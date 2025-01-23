O que é o serviço de aluguel de bicicletas da Véligo Location?
Véligo Location é um serviço de aluguel de bicicletas de longo prazo criado pela Île-de-France Mobilités.
Ela oferece a possibilidade de alugar uma bicicleta por um período determinado e permite que todos os residentes de Île-de-France descubram o uso das bicicletas em suas viagens diárias, seja para o trabalho ou, por exemplo, para chegar a uma estação de trem.
A moto se beneficia de muitos recursos para ser confiável, eficiente e agradável: iluminação dianteira, cesto, frenagem segura ou até dispositivos antifurto. Acessórios opcionais também estão disponíveis (bolsa, capacete, carregador de bebê) para se adaptar às necessidades de todos.
Véligo Rental: 20.000 e-bikes e 1.000 bikes de carga
O serviço Véligo Location possui 20.000 Bicicletas Elétricamente Assistidas (EABs) e 1.000 Bicicletas de Carga Eletricamente Assistidas (VCAE).
Bicicletas de carga, que podem carregar até cem kg, são voltadas para famílias que desejam substituir seus carros e transportar seus filhos. Três modelos de bicicletas de carga estão disponíveis: de duas rodas, extensa e de três rodas.
Quanto custa o serviço de localização da Véligo?
A e-bike é oferecida:
- Residentes de Île-de-France em contrato de aluguel de 6 meses (+ 3 meses opcionais)
- a uma taxa de €40/mês, que pode ser reduzida para €20/mês graças ao apoio do empregador. Esse preço inclui o aluguel da moto, mas também um serviço de manutenção!
A bicicleta de carga é oferecida para:
- um período de aluguel de 1 a 3 meses à taxa de €80/mês (valor reduzido para €40/mês).
Uma vez confirmado seu pedido, você pode retirar sua bicicleta em um dos 300 pontos de retirada disponíveis em Île-de-France.
Assistência para compra de diferentes tipos de bicicletas
Para incentivar os moradores de Île-de-France a migrarem para o ciclismo, a Île-de-France Mobilités criou um subsídio para compra de vários tipos de bicicletas: bicicletas elétricas assistidas, bicicletas de carga com ou sem assistência elétrica, bicicletas dobráveis com ou sem assistência elétrica, e bicicletas adaptadas.
O contrato de aluguel de Véligo
Anunciado em junho de 2017, a Île-de-France Mobilités nomeou a Fluow (consórcio La Poste / Transdev / Velogik / Cyclez) em novembro de 2018 para criar e operar esse serviço público. O contrato de delegação do serviço público cobre um período de 6 anos a partir de setembro de 2019, totalizando um orçamento de 111 milhões de euros. O contrato atual expira em 31 de agosto de 2025.
O sucesso da Véligo Location nos incentiva a expandir a política de fornecimento de bicicletas. Assim, a Île-de-France Mobilités já está pensando no que fazer a seguir.
O procedimento para a renovação do contrato de serviço público para a fornecimento, manutenção, manutenção e operação de um serviço público para bicicletas de aluguel de longo prazo na região da Île-de-France será em breve lançado. Vários problemas foram identificados:
- Garantindo uma transição bem-sucedida entre os dois contratos sem interrupções para os residentes de Île-de-France
- Aumentar o número de bicicletas de 20.000 para 40.000
- Diversifique os tipos de bicicletas para alcançar novos públicos:
- Bicicletas com assistência elétrica
- Bicicletas de carga para famílias
- Bicicletas mecânicas,
- Bicicletas dobráveis,
- Bicicletas utilitárias de carga para profissionais
- Bicicletas adaptadas a necessidades específicas
- Crie casas para bicicletas em estações ou distritos de estações com:
- Informações sobre todos os serviços de bicicleta da Île-de-France Mobilités
- Orientação personalizada sobre a escolha da bicicleta alugada
- bicicletas para aluguel mais curto,
- Reparo
- Eventos de ciclismo com parceiros
Para mais informações sobre o procedimento, clique aqui.