Em qual meio devo colocar os bilhetes Metro-Trem-RER ou Ônibus-Bonde?
Você pode armazenar até 20 ingressos Metro-Trem-RER e/ou até 20 ingressos de ônibus-bonde em um passe Navigo Easy, um telefone ou um relógio conectado.
Bom saber:
- Para comprar uma passagem para o Aeroporto da Região<>de Paris, use um passe Navigo Easy ou passe de telefone diferente daquele onde você armazenou seus bilhetes do Metro-Train-RER ou Ônibus-Bonde.
Esses ingressos não podem coexistir no mesmo meio.
- É possível que o bilhete Metro-Trem-RER não esteja disponível para compra no aplicativo ou em uma máquina de bilhetes. Isso ocorre devido à presença de um bilhete incompatível no seu dispositivo (geralmente um bilhete antigo t+ ou um bilhete para o aeroporto da Região<>de Paris). Nesse caso, você deve usar todos os tickets que não podem coexistir e já estão presentes no suporte, ou usar outro meio. Clique para saber mais sobre acoexistência dos bilhetes de transporte.