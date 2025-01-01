Grátis

O passe anual Navigo,

essencial para o passe anual Navigo

  • Viaje livremente o ano todo , em qualquer lugar da Île-de-France
  • Permite também carregar o Navigo Annual Pass, Senior Pricing e muitos outros
O Passe Anual Navigo é projetado especificamente para o passe Navigo Anual. Mas também é possível carregar outros pacotes nele:

Esse passe só é emitido se você assinar um passe anual Navigo. Existem várias formas possíveis de obtê-lo.

Serviço

Falha comprovada: substituição imediata e livre no ramo.

Perda ou roubo: substituição a pedido do titular do cartão.

  • Custos de substituição : gratuitos (dentro do limite de 2 anos).
  • Procedimento : a declaração de perda/roubo pode ser feita em uma agência (entrega imediata) e também no Espaço Pessoal (recepção em casa ou em agência).

Política

A criação do Passe Anual Navigo requer a criação de um arquivo de cliente no banco de dados Navigo.