transação.

Os dados coletados no contexto do estabelecimento das infrações são mantidos por um período de até seis anos a partir da prática da infração, dependendo do tipo de infração e da ação tomada.

Os dados coletados para fins de prospecção e comunicação são mantidos por um período de três anos a partir do último contato da pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento.

Os períodos de retenção de dados do processamento realizado pelas outras operadoras podem ser encontrados no site destas últimas.

14.2.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Ile-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S, para realizar análises estatísticas que lhes permitam aprimorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

Para fins de análise estatística de tráfego, a Île-de-France Mobilités é a destinatária dos dados de validação anteriormente anonimizados.

14.2.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

As Companhias Aéreas se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências fora da União Europeia e do país apropriado.

Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as operadoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

14.3 Quais são os direitos do Responsável pelo Responsável pelos Dados e do Pagador sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Responsável pelos Dados e o Pagador têm o direito de acessar, corrigir, excluir, limitar, portabilidade, contestar por motivos legítimos, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus dados após sua morte, bem como o direito de apresentar reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Titular da Conta e o Pagador podem enviar seu pedido com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) em sua solicitação, o escopo do pedido (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento). Acompanhado de seus dados de contato, número de cliente e elementos para comprovar sua identidade.

O Controlador de Dados e o Pagador podem enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

- Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pelos dados:

para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

ou para o endereço de e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr

- Processamento pelo qual as Seguradoras são responsáveis pelo processamento: o Titular da Conta e o Pagador podem contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais,

ou para o endereço postal da RATP: Oficial de Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou para o endereço de e-mail: [email protected] .

. ou para o endereço postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Jurídico e de Conformidade, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX ou por meio de formulário dedicado a solicitações de exercício de direitos online: https://url-c.fr/e/7hy9i.

ou para o endereço postal do OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

15. MEDIAÇÃO

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa. Em caso de disputa, e somente após um pedido via formulário no formulário da solicitação da Île-de-France Mobilités e cuja resposta não tenha sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente pode recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente. No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes. O cliente encontrará nos sites da RATP, SNCF e Optile, de seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Operadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

16. ALTERAÇÕES NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités e as Transportadoras podem ser obrigadas a alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como no site iledefrance-mobilites.fr.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.