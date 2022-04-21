Carsharing: Communauto se junta ao aplicativo Île-de-France Mobilités
Você já ouviu falar da Communauto?
É um serviço de carsharing e aluguel de carros e vans self-service, em Paris e em vários municípios dos subúrbios internos.
Com a Communauto, uma frota de veículos te espera no fundo da sua casa por uma hora, um dia ou até mesmo durante toda a sua viagem, como você desejar! Você paga pelo tempo gasto, pelos quilômetros percorridos e pelo combustível incluídos...
E você ainda tem a opção de reservar com até um mês de antecedência e cancelar até 2 horas antes da partida.
Um passe Navigo e de carro!
Após o Vélib' em fevereiro, agora é o serviço Communauto que integra os serviços da Île-de-France Mobilités! Começando hoje para os donos de celulares com Android, e em algumas semanas para celulares que rodam o sistema iOS.
Em termos concretos, isso significa que, a partir de hoje, você pode encontrar e reservar um carro ou van diretamente pelo seu aplicativo Île-de-France Mobilités (mas também pelo site), simplesmente com suas credenciais Île-de-France Mobilités Connect.
Quanto à chave para destrancar o carro, é seu passe Navigo!
Communauto chega no aplicativo Mobilités da Île-de-France: como usá-lo
Você quer alugar um carro por um curto período? Com o Communauto, você pode facilmente reservar um veículo pelo aplicativo Île-de-France Mobilités e desbloqueá-lo com seu passe Navigo!
1. Verifique o mapa dos carros disponíveis nas proximidades no aplicativo Île-de-France Mobilités
2. Reserve seu carro e o período de aluguel desejado
3. Basta destravar o veículo com seu passe Navigo
4. Gerencie suas reservas pelo aplicativo Île-de-France Mobilités
Compartilhamento de carro, carona, estacionamento com bicicleta, ingresso de €4*, bicicleta: Île-de-France Mobilités facilita toda a sua mobilidade
Crise do petróleo, desafios ambientais: todos nós temos um bom motivo para querer levar menos nosso carro pessoal em nossas viagens pela Île-de-France. E é para apoiá-lo nesse processo que a Île-de-France Mobilités desenvolve dia após dia uma oferta enriquecida que complementa a rede de transporte público.
- Instalações de estacionamento e transporte oferecidas aos assinantes da Navigo, para que deixem seu carro na estação e aproveitem ao máximo a viagem de trem ou RER
- Uma oferta de carona integrada à sua conta Île-de-France Mobilités para juntar despesas com combustível, encontre viagens gratuitas ao transporte público
- Nos últimos 2 anos, aluguel de bicicletas elétricas de longo prazo com a Véligo Location, estacionamento de bicicletas que está aumentando em suas estações e acesso direto no aplicativo Île-de-France Mobilités à frota de bicicletas Vélib'
- Desde 1º de março de 2022, o limite para ingressos de origem/destino é de €4*, para facilitar o acesso de todos ao trem, RER e metrô, até mesmo para uma viagem de uma ponta à outra da Île-de-France!
- E, finalmente, esse era todo o propósito dessa notícia: a integração hoje da oferta de car-sharing da Communauto diretamente no aplicativo Île-de-France Mobilités, além de outros serviços rotulados, para facilitar seu acesso ocasional a carros e vans
* Tarifa válida para qualquer bilhete de origem-destino vendido no carneiro. O preço unitário é de €5. Passagens de origem para ou para o aeroporto Roissy-Charles de Gaulle não estão sujeitas a essas tarifas