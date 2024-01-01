Grátis

O Passo Navigo imagina R,

para alunos e estudantes residentes na Île-de-France

  • Para usuários regulares
  • Acesso a todas as formas de mobilidade na Île-de-France
  • Permite que você carregue pacotes R Junior, School, Student e muitos outros
Obter

Como eu consigo isso?

Este passe é emitido apenas online como parte de uma assinatura de um pacote Imagine R:

  1. para o Meu Espaço > Meu Navigo
  2. Tenha uma foto para baixar ou tire uma diretamente online ao fazer o pedido.
  3. A Agence imagine R enviará seu passe Navigo imagine R pelo correio junto com seu passe.

Serviço

  • Falha comprovada: substituição imediata e livre no ramo.
  • Perda ou roubo: substituição a pedido do titular contra o pagamento de um valor único de €15.

A declaração de perda ou roubo e a substituição do passe Navigo são feitas na agência.

Política

O uso do passe R do Navigo imagine requer a criação de um arquivo de cliente no banco de dados do Navigo.