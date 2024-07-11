Termos e condições gerais de venda e uso (GTCSU) dos ingressos da Região <> de Paris Aéroports

PREÂMBULO

Validade a partir de novembro de 2025

Este documento apresenta os Termos Gerais de Venda e Uso de bilhetes Metro-Train-RER de e para as estações ferroviárias do aeroporto "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles De Gaulle 1", "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV", "Orly 1, 2, 3" e "Orly 4", também conhecidas como bilhetes Paris Région <> Aéroports, em suporte sem contato (no passe Navigo Easy e telefone via aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compras[1]).

O uso dos bilhetes da Région <> Aéroports de Paris está sujeito à aceitação total, completa e sem reservas pelo usuário destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, bem como daqueles relacionados ao meio em que o bilhete é carregado (disponível no iledefrance-mobilites.fr).

O bilhete Aeroportos da Região <> de Paris, criado pela Île-de-France Mobilités, é gerenciado pela S.A.S Comutitres, doravante chamada de "Comutitres S.A.S" ou "Agence Navigo" no nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

Nas linhas T4, T11 e T14, a venda deste bilhete pelos terminais "ART" é realizada pela SNCF Voyageurs em nome e em nome da Île-de-France Mobilités. O mesmo se aplica a partir de 15 de dezembro de 2025, nas linhas T12 e T13, e depois a partir de 21 de dezembro de 2026 na linha L.

1 DEFINIÇÕES

1.1.La nome "Cartão" indica a pessoa que usa a passagem sem contato para o Aeroporto da Região <> de Paris.

1.2.La nome "Taxa Reduzida" refere-se às taxas aplicáveis aos portadores de cartão, correspondendo aos critérios dos seguintes perfis:

Beneficiários de assistência social e solidariedade no transporte

Crianças de 4 a menos de 10 anos (gratuito para crianças menores de 4 anos)

Portador de um cartão de "Famílias Grandes"

Pessoas com deficiência com prova e seus companheiros

Mais detalhes sobre "Lista de beneficiários para tarifas reduzidas | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)"

1.3 O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato de serviço público ou delegação com a Île-de-France Mobilités ou uma autoridade local organizadora que recebeu uma delegação da Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

1.4 O termo "Coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos refere-se à possibilidade de carregar diferentes bilhetes ou contratos no mesmo passe ou telefone. As regras para a coabitação de ingressos e contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

2 APRESENTAÇÃO E USO

2.1 O bilhete Paris Région <> Aéroports é um bilhete que pode ser usado em todas as zonas 1 a 5 da rede de transporte público sob jurisdição da Île-de-France Mobilité, permitindo que você saia ou alcance as estações ferroviárias do aeroporto "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles De Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV", "Orly 1, 2, 3" e "Orly 4".

2.2 O bilhete Paris Région <> Aéroports permite que você viaje em:

Linhas de metrô

RER e linhas de trem na Île-de-France

Orlyval

O funicular de Montmartre.

Linhas Intercity e TER para viagens que atendem estações na Île-de-France

2.3 O bilhete da Région <> Aéroports de Paris não permite viajar em:

Linhas de bonde (T1 a T14)

Ônibus e vagões Noctilien

O Tzen

Roissybus

Filéo

Estações RER e de trem localizadas fora da Île-de-France

Linhas de alta velocidade (TGV, etc.)

O Cabo C1

2.4 Período de validade:

O bilhete para Aeroportos da Região <> de Paris permite uma viagem de 2 horas a partir do momento da validação da entrada e sem necessidade de saída. As transferências entre os modos de transporte autorizados, mencionados acima, são autorizadas no prazo de 2 horas a contar da primeira validação da entrada.

As conexões entre o metrô, o RER e o Transilien por via pública, via rotas sinalizadas, são autorizadas: veja a lista de Conexões pela Rodovia Pública (https://www.iledefrance-mobilites.fr/correspondance-voie-publique).

Em caso de validação de entrada ou conexão após os prazos estabelecidos, um novo bilhete da Região <> de Paris Aéroports será cobrado.

Em caso de esquecer o dispositivo sem contato, o titular do cartão deve comprar um ingresso em um novo dispositivo para poder viajar sem violar a infração. Nem o ingresso nem o suporte serão reembolsados.

3 PREÇOS

3.1 O preço, incluindo o IVA, do bilhete do Metrô do Aeroporto é definido pela Île-de-France Mobilités. Pode ser consultado:

- no site iledefrance-mobilites.fr, sob o título "Preços"

- em cartazes em locais de transporte

- no site de cálculo de rotas (iledefrance-mobilites.fr) com uma indicação do preço unitário de uma viagem

- no guia tarifário da Île-de-France Mobilités

- nos sites das Companhias Aéreas

- no site da agência Navigo Grands Comptes para empresas, instituições ou associações para compras em grande quantidade

3.2 O bilhete da Paris Région <> Aéroports é vendido individualmente, integralmente e com preço reduzido (ver artigo 1.2).

4 COMPRA E CARREGAMENTO

4.1 O preço do ingresso é pago em dinheiro.

4.2 O bilhete para o Aeroporto da Região <> de Paris pode ser comprado e carregado em um passe Navigo Easy:

- nos pontos de venda, em vendas móveis de um agente, nas máquinas de venda automática de Transportadoras na área controlada pelo aeroporto e nas máquinas de venda automática de Transportadoras fora da área controlada

- dos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compra, recarregando um passe Navigo caso o portador já tenha um sem bilhete t+ ou Metro-Train-RER (Veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como Suporte a Bilhetes no https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

- via pedido online no site da agência Navigo Grands Comptes em https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr.

4.3 O bilhete da Região <> Aérea de Paris também pode ser comprado e carregado no seu celular pelos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compra (veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como suporte a tickets em https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

4.4 Durante a mesma compra no Automate ou em um aplicativo, é possível carregar até 20 bilhetes da Région <> Aéroports de Paris no mesmo dispositivo (passe ou celular). Para uma compra na agência Navigo Grands Comptes, é possível obter até 30 passagens para a Região <> de Aeroportos de Paris no mesmo dispositivo de passe.

4.5 Coexistência de bilhetes de transporte

Os ingressos Fête de la musique e Antipollution têm prioridade na validação e podem coexistir com o bilhete da Région <> Aéroports de Paris no mesmo passe ou telefone.

O bilhete Aeroporto da Região <> de Paris e o bilhete Ônibus-Bonde podem coexistir no mesmo dispositivo (passe ou telefone). Cada um será então validado como prioridade em seu perímetro de validação.

O bilhete da Região <> Aérea de Paris e o bilhete Metrô-Trem-RER de Paris não podem coexistir no mesmo meio (passe ou telefone).

O bilhete da Região <> Aérea de Paris e o bilhete t+, que terminaram à venda em 01/01/2025, não podem coexistir no mesmo meio (passe ou telefone).

Os passes e o bilhete da Região <> de Aeroportos de Paris podem coexistir no mesmo passe, passe ou dispositivo telefônico (veja o artigo 5.4 sobre as regras de validação em caso de coexistência de um passe e de um bilhete de Aeroportos da Região <> de Paris).

O portador do cartão que possuir um bilhete t+ ou um bilhete Metro-Train-RER em seu dispositivo e desejar carregar um bilhete da Região <> de Aeroportos de Paris só poderá fazê-lo desde que o faça em um novo dispositivo ou que tenha consumido totalmente os bilhetes t+ ou da Região <> de Paris Aéroports existentes em seu dispositivo há mais de 4 horas.

5 VALIDAÇÃO

5.1 O Titular de um bilhete da Paris Région <> Aéroports deve validar sistematicamente o suporte contendo seu bilhete nos dispositivos de validação das Companhias Aéreas antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e saídas, sob pena de se encontrar em infração.

5.2 A validação de um bilhete da Région <> Aéroports de Paris permite a viagem de apenas uma pessoa.

5.3 Não é possível validar vários bilhetes para o Aeroporto da Região <> de Paris no mesmo dispositivo sem contato para permitir que várias pessoas viajem na mesma rota.

5.4 Quando o bilhete contém tanto um bilhete da Paris Région <> Aéroports quanto um passe de esqui (ver regra de convivência art. 4.5), o passe é validado como prioridade no dia em que é válido. Nenhum bilhete da Região <> de Paris Aéroports é então contabilizado.

5.5 O IDFM não garante o uso de bilhetes magnéticos em todas as estações devido à implantação de novos validadores e novas máquinas de bilhetagem totalmente eletrônicas. Como resultado, os bilhetes magnéticos podem ser usados como último recurso na ausência de passes Navigo Easy ou telefones compatíveis.

6 CONTROLE

6.1 Em caso de inspeção, o Titular da Conta deve apresentar o dispositivo sem contato no qual o bilhete da Região <> de Aeroportos de Paris validado na entrada está carregado e, quando aplicável, deve ser capaz de justificar seu direito à tarifa reduzida.

No caso de uma verificação de um ingresso carregada em um telefone, o titular da conta deve apresentar seu telefone, com NFC ativado, diante do equipamento de controle.

6.2 O não cumprimento dos princípios de validação sistemática (Artigo 5) e/ou das regras para o uso do bilhete da Região <> Aérea de Paris (Artigo 2) ou a incapacidade de justificar o direito a uma tarifa reduzida resultará no pagamento de uma compensação fixa e quaisquer taxas administrativas associadas, conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

6.3 No caso de não pagar ao Transportador dentro de dois meses após a infração, o infrator é responsável por pagar a multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

7 SERVIÇO PÓS-VENDA

7.1 Reembolso

A passagem para o Aeroporto da Região <> de Paris não pode ser alterada ou reembolsada, mesmo em caso de erro de compra.

7.2 Perda/Roubo

Em caso de perda/roubo do dispositivo sem contato, os bilhetes da Região <> de Paris Aéroports perdidos nesta ocasião não serão substituídos nem reembolsados.

7.3 Mau funcionamento da passagem sem contato

Em caso de falha no passe Navigo Easy, não pode ser oferecida substituição do(s) bilhete(s) do Aéroports da Região <> de Paris. Consulte os Termos e Condições do Navigo Easy Pass, artigo 5.

7.4 Ingresso carregado no celular ou smartwatch

Em caso de falha durante a validação de um bilhete carregado em um telefone, o cancelamento da venda é possível se não puder ser realizada nenhuma validação desse bilhete previamente com este telefone e seu chip. O reembolso será então feito no cartão de crédito utilizado na compra.

Mais informações sobre as regras de serviço pós-venda para o bilhete do Aeroporto da Região <> de Paris carregado em um telefone ou relógio conectado estão disponíveis nos Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como Suporte a Ingressos na https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, seção "Serviço Pós-venda".

8 TERMOS DE USO DA ARQUIBANCADA

O Titular da Conta se compromete a cumprir as precauções tomadas ao usar o meio utilizado para permitir que ele funcione corretamente. Essas regras estão estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio, disponíveis no iledefrance-mobilites.fr.

9 INFORMAÇÕES SOBRE DADOS PESSOAIS

A venda de bilhetes do Metro Train Airport em mídia sem contato não coleta dados pessoais específicos.

A compra e a gestão são cuidadas por um meio para o qual os dados são mantidos e enquadrados como parte do meio.

Os dados coletados relacionados aos meios estão sujeitos a processamento automatizado, cujo objetivo é o gerenciamento de pacotes e mídias. Eles dependem do meio em que o bilhete é carregado. Para mais informações sobre este processamento e para o exercício dos direitos, consulte os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio disponível no site iledefrance-mobilites.fr:

10 MEDIAÇÃO

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente em questão e cuja resposta não tenha sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o titular poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O titular deverá encontrar nos sites das Seguradoras, com seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada uma delas, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Seguradora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

11 MUDANÇAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités e as Transportadoras reservam-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos detentores por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como por meio de publicação no site iledefrance-mobilites.fr.

A lei aplicável em caso de disputa é a lei francesa perante os tribunais franceses competentes. As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.