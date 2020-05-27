Ilustração de uma viajante validando sua viagem com um passe Navigo Ilustração de uma viajante validando sua viagem com um passe Navigo

50% de desconto

O desconto de 50% para beneficiários da Assistência Médica Estatal

RERMetrôÔnibusBondeTrem

-50%Condicional

  • Vale para passes Navigo Semana e Mês
  • Válido em bilhetes Metro-Trem-RER e Ônibus-Bonde
  • Vale para o Navigo Liberté +
Solidariedade 75%
Solidariedade Grátis
Veja o guia de preços da Solidarity Transport
Candidate-se online

Precificação

Áreas de pacotesTarifa semanalTaxa mensal
1 a 5 (todas as zonas)€15,80 €44,40
2 a 3€14,80 €41,40
3 a 4€14,30 €40,30
4 a 5€14,10 €39,30

Taxas aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2025

Ilustração de uma viajante segurando um passe Navigo na mão

Posso me beneficiar disso?

  • O desconto de 50% é reservado para beneficiários de AME
  • Os beneficiários do AME devem se registrar na Agence Solidarité Transport fornecendo uma cópia do seu cartão AME
  • Após a Agência verificar esses elementos, o direito à redução é concedido por um período de 1 a 12 meses, dependendo do fim dos direitos sociais. Depois, pode ser renovado sob as mesmas condições com a Agence Solidarité Transport.

Por favor, observe: crianças de 4 a menos de 10 anos podem se beneficiar do desconto de 50% em passagens Metro-Trem-Bonde e passagens únicas de ônibus-bonde , além da tarifa reduzida no Navigo Liberté +.

Como eu consigo isso?

Você precisa ter um passe Navigo.

Se você atender aos requisitos de elegibilidade, pode:

  • acesse o site da Solidarité Transport para fazer seu pedido
  • ligue para a Agence Solidarité Transport no 0800 948 999 (atendimento gratuito), de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

Nota: traga seu cartão AME.

A Agence Solidarité Transport realiza os procedimentos gratuitamente.

Como usar?

Você pode transferir seu direito ao desconto de 50% no passe Navigo.

Assim, você poderá comprar e carregar o Navigo Passes com 50% de desconto por mês ou semana:

Você também pode viajar com bilhetes de meia tarifa (depois que seu direito a desconto for carregado no seu passe Navigo).