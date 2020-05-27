Solidariedade Grátis

A Agence Solidarité Transport poderá encomendar para você. Você também pode conseguir de graça:

O passe Navigo gratuito é emitido exclusivamente em um passe Navigo (ele não pode ser carregado em um passe Navigo Déuger, um passe anual Navigo ou um passe Navigo imagine R). Pode ser renovado a cada 3 meses, desde que os critérios do prêmio sejam atendidos.

Se você atender aos critérios de elegibilidade, acesse o site da Solidarité Transport para se inscrever ou ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.