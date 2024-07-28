Nossas 7 dicas para uma viagem melhor com o aplicativo Île-de-France Mobilités
Mais de 1 milhão de passageiros baixaram o aplicativo Île-de-France Mobilités. Mas além do planejador de rotas, você conhece todos os truques do app?
Aqui estão sete dicas para facilitar sua vida diária no transporte público!
Você gosta de simplificar sua vida? O mesmo acontece com o nosso app.
Dica nº 1 - Componha o roteiro que mais te agrada
Metrô, trabalho, bicicleta? Viajar diariamente não é igual para todo mundo.
- Quer pegar só o ônibus ?
- Caminhar um pouco e ser guiado em tempo real graças à sua localização?
- Você quer fazer sua jornada de carona?
- Você precisa de uma rota totalmente acessível?
- Você quer evitar uma linha ou certas paradas ?
- Ciclista, você quer um passeio híbrido que inclua ciclismo ?
A decisão é sua. Inicie sua busca de rota, valide e toque no ícone no canto superior direito da tela para ajustar sua rota conforme suas necessidades verificando suas preferências.
Dica extra: seu aplicativo mostra qual trem pegar
No resultado da sua rota, sua solicitação informa em qual trem pegar para distribuir os passageiros e não ser apertado.
Dica 2 - Verifique se há elevadores no seu trajeto
- Você vai mover um carrinho de bebê ou uma mala volumosa?
- Você precisa de uma rota acessível para cadeira de rodas?
- Você quer evitar um resort específico?
- Ou simplesmente saiba com antecedência quais equipamentos estão disponíveis na sua rota?
A boa notícia é que a busca por rotas agora leva em conta as condições dos teleféricos
Antes de sair, confira as estações acessíveis, encontre as conexões mais convenientes e escolha a rota que facilitará seu deslocamento.
Assim que sua rota for lançada, clique em "Acessar detalhes de acessibilidade" logo acima dos detalhes da rota no app.
Dica 3 - Compre seus ingressos pelo aplicativo
Economize tempo, evite filas: compre seus ingressos, recarregue um passe e valide com seu celular ou relógio conectado (disponível no Samsung Galaxy Watch e Apple Watch) com o aplicativo Île-de-France Mobilités em smartphonesAndroid e iOS.
Quais ingressos estão disponíveis?
- Bilhetes de ônibus-bonde e Metro-Trem-RER
- Roissybus
- Dia Navigo
- Semana Navigo
- Mês Navigo
- Pacote de Turnê em Paris
- Navigo Liberté+
Bilhetes de transporte, mas não só: você também pode alugar um Vélib, uma scooter, uma vaga para estacionar sua bicicleta ou um carro compartilhado pelo aplicativo Île-de-France Mobilités
E sim, seu app é um verdadeiro canivete suíço:
- Na seção "Comprar" : clique em "Reserve ou compre ingressos para serviços adicionais de mobilidade" e explore a região da Île-de-France de uma forma diferente!
- Ao seu redor no mapa: ative o local e encontre:
- Terminais Vélib (até informamos o número de bicicletas disponíveis e se são elétricas ou manuais),
- scooters (Cooltra e Yego) no compartilhamento de carros ao seu redor,
- carros (Communauto) disponíveis para compartilhamento de carros nas proximidades,
- Vagas de estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités: você pode ver o número de vagas disponíveis, reservar sua vaga (gratuitamente para assinantes anuais) e gerenciar sua assinatura.
Dica nº4 - Personalize sua inscrição: salve nos favoritos seus endereços, paradas ou linhas favoritas
O aplicativo Île-de-France Mobilités não esquece seus endereços, paradas e rotas favoritas. Dever de casa, aquele cafézinho onde você gosta de trabalhar, a estação de trem que usa todos os dias, a fila que passa logo ali na sua casa, sua academia ou a livraria onde você tira um tempo para passear: guarde-os nos seus favoritos.
Como?
- Para rotas: Pesquise sua rota, confirme a busca e então clique na estrela que aparece no canto superior direito da tela. A viagem agora está salva na parte inferior da tela inicial. Não precisa digitar endereços, basta clicar neles para abrir seu roteiro.
- Para endereços : vá para a aba "Meu Espaço", no canto inferior direito da tela inicial. Clique em "Meus Favoritos". Você será convidado a inserir um endereço para registrá-lo ou escolher uma linha favorita, adaptando suas informações de passageiros de acordo com suas preferências.
- Para linhas e paradas : Na seção "Horários", escolha sua linha ou parada e clique na estrela ou sino no canto superior direito da tela. Você pode encontrá-los na aba "Favoritos"!
Dica 5 - Encontre estacionamento seguro para bicicletas perto de uma estação de trem ou parada
Montar é bom. Poder estacionar sua moto com segurança é ainda melhor.
- Você está procurando um local próximo a uma estação de trem ou metrô?
- Você quer saber se um estacionamento está fechado, coberto ou acessível com assinatura?
- Ou simplesmente encontrar as vagas de estacionamento disponíveis antes da viagem?
Com o estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités, você pode encontrar vagas dedicadas ao estacionamento da bicicleta, muitas vezes muito próximas a estações e estações de trem. Cada cartão de estacionamento indica o tipo de acesso, capacidade e equipamentos disponíveis – prático para escolher o espaço certo para suas necessidades.
Dica extra: encontre o mapa do estacionamento para bicicletas
Consulte os estacionamentos ao redor das estações, compare equipamentos e assine online para aproveitar um espaço seguro a poucos passos das suas jornadas diárias.
Dica 6 - Ative as notificações das suas rotas favoritas para receber informações de trânsito em tempo real
Recebeu uma notificação caso haja uma mudança no tráfego nas suas linhas favoritas? É prático e, com o aplicativo Île-de-France Mobilités, também é possível.
Vá até a seção "Informações de trânsito" do aplicativo, selecione a linha que lhe interessa e pressione o sino no canto superior direito da tela. É isso!
O pequeno extra? Você pode gerenciar quando receber notificações com base nos dias e horários que deseja receber nas configurações de Favoritos do seu app.
Dica 7 - Reporte um item perdido pelo app
Você perdeu algo no transporte?
Com o serviço de objetos perdidos, você pode facilmente encontrar seus pertences pelo aplicativo ou pelo site.
Descreva seu objeto, indique o local e a data da perda: seu relatório é automaticamente transmitido às equipes envolvidas.
Se e assim que seu item for encontrado, você será notificado e poderá buscá-lo no ponto designado para retirada.