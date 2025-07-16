Para comprar e validar seus ingressos com o celular, você deve ser capaz de armazená-los de forma segura, o que até o momento requer um dos seguintes modelos de SAMSUNG GALAXY com pelo menos Android 8.0 ou um celular APPLE recente: o modelo mais antigo aceito é o iPhone XR/XS.

Para descobrir a lista de celulares Samsung compatíveis, acesse a seção "Com quais smartphones você pode usá-lo?".

*A lista atualizada de telefones compatíveis está disponível nesta página.

Recursos disponíveis nos aplicativos Android Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF Connect

Para carregar os chamados no seu celular, é necessário um passo específico de instalação .

Você deve ter um cartão de crédito para o pagamento e inserir um endereço de e-mail para o qual o comprovante de compra será enviado para você. Este endereço é pré-preenchido se você estiver conectado à Île-de-France Mobilités Connect. Se você tem o Samsung Pay, pode usá-lo para pagar seus bilhetes de transporte no aplicativo Île-de-France Mobilités.

Por favor, note: esse serviço não está mais disponível com os novos chips NFC Orange/Sosh. Para mais informações sobre esse assunto, você pode consultar esta página.