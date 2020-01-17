Ilustração mostrando um grupo de crianças em frente a um ônibusIlustração mostrando um grupo de crianças em frente a um ônibus

Linhas regulares de ônibus escolar card

Facilite seu trajeto diário de ônibus escolar

Preço variáveldependendo da distância

  • Válido para uma viagem diária de ida e volta durante o período letivo
  • A taxa varia de acordo com a distância percorrida
  • Assistência financeira
Ilustração de uma mão segurando uma moeda

Precificação

A Île-de-France Mobilités financia grande parte dos custos do transporte escolar e define o preço do Cartão de Ônibus Escolar para as linhas regulares, que varia conforme a distância percorrida.

Alguns conselhos departamentais, e até outras autoridades locais, ajudam as famílias a financiar essas multas. Consulte a companhia aérea e seu Departamento para saber o preço do seu cartão regular de escola de ônibus:

Ilustração mostrando um grupo de crianças em idade escolar

Posso me beneficiar disso?

Os requisitos de elegibilidade são os seguintes:

  • Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido.
  • Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.
  • Frequente uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado e seja matriculado em uma escola pública ou privada sob contrato de associação.
  • Esteja na escola com o status de aluno externo ou meio-interno.
  • Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola.
Ilustração mostrando um mapa regular de escolas de ônibus

Como eu consigo isso?

É emitido por empresas membros da OPTILE que operam redes de ônibus nos subúrbios.

Os arquivos de assinatura podem ser coletados nos balcões das empresas OPTILE ou baixados no site da Optile.

Preencha o formulário de assinatura

