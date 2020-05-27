Ilustração de uma pessoa segurando um passe Navigo na mãoIlustração de uma pessoa segurando um passe Navigo na mão

Solidariedade Grátis

Transporte gratuito por toda a região da Île-de-France para beneficiários de assistência social

RERMetrôÔnibusBondeTrem

Grátis  a cada 3 mesestodas as zonas

  • Para beneficiários de assistência social
  • Viajar com todos os meios de transporte
  • Emitido no passe Navigo
Veja o guia de preços da Solidarity Transport
Ilustração de uma pessoa com deficiência visual segurando um passe Navigo na mão

Posso me beneficiar disso?

Para se beneficiar do pacote de solidariedade gratuita, você deve:

  • reside em Île-de-France;
  • fazer parte de um domicílio que recebe a RSA sob certas condições (a soma do seu valor único e do seu bônus de atividade deve ser menor do que os limites definidos pela Île-de-France Mobilités);
  • ou ser candidato a emprego e beneficiar-se tanto da Concessão de Solidariedade Específica (ASS) quanto da Cobertura Universal Complementar de Saúde (CMU-C) / Solidariedade Complementar em Saúde (CSS) sem participação financeira.

Teto de renda para se beneficiar dele

Número de filhosVocê mora sozinhoVocês vivem como um casal
0873€1310€
11310€1572€
21572€1921€
31921€2270€
por filho adicional350€350€

Valores dos tetos em 1º de abril de 2025 para se beneficiar da Solidariedade Livre.

O valor único e o bônus de atividade são calculados automaticamente pela CAF e aparecem nos certificados de pagamento RSA.

Como eu consigo isso?

O passe Navigo gratuito é emitido exclusivamente em um passe Navigo (ele não pode ser carregado em um passe Navigo Déuger, um passe anual Navigo ou um passe Navigo imagine R). Pode ser renovado a cada 3 meses, desde que os critérios do prêmio sejam atendidos.

Se você atender aos critérios de elegibilidade, acesse o site da Solidarité Transport para se inscrever ou ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.

Candidate-se online

Como usar?

Você pode carregar seu direito à livre viagem no passe Navigo.

Uma vez cobrado o direito à livre circulação, você pode se mover livremente na rede em Île-de-France.