Em caso de pico de poluição, você pode comprá-lo no mesmo dia em máquinas de venda automática e em agentes nas estações e estações Transilien da RATP e SNCF.

Novo! Agora você também pode recarregar seu passe antipoluição no seu Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annual, Navigo Easy, imagine R:

em todas as bilheterias e nas máquinas de venda das estações RATP ou SNCF

De lojas locais aprovadas

usando seu celular do aplicativo Île-de-France Mobilités.

Você também pode comprar e armazenar seu pacote antipoluição no seu celular pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, e assim validar e viajar com seu celular.