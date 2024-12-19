- Um site e um aplicativo móvel (informações sobre passageiros, reservas e geolocalização para saber qual serviço está disponível nas proximidades e acompanhar a chegada do veículo)
- Um call center (informações e reservas de passageiros) 09 70 80 96 63 das 9h às 18h, de segunda a sexta
- Um algoritmo que permite calcular/programar o itinerário de viajantes
- Um serviço pós-venda único para responder às perguntas dos usuários, independentemente do território.
TàD - Transporte sob demanda: Lista de territórios atendidos na Île-de-France até 1º de outubro de 2023
Mapa da Île-de-France : O mapa mostra a Île-de-France com pontos numerados indicando as áreas atendidas pelo transporte sob demanda.
95 - Val d'Oise :
- Vexin West
- Vexin Leste
- Eaubonne - Domont
78 - Yvelines : 4. Mantes
- Meulan - Les Mureaux
- Saint-Germain - Boucle de Seine (linha 78)
- Guyancourt
- Houdan - Montfort
- Vallée de l'Orge
- Vale de Chevreuse
- Rambouillet
91 - Essonne : 12. Pays de Limours
- Courtaboeuf
- Évry - Courcouronnes (linhas 1, 2, 5, 6, 7)
- Four-Évry - Lisses (linha 416)
- Dourdan
- Selos - Lardy
- Essonne Sudeste
- Selos
- Milly-la-Forêt
77 - Seine-et-Marne : 21. Gaivota
- Meaux & Olercq
- Bacia de Chellois
- Marne-la-Vallée
- Tenente-santo-tenente
- Crécy-la-Chapelle
- Coulommiers - Trésigny - Servon (Vilarejos da Natureza) [Novo]
- Fontenay-Trésigny
- Gretz - Ozoir - Tournan (linhas 7, 11, 200)
- Nangis/Saint-Just-en-Chaussée/Rablais
- Saint Fargeau / Sainte Aassise / Boissy-le-Cuté - Pringy
- Melun-Nord
- Bellot/Rosay
- Brie
- Provins/Rebais e estação ferroviária [Nova]
- Tenente (Provins) [Novo]
- Bassée Montois [Novo]
- Montereau
- Death Seine e Loing
- Gâtinais [Novo]
- Nemours