Gratuito para pessoas com deficiência

Para você

Se você atender aos critérios de elegibilidade, acesse o site da Solidarité Transport para se inscrever ou ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.

Você será solicitado a comprovar identidade e endereço comprovante. Seu passe Navigo será emitido imediatamente.

Você também pode pedir seu passe online.

A análise do arquivo enviado à Agence Solidarité Transport é feita em no máximo 10 dias. Uma vez que a solicitação for validada, você será informado por e-mail ou retorno. Você então poderá carregar o passe gratuito no seu passe (e/ou no do seu acompanhante) em um caixa eletrônico ou em uma bilheteria.

Se você não tiver um passe Navigo, a Agence Solidarité Transport poderá solicitá-lo para você. Você também pode conseguir um gratuitamente:

seja imediatamente em uma agência de vendas RATP ou SNCF Transilien, balcão ou balcão multiserviço (apresentando comprovante de identidade e endereço comprovante);

ou no máximo 3 semanas a partir da seção My Navigo, ou devolvendo à agência Navigo o formulário de inscrição disponível nos guichês das estações e estações SNCF da RATP e Transilien.

Você não precisa de um passe Navigo se não morar em Île-de-France.

Como conseguir seu direito ao desconto

Se você ou seu acompanhante têm direito a viagens gratuitas, aqui está um resumo dos 3 passos:

1. Adquira um passe Navigo para você e seu acompanhante (não obrigatório se tiver 50% de desconto)

2. Solicite o direito de livre viagem no site da Solidarité Transport ou ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999, que realizará os procedimentos gratuitamente para você.

3. Carregar esses direitos livres no(s) passe(s)

Você poderá então viajar com esse(s) passe(s) por um período de até 3 anos, ou até que a data de término da prova seja atingida.

Se você for elegível para a taxa reduzida de 50%:

Você pode conseguir um ou mais passes Navigo para você e carregar bilhetes com tarifa 50% reduzida. Você também pode ir à bilheteria ou à máquina de venda automática para comprar seus ingressos com um valor reduzido de 50%.

Você não mora na região de Île de France, mas atende aos critérios de elegibilidade?

Vá a uma bilheteria no início de cada viagem para aproveitar a viagem gratuita

Para conseguir o desconto de 50%: opte por um passe Navigo Easy para ser retirado em uma agência, ou compre seus ingressos em uma bilheteria com 50% de desconto.

Termos de Uso

O pacote Free Solidarity permite que os beneficiários viajem gratuitamente por toda a região da Île-de-France em todos os meios de transporte, exceto Orlyval e RoissyBus.

O desconto de 50% permite comprar passagens de meia tarifa sob certas condições (passagens de origem única e passagens Fáceis). Você também pode usar o serviço Navigo Liberté+ com tarifa reduzida se morar ou trabalhar em Île-de-France.

No caso de uma inspeção, você terá que apresentar sua prova de deficiência para justificar seu direito a viagens gratuitas ou com redução reduzida.

Para você: tenha seu passe Navigo carregado e seu cartão de invalidez.

SERVIÇO

Para solicitar ou renovar seus direitos de estacionamento gratuito, lembre-se de fornecer comprovante de endereço e, se aplicável, seu novo cartão ONAC / cartão de deficiência.

Por correio: AUTORIZAÇÃO 26834 77219 AVON CEDEX

ligue para a Agence Solidarité Transport pelo telefone 0800 948 999, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

ou online no site da Solidarité Transport

Para realizar operações relacionadas ao seu passe Navigo (em caso de perda ou roubo, por exemplo):