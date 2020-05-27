Pacote Imagina R Junior

Este pacote anual é reservado para jovens com menos de 11 anos de idade em 31 de dezembro que residem em Île-de-France.

Permite viagens ilimitadas por toda a Île-de-France. É válido em todos os meios de transporte (metrô, ônibus, trem, RER, bonde, alguns serviços locais e transporte sob demanda), com exceção de Orlyval, ônibus VEA Disney e ônibus turísticos (OpenTour, Cars Rouges).

O pacote imagine R Junior permite que você aproveite ofertas exclusivas de 3 parceiros graças ao seu certificado imagine R.

No primeiro ano de assinatura, o contrato imagine R é válido por 13 meses (de 1º de setembro a 30 de setembro do ano seguinte). Quando o contrato é renovado, a duração do contrato é de 12 meses e cobre o período de 1º de outubro a 30 de setembro do ano seguinte.

Se optar pelo débito direto, suas taxas serão deduzidas todo mês por volta do dia 5. Se você configurar o débito direto após essa data, no mês seguinte, dois pagamentos mensais serão debitados ao mesmo tempo. O primeiro pagamento mensal também incluirá €8 para a taxa de inscrição.

Em caso de perda ou roubo, imagine que o R Étudiant é substituído por uma contribuição de €15 (taxas de administração).