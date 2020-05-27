Solidariedade Grátis

O valor único e o bônus de atividade são calculados automaticamente pela CAF e aparecem nos certificados de pagamento RSA.
Posso me beneficiar disso?
Para se beneficiar do pacote de solidariedade gratuita, você deve:
- reside em Île-de-France;
- fazer parte de um domicílio que recebe a RSA sob certas condições (a soma do seu valor único e do seu bônus de atividade deve ser menor do que os limites definidos pela Île-de-France Mobilités);
- ou ser candidato a emprego e beneficiar-se tanto da Concessão de Solidariedade Específica (ASS) quanto da Cobertura Universal Complementar de Saúde (CMU-C) / Solidariedade Complementar em Saúde (CSS) sem participação financeira.