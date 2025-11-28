Termos e Condições Gerais de Reembolso - Operação de reembolso para o Passe Semanal 2025-2026

ARTIGO 1: DEFINIÇÕES

A Área de Compensação refere-se à plataforma online acessível no endereço https://www.ilede-france-mobilites.fr/dedommagement onde podem ser submetidos pedidos de reembolso de todo ou parte dos pacotes de transporte criados pela Île-de-France Mobilités e gerenciados pela Comutitres S.A.S., em nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

O serviço Île-de-France Mobilités Connect é um serviço de autenticação para acesso seguro aos serviços da Île-de-France Mobilités e de alguns de seus parceiros. O termo " Usuário " refere-se à pessoa que utiliza o pacote elegível no contexto da operação de reembolso descrita neste documento.

ARTIGO 2: PRINCÍPIOS GERAIS

Como parte da escolaridade, os alunos do 3º ano devem realizar um estágio de descoberta de 5 dias em uma empresa. Para facilitar a mobilidade durante a duração deste estágio obrigatório, a Île-de-France Mobilités decidiu reembolsar um passe Navigo Week por aluno adquirido para esse período.

Todos os pedidos de reembolso no contexto desta operação devem ser enviados no site https://www.iledefrance-mobilites.fr, somente na área de compensação, acessível no endereço https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement . Para acessar esse espaço, você deve criar ou ter uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Somente usuários maiores de idade e menores emancipados na data de envio do pedido podem solicitar reembolso. Para usuários menores, o pedido de reembolso é feito pelo pagador do pacote, que é considerado o tutor legal do usuário. O Usuário Menor não é obrigado a criar uma conta para obter reembolso ao Pagador.

As inscrições são feitas exclusivamente online e devem ser submetidas na área de remuneração entre 8 de dezembro de 2025 e 31 de maio de 2026, inclusive. A finalização dos pedidos iniciados durante esse período é possível até 30 de junho de 2026, inclusive, por meio do sistema de reclamações (consulte o Artigo 7 deste documento).

Apenas uma solicitação por usuário pode ser feita.

ARTIGO 3: CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

Para se beneficiar do reembolso de um (1) passe Navigo Week usado para ir ao local do estágio de descoberta em uma empresa realizado durante o ano letivo de 2025-2026, o Usuário deve:

- Estar matriculado no 3º ano para o ano letivo de 2025-2026;

- Ter realizado um estágio introdutório em uma empresa;

- Possuíram um passe Navigo Week (zonas 1-5, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5 e preços de solidariedade) durante o período de estágio em uma empresa no ano letivo de 2025-2026.

Se atenderem a essas condições, o Usuário (ou o Pagador, se for menor de idade) deve:

- Apresentar um pedido no espaço de compensação mencionado no Artigo 2 deste documento.

- Enviar uma cópia do acordo de estágio em nome do estudante para o ano letivo de 2025-2026 no processo de inscrição online;

- Para estudantes que usaram um passe Navigo Discovery: uma cópia dos dois elementos que compõem o passe Navigo Découverte (cartão nominativo e cartão com o número), bem como comprovante de compra.

ARTIGO 4: VALOR REEMBOLSADO

O valor reembolsado corresponde ao valor pago pelo Pagador na taxa vigente no momento da compra do passe Navigo Week mantido pelo Usuário durante seu período de estágio de descoberta em uma empresa.

ARTIGO 5: TERMOS DE REEMBOLSO

Todos os reembolsos são feitos por transferência para a conta bancária conhecida ou registrada no processo de inscrição online.

O reembolso será pago ao pagador do passe Navigo Week detido pelo Usuário. O nome deles será indicado no processo online no momento do envio da solicitação, bem como no e-mail de confirmação enviado ao final da inscrição para o endereço correspondente à conta Île-de-France Mobilités Connect usada para acessar a Área de Compensação.

ARTIGO 6: ACOMPANHAMENTO DO PAGAMENTO

O status da reclamação pode ser acompanhado na página de Rastreamento na Área de Compensação fazendo login com a conta Île-de-France Mobilités Connect que foi usada para enviar a reclamação.

Além disso, e-mails automáticos serão enviados em cada etapa para informar o status da solicitação. Esses e-mails serão enviados para o endereço correspondente à conta Île-de-France Mobilités Connect usada para acessar a Área de Compensação.

Para mais informações, consulte as perguntas frequentes disponíveis no site da Île-de-France Mobilités no seguinte endereço:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTIGO 7: RECLAMAÇÕES

Todas as reivindicações relacionadas a essas medidas de reembolso devem ser protocoladas na Área de Compensação. Um formulário de contato dedicado está disponível no final da página.

O acesso ao formulário de contato também pode ser feito pelo hipertexto no e-mail enviado em caso de recusa de solicitação para o endereço correspondente à conta Île-de-France Mobilités Connect usada para acessar a Área de Compensação.

Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S reservam-se o direito de solicitar quaisquer documentos adicionais de apoio necessários para verificar as informações fornecidas.

ARTIGO 8: DADOS PESSOAIS

Os dados para a criação da conta Île-de-France Mobilités são coletados antes da venda do pacote. Consulte os Termos e Condições Gerais de Uso da Conta do Cliente Île-de-France Mobilités: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles

Como parte do processo de compensação, o Usuário (o pagador se for menor de idade) não é solicitado a fornecer dados adicionais aos coletados para a criação e gestão do contrato. Consulte os Termos e Condições Gerais de Venda do Navigo Week Pass:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-forfaits-navigo-mois-navigo-semaine

O processamento do reembolso pode levar à coleta dos dados bancários do pagador (IBAN e BIC) para realizar a operação de reembolso. Esses dados, justificados pelo contrato, são mantidos durante a duração do reembolso.

O processamento do reembolso também pode levar a um processamento automatizado adicional de dados pessoais, que será realizado durante a revisão do comprovante de endereço solicitado. O objetivo dessa abordagem é garantir a autenticidade dos documentos fornecidos e combater fraudes.

A prova de endereço é mantida pelo tempo necessário para processar a solicitação.

ARTIGO 9: MEDIAÇÃO

Tanto este site quanto os termos e condições de seu uso são regidos pela lei francesa, independentemente do local de uso.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente em questão e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o usuário e/ou o pagador poderão recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O Usuário e/ou o Pagador encontrarão nos sites da RATP, SNCF e OPTILE, de seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados de contato e endereço do site do mediador competente ao qual cada seguradora pertence; o Usuário e/ou o Pagador podem encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

ARTIGO 10: ACEITAÇÃO E MODIFICAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE REEMBOLSO

A submissão de um pedido de reembolso está sujeita à aceitação e conformidade com estes Termos e Condições Gerais de Reembolso.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, a Área de Compensação e os serviços associados, bem como estes Termos e Condições Gerais de Reembolso, em particular para se adaptar às mudanças no espaço disponibilizando novas funcionalidades, excluindo ou modificando funcionalidades existentes.

As condições serão apresentadas ao pagador durante cada processo de pagamento.

O pagador então poderá decidir: