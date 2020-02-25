Transporte sob demanda

Para atender à demanda por soluções de mobilidade de moradores que atualmente estão longe da oferta de transporte existente nas áreas urbanizadas da região, a Île-de-France Mobilités desenvolveu uma solução simples e prática com um novo serviço público regional chamado Transport On Demand (TàD).

Números-chave

  • 41Territórios abrangidos
  • 767Municípios atendidos (ou seja, metade dos 1268 municípios da Île-de-France)
  • 133Estações atendidas
  • 161Veículos
  • 1,4 Millionsviagens feitas desde junho de 2019
  • 4,78/5Classificação do Viajante

Ao seu serviço

  • O que é?

    Em termos concretos, o TàD é um minibus com cerca de dez assentos que só opera quando uma reserva é feita.

  • Como funciona?

    Para garantir que esse serviço seja acessível a todos, a Île-de-France Mobilités desenvolveu uma ferramenta nova, simples e abrangente para os usuários.