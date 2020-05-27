Você pode transferir seu direito ao desconto de 50% no passe Navigo.

via o aplicativo Île-de-France mobilités ;

; em todos os guichês de bilhetes e máquinas de venda automática nas estações da RATP ou SNCF.

Assim, você poderá comprar e carregar o Navigo Passes com 50% de desconto por mês ou semana:

Você também pode viajar com bilhetes de meia tarifa (depois que seu direito a desconto for carregado no seu passe Navigo).