Ilustração mostrando uma criança validando sua jornada com o Navigo: imagine o passe R acompanhado pela mãeIlustração mostrando uma criança validando sua jornada com o Navigo: imagine o passe R acompanhado pela mãe

Pacote Imagina R Junior

imagine R por um preço imbatível para crianças menores de 11 anos

RERMetrôÔnibusBondeTrem

24,80€  por anoTaxas de inscrição incluídas

  • Viaje ilimitado para qualquer lugar da Île-de-France
  • Preço ultra-atraente para os alunos mais jovens
imagine o R Student
imagine a Escola R
imagine R Junior
Qual pacote R imagina escolher?
Assinatura online

É adequado para minhas necessidades?

imagine que R Junior é particularmente adequado se:

  • Você é um jovem com menos de 11 anos em 31 de dezembro.
  • Você mora na Île-de-France.
  • Você viaja frequentemente pela região da Île-de-France (zonas 1 a 5).

Veja as condições detalhadas no final da página

Simples e prático para uso cotidiano

Chega de filas eingressos individuais: você só precisa do seu passe Imagine R para ir a qualquer lugar da Île-de-France, o ano todo! 

Como eu consigo isso?

Para o ano letivo de 2025-2026, você pode assinar o pacote imagine R Junior até 30 de abril de 2026.

A assinatura é feita apenas online.

Documentos de apoio devem ser fornecidos: veja a lista de documentos de apoio

Assinatura online

Como funciona?

Após o processamento da sua solicitação, a Agência imagina que a R enviará para você:

  • Se este for seu primeiro cadastro, seu passe Imagine R carregado com seu plano anual.
  • Se for uma renovação, um e-mail avisará quando você poderá colocar seu novo plano Imagine R no seu passe. Essa atualização é então realizada na aplicação da Île-de-France Mobilités ou na estação (nos guichês de bilhetes ou máquinas de venda automática).

Será necessário baixar comprovante de identidade para beneficiar da tarifa Junior.

