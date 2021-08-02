Se você tem um telefone com dois slots para cartão SIM, o chip com NFC no qual o serviço pode ser instalado deve ser colocado no slot 1. Da mesma forma, ao usar o serviço, o chip SIM deve permanecer no slot 1. Você pode usar o slot 2 com outro cartão SIM. Essa clarificação não se aplica a usuários que possuem um telefone com o elemento seguro integrado ao telefone (veja a lista de Samsungs afetados).

Para mais informações sobre compatibilidade com chips SIM NFC, você pode visitar esta página.