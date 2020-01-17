O pacote imagine R permite viagens ilimitadas por toda a Île-de-France, em todos os modos.

A Île-de-France Mobilités oferece reembolso do pacote imagine R para portadores de um cartão Scol'R Junior .

Alunos elegíveis, conforme o regulamento regional para circuitos escolares especiais , com menos de 11 anos até 31 de dezembro do ano corrente , ou matriculados em uma escola primária, beneficiam-se do cartão scol'R Junior, cujo preço é fixado em €24,80.

O preço básico do cartão Scol'R é de €346,66 em 2025-2026. Mas os departamentos podem cobrir parte desse valor:

A Île-de-France Mobilités financia grande parte dos custos do transporte escolar e define a tarifa regional para o cartão Scol'R.