Números-chave
- 7j/7das 6h à meia-noite
- 22 500Usuários
- 800 000Viagens por ano
Ao seu serviço
Como funciona?
Um motorista acompanhante pega a pessoa com um veículo adaptado à sua casa e a deixa no endereço de destino.
PAM
O serviço PAM é um serviço de transporte público sob demanda. Criado em 2002, este serviço de transporte especializado tem como objetivo facilitar o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida. É financiada pela Região da Île-de-France, pela Île-de-France Mobilités e pelos departamentos que a operam.
Como funciona?
