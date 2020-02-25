PAM

O serviço PAM é um serviço de transporte público sob demanda. Criado em 2002, este serviço de transporte especializado tem como objetivo facilitar o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida. É financiada pela Região da Île-de-France, pela Île-de-France Mobilités e pelos departamentos que a operam.

Números-chave

  • 7j/7das 6h à meia-noite
  • 22 500Usuários
  • 800 000Viagens por ano

Ao seu serviço

  • Como funciona?

    Um motorista acompanhante pega a pessoa com um veículo adaptado à sua casa e a deixa no endereço de destino.