Solidariedade 75%

Os seguintes podem se beneficiar do Desconto de Solidariedade de 75%:

Beneficiários da Cobertura Universal Complementar de Saúde CMU-C / Solidariedade Complementar em Saúde (CSS) sem participação financeira, assim como os membros de seus domicílios

CMU-C / (CSS) sem participação financeira, assim como os membros de seus domicílios Candidatos a emprego que são beneficiários do Subsídio de Solidariedade Específica (ASS)

Por favor, observe: os direitos ao desconto de 75% no Solidarity são concedidos apenas em um passe Navigo (eles não podem ser carregados em um passe Navigo Déuger, um passe anual Navigo ou um passe Navigo imagine R).