Viaje no transporte público com seu iPhone

Viaje de forma diferente com seu iPhone
Comprar bilhetes de transporte e validar diretamente com seu iPhone? É possível na Île-de-France!
Ingressos elegíveis, tutoriais, Apple Watch e Apple Maps: contamos tudo.
Ficheiro
Para usar o serviço de compra e verificação em celulares iOS, você precisa de um iPhone com iOS 17.5 ou posterior. O modelo mais antigo aceito é o iPhone XR/XS.
Ao comprar seu bilhete de transporte diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, seu endereço é pré-preenchido e seu recibo é gerado automaticamente por e-mail. Praticar?
Por favor, atenção: não há envio automático de comprovante de compra a partir dos Apple Cards.
Os ingressos comprados no aplicativo Île-de-France Mobilités são automaticamente adicionados ao app do Apple Maps.
Assinaturas do Navigo Annual e Imagine R não estão disponíveis.
Você tem uma passagem válida para sua viagem? Não precisa abrir seu app, desbloquear a tela ou mesmo ter bateria para validar: basta aproximar seu iPhone do validador.
Boas notícias! Com seu Apple Watch, você nem precisa mais do seu celular para validar!