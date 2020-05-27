50% de desconto

Posso me beneficiar disso?
- O desconto de 50% é reservado para beneficiários de AME
- Os beneficiários do AME devem se registrar na Agence Solidarité Transport fornecendo uma cópia do seu cartão AME
- Após a Agência verificar esses elementos, o direito à redução é concedido por um período de 1 a 12 meses, dependendo do fim dos direitos sociais. Depois, pode ser renovado sob as mesmas condições com a Agence Solidarité Transport.
Por favor, observe: crianças de 4 a menos de 10 anos podem se beneficiar do desconto de 50% em passagens Metro-Trem-Bonde e passagens únicas de ônibus-bonde , além da tarifa reduzida no Navigo Liberté +.