Ficheiro

Viaje no transporte público com seu iPhone

Viaje de forma diferente com seu iPhone

Comprar bilhetes de transporte e validar diretamente com seu iPhone? É possível na Île-de-France!

Ingressos elegíveis, tutoriais, Apple Watch e Apple Maps: contamos tudo.

A fila interminável no resort? Acabou.

  1. Baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités,
  2. Compre seus bilhetes de transporte diretamente no seu iPhone ou Apple Watch,
  3. Viaje com total liberdade.

Meu iPhone é compatível com o serviço?

Para usar o serviço de compra e verificação em celulares iOS, você precisa de um iPhone com iOS 17.5 ou posterior. O modelo mais antigo aceito é o iPhone XR/XS.

Baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités

Como faço para comprar passagens de transporte com meu iPhone?

  • No aplicativo Île-de-France Mobilités, vá para a seção "Comprar" da tela inicial,
  • Selecione "No meu iPhone" para armazenar seus ingressos diretamente no seu celular e validar com ele,
  • Escolha o bilhete que deseja e, se necessário, as datas de validade, as zonas desejadas ou a quantidade,
  • Adicione ao app Apple Wallet (somente quando estiver usando o serviço pela primeira vez)
  • Valide e pague.

Para poder ver este vídeo, deve

Como faço para comprar passagens de transporte pelo aplicativo Apple Maps?

  • Abra o aplicativo Apple Wallet
  • Clique na seção Cartão de Transporte
  • Selecione o Navigo
  • Escolha seu bilhete
  • Pague diretamente com o Apple Pay
  • Você pode viajar.

Para poder ver este vídeo, deve

Você precisa de comprovante de compra para receber reembolso?

Ao comprar seu bilhete de transporte diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, seu endereço é pré-preenchido e seu recibo é gerado automaticamente por e-mail. Praticar?

Por favor, atenção: não há envio automático de comprovante de compra a partir dos Apple Cards.

Passageiros na estação Saint-Lazare © Sylvain HOMO

Quais passagens de transporte estão disponíveis no iPhone?

Disponível no aplicativo Île-de-France Mobilités

Os ingressos comprados no aplicativo Île-de-France Mobilités são automaticamente adicionados ao app do Apple Maps.

  • Bilhete Metro-trem-RER
  • Bilhete de Ônibus-Bonde
  • Ingresso para o Aeroporto da Região <> de Paris
  • Passagem do Roissybus
  • Navego pass dia, semana, mês
  • Pacote de eventos (Antipoluição e Fête de la Musique)
  • Pacote Visita a Paris

Assinaturas do Navigo Annual e Imagine R não estão disponíveis.

Disponível no aplicativo Apple Wallet

  • Bilhete de Metrô-Trem-RER e Ônibus-Bonde
  • Bilhete para Aeroportos da Região <> de Paris
  • Dia Navigo
  • Pacote Visita a Paris

Como lembrete

Os ingressos para o Navigo Annual e o Imagine R ainda não estão disponíveis para compra.

Como faço para validar no transporte público com meu iPhone?

Você tem uma passagem válida para sua viagem? Não precisa abrir seu app, desbloquear a tela ou mesmo ter bateria para validar: basta aproximar seu iPhone do validador.

Para poder ver este vídeo, deve

Como faço para recarregar meu passe Navigo com um iPhone?

  • No aplicativo Île-de-France Mobilités, clique na seção "Comprar" e depois em "No meu passe Navigo".
  • Posicione o passe no topo do seu iPhone,
  • Escolha o ingresso que deseja comprar,
  • Antes de pagar, você pode fazer login no Île-de-France Mobilités Connectse tiver uma conta. Por favor, note: a conexão é obrigatória se você comprar um passe Navigo Month ou Week.
  • Novamente, posicione o passe Navigo no topo do seu iPhone para carregar o bilhete comprado até que o carregamento seja concluído.

Para poder ver este vídeo, deve

Seu Apple Watch (também) vira um passe Navigo

Boas notícias! Com seu Apple Watch, você nem precisa mais do seu celular para validar!

FAQ Apple Watch
© Sylvain HOMO

Você tem alguma pergunta?

Temos a resposta, confira o FAQ.

Nossas perguntas frequentes