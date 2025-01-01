Precificação de Solidariedade no Transporte

Renovar seus direitos pelo nosso site é muito simples:
- Faça login no seu espaço pessoal.
- Vá para a seção "Eu envio documentos".
- Envie seus certificados.
A renovação pode ser automática ou manual, dependendo da sua situação.
Renovação automática :
- Beneficiários da RSA ou da ASS que autorizam a consulta de seus dados pela Agence Solidarité Transport.
Renovação manual :
- Beneficiários do AME, do CSS sem participação financeira (anteriormente CMU-C), de um CI, de um CMI ou de um cartão ONAC.
- Beneficiários da RSA ou ASS que não autorizam a teleconsulta de seus dados.
Espere sua renovação
Não espere até o fim do mês. O processamento da sua solicitação requer tempo para que a Agence Solidarité Transport analise seus documentos de apoio e para que os direitos sejam disponibilizados nos dispositivos das operadoras.
Um mês antes do término dos seus direitos atuais, a Agência enviará um e-mail ou carta solicitando os documentos de apoio necessários. Você poderá fornecer a eles:
- Por correspondência
- Depositando-os no seu espaço pessoal
Dica : use seu espaço pessoal no site da Solidarité Transport para confirmação imediata e processamento mais rápido do que pelo correio.
Uso do site:
Alternativa por correio:
Se você não puder usar seu espaço pessoal online, a carta de renovação contém um envelope pré-carimbado. Você não precisará pagar um selo e o endereço de destino já estará indicado.
Precisa de ajuda com seu código de acesso?
Se você esqueceu seu código de acesso, é possível recuperá-lo.