Desde 1º de dezembro de 2020, a Orange and Sosh não permite mais a instalação do serviço de compra de ingressos em seus chips, o que é necessário para armazenar seus ingressos. No entanto, se você instalou o serviço no seu chip SIM antes de 1º de dezembro de 2020, ele permanece operacional:

você pode continuar comprando ingressos e validá-los com seu celular Android NFC;

Se você reinstalar seus aplicativos ou mudar seu celular para outro modelo Android que suporte o serviço, pode continuar usando seu SIM. Para isso, basta instalar o aplicativo acompanhante de bilhetes sem contato;

Se você pretende trocar seu chip, lembre-se de consumir os tickets que ele contém antes de trocar, pois eles não podem ser transferidos ou reembolsados.

Nota: O recurso de carregamento de tickets no celular não está disponível no iPhone.