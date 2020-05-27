Ilustração de uma mão segurando um pacote antipoluiçãoIlustração de uma mão segurando um pacote antipoluição

Pacote antipoluição

Viaje ilimitado em caso de pico de poluição

RERMetrôÔnibusBondeTrem

4€  por dia

  • Viagem ilimitada
  • Use todos os meios de transporte na região de Île-de-France
Ilustração de uma viajante segurando um pacote antipoluição na mão

Posso me beneficiar disso?

Este ingresso só é vendido em caso de episódio sobre poluição:

  • ou quando o Prefeito de Polícia proibiu a circulação de certas categorias de veículos;
  • ou quando o Presidente da Região decidiu que a poluição do ar justificava o desencadeamento desse incentivo de precificação
Ilustração de um viajante comprando um Pacote Antipoluição em um balcão de bilhetes

Como eu consigo isso?

Em caso de pico de poluição, você pode comprá-lo no mesmo dia em máquinas de venda automática e em agentes nas estações e estações Transilien da RATP e SNCF.

Novo! Agora você também pode recarregar seu passe antipoluição no seu Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annual, Navigo Easy, imagine R:

  • em todas as bilheterias e nas máquinas de venda das estações RATP ou SNCF
  • De lojas locais aprovadas
  • usando seu celular do aplicativo Île-de-France Mobilités.

Você também pode comprar e armazenar seu pacote antipoluição no seu celular pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, e assim validar e viajar com seu celular.

Carregando pelo aplicativo
