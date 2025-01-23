O que é o serviço de aluguel de bicicletas da Véligo Location?

Véligo Location é um serviço de aluguel de bicicletas de longo prazo criado pela Île-de-France Mobilités.

Ela oferece a possibilidade de alugar uma bicicleta por um período determinado e permite que todos os residentes de Île-de-France descubram o uso das bicicletas em suas viagens diárias, seja para o trabalho ou, por exemplo, para chegar a uma estação de trem.

A moto se beneficia de muitos recursos para ser confiável, eficiente e agradável: iluminação dianteira, cesto, frenagem segura ou até dispositivos antifurto. Acessórios opcionais também estão disponíveis (bolsa, capacete, carregador de bebê) para se adaptar às necessidades de todos.