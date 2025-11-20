Quem pode se beneficiar de taxas reduzidas?
O nome "Taxa Reduzida" refere-se às taxas aplicáveis para portadores de cartão correspondentes aos critérios dos seguintes perfis:
- Beneficiários de assistência social e solidariedade no transporte
- Crianças de 4 a menos de 10 anos (gratuito para crianças menores de 4 anos)
- Portador de um cartão de "Famílias Grandes"
- Pessoas com deficiência com prova e seus companheiros
- para grupos de jovens e passeios escolares: Tarifas reduzidas: grupos de jovens e Tarifas reduzidas: Soclaire, saídas extracurriculares e extracurriculares
Para saber mais sobre a lista de beneficiários das taxas reduzidas.