Pacote Escola Imagine R

Este pacote anual é reservado para jovens que vivem na Île-de-France e que cumprem uma das seguintes três condições:
- Ter menos de 16 anos de idade em 1º de setembro do ano da assinatura;
- Ter menos de 26 anos em 1º de setembro do ano de assinatura e estar frequentando um curso de ensino fundamental ou médio, ou um programa de trabalho-estudo em nível abaixo do nível de bacharelado com status de aprendiz;
- Tenha menos de 26 anos em 1º de setembro do ano da assinatura e participe de um curso de treinamento de integração de longo prazo para jovens que abandonaram a escola e estão em dificuldades.
Permite viagens ilimitadas por toda a Île-de-France. É válido em todos os meios de transporte (Metrô, Ônibus, trem, RER, Bonde, Filéo), com exceção de:
- certos serviços diretos ao aeroporto (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport, anteriormente conhecido como Air France coaches, shuttles VEA Disney)
- ônibus turísticos (OpenTour, Cars Rouges)
- rotas escolares especiais acessíveis apenas com o bilhete de transporte scol'R
Outros detalhes de uso:
- No primeiro ano de assinatura, o contrato imagine R é válido por 13 meses (de 1º de setembro a 30 de setembro do ano seguinte). Quando o contrato é renovado, a duração do contrato é de 12 meses e cobre o período de 1º de outubro a 30 de setembro do ano seguinte.
- Se optar pelo débito direto, suas taxas serão deduzidas todo mês por volta do dia 5. Se você configurar o débito direto após essa data, no mês seguinte, dois pagamentos mensais serão debitados ao mesmo tempo. O primeiro pagamento mensal também incluirá €8 para a taxa de inscrição.
- O pacote Imagine R School é pago em 9 parcelas mensais ou em um único pagamento por cheque.
- Em caso de perda ou roubo, imagine que o R Solaire é substituído por uma contribuição de 15 euros (taxas de administração).
- A partir do segundo ano, o cartão pode ser recarregado pelo aplicativo Île-de-France Mobilités , por máquinas de bilhetes ou nos balcões das transportadoras.
- O pacote Imagine R também oferece benefícios exclusivos