O telefone

Valide suas jornadas com seu celular

  • Recomplete seu passe Navigo
  • Pule a fila nas máquinas de venda automática
Quais ingressos estão disponíveis?

Você quer validar suas jornadas com o celular ? Os seguintes bilhetes estão disponíveis para compra e, portanto, para validação, diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités:

Tem um celular Android?

Compre, valide e reabasteça seus bilhetes de transporte num piscar de olhos graças aos nossos tutoriais em vídeo. Você pode até usar seu Samsung Galaxy Watch em qualquer lugar.

Lista de telefones compatíveis? Perguntas Freqüentes?

Você tem alguma pergunta? Confira nosso guia completo do aplicativo Île-de-France Mobilités no Android.

Veja o guia completo do Android

Você tem um iPhone?

Compre e valide seus ingressos no iPhone, use o Apple Maps ou seu Apple Watch em qualquer lugar, de forma bem simples.

Precisa de ajuda? Encontre todas as informações práticas em nosso guia dedicado ao uso do seu iPhone no transporte público.

Veja o guia completo do iPhone

Você gosta de simplificar sua vida? Nosso app também!

O aplicativo Île-de-France Mobilités tem muitas dicas para você simplificar suas viagens de transporte.

Quer saber mais? Assista ao nosso tutorial e descubra os segredos do aplicativo lendo o artigo abaixo.

