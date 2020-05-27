Solidariedade 75%

Ilustração de uma pessoa em cadeira de rodas com seu companheiro Ilustração de uma pessoa em cadeira de rodas com seu companheiro

A redução da solidariedade para beneficiários de assistência social

-75%todas as zonas

  • Aplicável na Semana Navigo ou no Mês Navigo
  • Liberdade de movimento adaptada às suas necessidades
Candidate-se online

Precificação

Áreas de pacotesSemana NavigoMês Navigo
1 a 5 (Todas as Zonas)€7,90 €22,20
2 a 3€7,40 €20,70
3 a 4€7,15 €20,15
4 a 5€7,05 €19,65

Taxas aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2025

O Desconto de 75% de Solidariedade se aplica aos passes da Semana Navigo e do Mês do Navego. Esses pacotes são desativados nos fins de semana, feriados públicos, durante os curtos feriados escolares na zona C e de meados de julho a meados de agosto.

Posso me beneficiar disso?

Os seguintes podem se beneficiar do Desconto de Solidariedade de 75%:

  • Beneficiários da Cobertura Universal Complementar de Saúde CMU-C / Solidariedade Complementar em Saúde (CSS) sem participação financeira, assim como os membros de seus domicílios
  • Candidatos a emprego que são beneficiários do Subsídio de Solidariedade Específica (ASS)

Por favor, observe: os direitos ao desconto de 75% no Solidarity são concedidos apenas em um passe Navigo (eles não podem ser carregados em um passe Navigo Déuger, um passe anual Navigo ou um passe Navigo imagine R).

Como eu consigo isso?

Se você atender às condições de alocação, acesse o site da Solidarité Transport para fazer sua solicitação ou ligue para a Agence Solidarité Transport no telefone 0800 948 999, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

Traga seu certificado CMU-C / Solidariedade Complementar em Saúde (CSS) sem participação financeira ou seu identificador France Travail.

A Agence Solidarité Transport realiza os procedimentos gratuitamente.

Chegando ao solidaritetransport.fr

Como usar?

Você pode carregar seu direito ao desconto de 75% de Solidariedade no passe Navigo.

Assim, você poderá comprar e carregar o Navigo Pass com 75% de desconto por mês ou semana:

Você também pode viajar com bilhetes de meia tarifa (depois que seu direito a desconto for carregado no seu passe Navigo).