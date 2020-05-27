Solidariedade 75%

O Desconto de 75% de Solidariedade se aplica aos passes da Semana Navigo e do Mês do Navego. Esses pacotes são desativados nos fins de semana, feriados públicos, durante os curtos feriados escolares na zona C e de meados de julho a meados de agosto.
Posso me beneficiar disso?
Os seguintes podem se beneficiar do Desconto de Solidariedade de 75%:
- Beneficiários da Cobertura Universal Complementar de Saúde CMU-C / Solidariedade Complementar em Saúde (CSS) sem participação financeira, assim como os membros de seus domicílios
- Candidatos a emprego que são beneficiários do Subsídio de Solidariedade Específica (ASS)
Por favor, observe: os direitos ao desconto de 75% no Solidarity são concedidos apenas em um passe Navigo (eles não podem ser carregados em um passe Navigo Déuger, um passe anual Navigo ou um passe Navigo imagine R).