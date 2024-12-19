Como funciona?

Para garantir que esse serviço seja acessível a todos, a Île-de-France Mobilités desenvolveu uma ferramenta nova, simples e abrangente para os usuários.

  • Um site e um aplicativo móvel (informações sobre passageiros, reservas e geolocalização para saber qual serviço está disponível nas proximidades e acompanhar a chegada do veículo)
  • Um call center (informações e reservas de passageiros) 09 70 80 96 63 das 9h às 18h, de segunda a sexta
  • Um algoritmo que permite calcular/programar o itinerário de viajantes
  • Um serviço pós-venda único para responder às perguntas dos usuários, independentemente do território.
Transporte sob demanda: lista de territórios atendidos em Île-de-France em 1º de outubro de 2023

Mapa da Île-de-France : O mapa mostra a Île-de-France com pontos numerados indicando as áreas atendidas pelo transporte sob demanda.

95 - Val d'Oise :

  1. Vexin West
  2. Vexin Leste
  3. Eaubonne - Domont

78 - Yvelines : 4. Mantes

  1. Meulan - Les Mureaux
  2. Saint-Germain - Boucle de Seine (linha 78)
  3. Guyancourt
  4. Houdan - Montfort
  5. Vallée de l'Orge
  6. Vale de Chevreuse
  7. Rambouillet

91 - Essonne : 12. Pays de Limours

  1. Courtaboeuf
  2. Évry - Courcouronnes (linhas 1, 2, 5, 6, 7)
  3. Four-Évry - Lisses (linha 416)
  4. Dourdan
  5. Selos - Lardy
  6. Essonne Sudeste
  7. Selos
  8. Milly-la-Forêt

77 - Seine-et-Marne : 21. Gaivota

  1. Meaux & Olercq
  2. Bacia de Chellois
  3. Marne-la-Vallée
  4. Tenente-santo-tenente
  5. Crécy-la-Chapelle
  6. Coulommiers - Trésigny - Servon (Vilarejos da Natureza) [Novo]
  7. Fontenay-Trésigny
  8. Gretz - Ozoir - Tournan (linhas 7, 11, 200)
  9. Nangis/Saint-Just-en-Chaussée/Rablais
  10. Saint Fargeau / Sainte Aassise / Boissy-le-Cuté - Pringy
  11. Melun-Nord
  12. Bellot/Rosay
  13. Brie
  14. Provins/Rebais e estação ferroviária [Nova]
  15. Tenente (Provins) [Novo]
  16. Bassée Montois [Novo]
  17. Montereau
  18. Death Seine e Loing
  19. Gâtinais [Novo]
  20. Nemours
