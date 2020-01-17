Cartão Scol'R

Desde o início do ano letivo 2023/2024, o cluster IDFM 77 tem sido seu contato para todos os circuitos escolares especiais localizados no leste do Departamento: Pays de l'Ourcq, Meaux, Ferté Sous Jouarre, Bassée-Montois e Provinois. Para todos os pedidos de informação, você pode contatar o cluster IDFM 77 no seguinte endereço: [email protected]
Para os circuitos escolares especiais localizados na extremidade oeste do departamento, nenhuma mudança: o Departamento permanece seu interlocutor. Para todos os pedidos de informação, você pode entrar em contato com o Departamento no seguinte endereço: [email protected]
