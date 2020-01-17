Ilustração de uma mão segurando uma carta Scol'RIlustração de uma mão segurando uma carta Scol'R

Cartão Scol'R

O cartão para visitas escolares especiais

346,66€  por ano

  • Reservado para estudantes com menos de 21 anos
  • Permite o deslocamento diário de ida e volta para a escola
  • Diz respeito aos subúrbios periféricos: departamentos 77 - 78 - 91 - 95
Precificação

O preço básico do cartão Scol'R é de €346,66 em 2025-2026. Mas os departamentos podem cobrir parte desse valor:

A Île-de-France Mobilités financia grande parte dos custos do transporte escolar e define a tarifa regional para o cartão Scol'R.

Posso me beneficiar disso?

Para se beneficiar do cartão Scol'R, você deve:

  • Morando na Île-de-France
  • Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura
  • Frequentando o ensino fundamental ou secundário
  • Esteja na escola com status de aluno externo ou meio interno
  • Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola

É possível verificar a existência de um circuito escolar especial (CSS) para a jornada do seu filho .

Como faço para conseguir online?

Acesse o site de inscrição online.

Como obtê-lo pelo correio?

Não é possível se registrar online? É possível baixar o formulário e enviá-lo pelo correio para a autoridade local de organização.

Qualquer envio por e-mail será recusado.

Veja abaixo o diretório das autoridades locais organizadoras por departamento:

