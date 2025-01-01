Precificação de Solidariedade no Transporte

Você tem direito a descontos significativos no transporte público na região de Île-de-France.

O que é a Precificação de Solidariedade no Transporte?

A Solidarity Transport Pricing é uma iniciativa da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités lançada em 2004.

O objetivo é reduzir os custos de transporte para as famílias mais pobres, oferecendo assim descontos significativos no transporte público na região.

Por que esse preço?

O transporte público é essencial para os moradores de Île-de-France e desempenha um papel crucial na coesão social.

Graças à Tarifação de Solidariedade no Transporte, pessoas em situações precárias conseguem se locomover com mais facilidade, reduzindo assim seu orçamento.

Quem pode se beneficiar da Tarifação de Transporte Solidariedade?

A Tarifa de Transporte Solidário é destinada a várias categorias de beneficiários:

  • CSS sem participação financeira (anteriormente CMU-C)
  • RSA
  • SOUL
  • Candidatos a emprego com o ASS
  • Portadores e/ou companheiros de portadores de certos cartões de deficiência (ONAC, CMI)

Além disso, é essencial possuir um passe Navigo para utilizar a Tarifação de Transporte Solidariedade, independentemente do bilhete escolhido.

Quais são as vantagens?

Dependendo do seu perfil, você pode se beneficiar de:

Como saber se você é elegível?

Use nosso simulador online para verificar sua elegibilidade para a Tarifação de Transporte da Solidariedade. Você também pode consultar a tabela de elegibilidade.

Se você for elegível, pode então se inscrever diretamente online.

Como faço para conseguir online?

  1. Clique no botão "Candidatar-se Online" abaixo.
  2. Preencha o formulário de inscrição.
  3. A Agence Solidarité Transport examinará seu arquivo e entrará em contato por e-mail em alguns dias.
Como obtê-lo por telefone e correio?

  1. Tenha seu número do Navigo Pass (se tiver) e seus documentos de apoio prontos.
  2. Ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999 (serviço gratuito e ligação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h).
  3. Um orientador avaliará sua situação e enviará um formulário em papel para você preencher.
  4. Devolva o formulário preenchido com os documentos de apoio pelo correio para a Agence Solidarité Transport.

Tempos de processamento:

  • Cerca de 10 dias se você já tiver um passe Navigo.
  • De 3 semanas a 1 mês em caso de pedido de passe Navigo.

Como fazer com que seu passe Navigo se beneficie do preço do Solidarité Transport?

Obtenha seu passe Navigo

Se você ainda não possui um passe Navigo em seu nome, vá a uma agência da RATP, SNCF ou Optile, a um balcão de clube da RATP ou a um Balcão de Serviços Navigo SNCF. Lá, você receberá seu passe Navigo necessário para o registro online.

Por favor, note: a tarifa do Solidarité Transport está disponível apenas no passe Navigo (excluindo o passe anual Navigo, imagine R e Navigo Découverte).

Carregando seus direitos no seu passe Navigo

Depois que seus direitos forem atribuídos, carregue-os no seu passe Navigo:

  • De casa : use o aplicativo Île-de-France Mobilités ou os de varejistas oficiais para liberar seus direitos antes de comprar seu ingresso com desconto.
  • No balcão ou na máquina de venda automática : vá a uma bilheteria ou a uma máquina de venda automática da RATP ou SNCF para carregar seus direitos.

Prepare-se para a renovação dos seus direitos

Renovar seus direitos pelo nosso site é muito simples:

  1. Faça login no seu espaço pessoal.
  2. Vá para a seção "Eu envio documentos".
  3. Envie seus certificados.

A renovação pode ser automática ou manual, dependendo da sua situação.

Renovação automática :

  • Beneficiários da RSA ou da ASS que autorizam a consulta de seus dados pela Agence Solidarité Transport.

Renovação manual :

  • Beneficiários do AME, do CSS sem participação financeira (anteriormente CMU-C), de um CI, de um CMI ou de um cartão ONAC.
  • Beneficiários da RSA ou ASS que não autorizam a teleconsulta de seus dados.

Espere sua renovação

Não espere até o fim do mês. O processamento da sua solicitação requer tempo para que a Agence Solidarité Transport analise seus documentos de apoio e para que os direitos sejam disponibilizados nos dispositivos das operadoras.

Um mês antes do término dos seus direitos atuais, a Agência enviará um e-mail ou carta solicitando os documentos de apoio necessários. Você poderá fornecer a eles:

  • Por correspondência
  • Depositando-os no seu espaço pessoal

Dica : use seu espaço pessoal no site da Solidarité Transport para confirmação imediata e processamento mais rápido do que pelo correio.

Uso do site:

  1. Faça login no seu espaço pessoal.
  2. Vá para a seção "Eu envio documentos".
  3. Envie seus certificados.

Alternativa por correio:

Se você não puder usar seu espaço pessoal online, a carta de renovação contém um envelope pré-carimbado. Você não precisará pagar um selo e o endereço de destino já estará indicado.

Precisa de ajuda com seu código de acesso?

Se você esqueceu seu código de acesso, é possível recuperá-lo.

Se você já é beneficiário da Solidarité Transport, tem um espaço pessoal.

Isso permitirá que você complete facilmente seus procedimentos e verificações.

