Precificação de Solidariedade no Transporte

Renovar seus direitos pelo nosso site é muito simples:

Faça login no seu espaço pessoal. Vá para a seção "Eu envio documentos". Envie seus certificados.

A renovação pode ser automática ou manual, dependendo da sua situação.

Renovação automática :

Beneficiários da RSA ou da ASS que autorizam a consulta de seus dados pela Agence Solidarité Transport.

Renovação manual :

Beneficiários do AME, do CSS sem participação financeira (anteriormente CMU-C), de um CI, de um CMI ou de um cartão ONAC.

Beneficiários da RSA ou ASS que não autorizam a teleconsulta de seus dados.

Espere sua renovação

Não espere até o fim do mês. O processamento da sua solicitação requer tempo para que a Agence Solidarité Transport analise seus documentos de apoio e para que os direitos sejam disponibilizados nos dispositivos das operadoras.

Um mês antes do término dos seus direitos atuais, a Agência enviará um e-mail ou carta solicitando os documentos de apoio necessários. Você poderá fornecer a eles:

Por correspondência

Depositando-os no seu espaço pessoal

Dica : use seu espaço pessoal no site da Solidarité Transport para confirmação imediata e processamento mais rápido do que pelo correio.

Uso do site:

Alternativa por correio:

Se você não puder usar seu espaço pessoal online, a carta de renovação contém um envelope pré-carimbado. Você não precisará pagar um selo e o endereço de destino já estará indicado.

Precisa de ajuda com seu código de acesso?

Se você esqueceu seu código de acesso, é possível recuperá-lo.