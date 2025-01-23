Localização de Véligo: serviço de aluguel de bicicletas

Desde setembro de 2019, os moradores de Île-de-France têm o maior serviço de aluguel de longo prazo para bicicletas assistidas eletricamente (EABs) do mundo. O objetivo é incentivar o uso de bicicletas, especialmente para o deslocamento.

O que é o serviço de aluguel de bicicletas da Véligo Location?

Véligo Location é um serviço de aluguel de bicicletas de longo prazo criado pela Île-de-France Mobilités.

Ela oferece a possibilidade de alugar uma bicicleta por um período determinado e permite que todos os residentes de Île-de-France descubram o uso das bicicletas em suas viagens diárias, seja para o trabalho ou, por exemplo, para chegar a uma estação de trem.

A moto se beneficia de muitos recursos para ser confiável, eficiente e agradável: iluminação dianteira, cesto, frenagem segura ou até dispositivos antifurto. Acessórios opcionais também estão disponíveis (bolsa, capacete, carregador de bebê) para se adaptar às necessidades de todos.

Véligo Rental: 20.000 e-bikes e 1.000 bikes de carga

O serviço Véligo Location possui 20.000 Bicicletas Elétricamente Assistidas (EABs) e 1.000 Bicicletas de Carga Eletricamente Assistidas (VCAE).

Bicicletas de carga, que podem carregar até cem kg, são voltadas para famílias que desejam substituir seus carros e transportar seus filhos. Três modelos de bicicletas de carga estão disponíveis: de duas rodas, extensa e de três rodas.

Quanto custa o serviço de localização da Véligo?

A e-bike é oferecida:

  • Residentes de Île-de-France em contrato de aluguel de 6 meses (+ 3 meses opcionais)
  • a uma taxa de €40/mês, que pode ser reduzida para €20/mês graças ao apoio do empregador. Esse preço inclui o aluguel da moto, mas também um serviço de manutenção!

A bicicleta de carga é oferecida para:

  • um período de aluguel de 1 a 3 meses à taxa de €80/mês (valor reduzido para €40/mês).

Uma vez confirmado seu pedido, você pode retirar sua bicicleta em um dos 300 pontos de retirada disponíveis em Île-de-France.

Assistência para compra de diferentes tipos de bicicletas

Para incentivar os moradores de Île-de-France a migrarem para o ciclismo, a Île-de-France Mobilités criou um subsídio para compra de vários tipos de bicicletas: bicicletas elétricas assistidas, bicicletas de carga com ou sem assistência elétrica, bicicletas dobráveis com ou sem assistência elétrica, e bicicletas adaptadas.

O contrato de aluguel de Véligo

Anunciado em junho de 2017, a Île-de-France Mobilités nomeou a Fluow (consórcio La Poste / Transdev / Velogik / Cyclez) em novembro de 2018 para criar e operar esse serviço público. O contrato de delegação do serviço público cobre um período de 6 anos a partir de setembro de 2019, totalizando um orçamento de 111 milhões de euros. O contrato atual expira em 31 de agosto de 2025.

O sucesso da Véligo Location nos incentiva a expandir a política de fornecimento de bicicletas. Assim, a Île-de-France Mobilités já está pensando no que fazer a seguir.

O procedimento para a renovação do contrato de serviço público para a fornecimento, manutenção, manutenção e operação de um serviço público para bicicletas de aluguel de longo prazo na região da Île-de-France será em breve lançado. Vários problemas foram identificados:

  • Garantindo uma transição bem-sucedida entre os dois contratos sem interrupções para os residentes de Île-de-France
  • Aumentar o número de bicicletas de 20.000 para 40.000
  • Diversifique os tipos de bicicletas para alcançar novos públicos:

- Bicicletas com assistência elétrica

- Bicicletas de carga para famílias

- Bicicletas mecânicas,

- Bicicletas dobráveis,

- Bicicletas utilitárias de carga para profissionais

- Bicicletas adaptadas a necessidades específicas

  • Crie casas para bicicletas em estações ou distritos de estações com:

- Informações sobre todos os serviços de bicicleta da Île-de-France Mobilités

- Orientação personalizada sobre a escolha da bicicleta alugada

- bicicletas para aluguel mais curto,

- Reparo

- Eventos de ciclismo com parceiros

Para mais informações sobre o procedimento, clique aqui.