Números-chave
- 41Territórios abrangidos
- 767Municípios atendidos (ou seja, metade dos 1268 municípios da Île-de-France)
- 133Estações atendidas
- 161Veículos
- 1,4 Millionsviagens feitas desde junho de 2019
- 4,78/5Classificação do Viajante
Ao seu serviço
O que é?
Em termos concretos, o TàD é um minibus com cerca de dez assentos que só opera quando uma reserva é feita.
Como funciona?
Para garantir que esse serviço seja acessível a todos, a Île-de-France Mobilités desenvolveu uma ferramenta nova, simples e abrangente para os usuários.