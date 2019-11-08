Ilustração mostrando um estudante validando sua jornada com seu Navigo, imagine o passe RIlustração mostrando um estudante validando sua jornada com seu Navigo, imagine o passe R

Pacote Escola Imagine R

O valor anual para alunos do ensino fundamental, médio e aprendizes

MetrôRERÔnibusBondeTrem

392,30€  por anoTaxas de inscrição incluídas

  • Viagens ilimitadas na Île-de-France
  • Preço ultraatrativo para jovens
imagine o R Student
imagine a Escola R
imagine R Junior
Qual pacote R imagina escolher?
Assine online
Ilustração mostrando uma mão segurando uma moeda

Precificação

O preço do pacote anual é de €392,30 para o ano 2025/2026, incluindo taxas administrativas.

Alguns reembolsos podem ser concedidos sob certas condições, dependendo do departamento.

Quando você se inscreve pela primeira vez, o plano é válido por 13 meses pelo preço de 12!

É adequado para minhas necessidades?

imagine que R Scolaire é particularmente adequado se:

  • Você é um estudante primário, secundário ou aprendiz.
  • Você mora na Île-de-France.
  • Você frequentemente faz viagens por toda a Île-de-France (zonas 1 a 5).

Veja as condições detalhadas no final da página.

Simples e prático para uso cotidiano

Sem mais filas eingressos individuais: você só precisa do seu passe Navigo imagine R para ir a qualquer lugar em Île-de-France, o ano todo! 

Ilustração mostrando a tela de assinatura no celular e no desktop

Como eu consigo isso?

Para o ano letivo de 2025-2026, você pode assinar o pacote imagine R Scolaire até 30 de abril de 2026.

A assinatura é feita online.

Assine online
Ilustração abrindo um envelope contendo um Navigo: imagine R pass

Como funciona?

Após o processamento da sua solicitação, a Agência imagina que a R enviará para você:

  • Se este for seu primeiro registro, seu passe Navigo imagine R carregado junto com seu passe anual.
  • Se for uma renovação, um e-mail avisará quando você poderá colocar seu novo plano Imagine R no seu passe. Essa atualização é então realizada na aplicação da Île-de-France Mobilités ou na estação (nos guichês de bilhetes ou máquinas de venda automática).
Ilustração mostrando a tela de assinatura no celular e no desktop

Precisa de ajuda com uma assinatura online?

Descubra também