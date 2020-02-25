Números-chave
- 11Linhas de bonde na Île-de-France
- 235Estações
- 126km de trilhos
- 4Novas linhas em construção
- 4Extensões em construção
Ao seu serviço
Apresentação
Um meio de transporte eficiente e moderno, com mais de 1 milhão de passageiros diários.
Projetos de melhoria
Extensões, novas linhas, modernização... Descubra os principais projetos do bonde da Île-de-France.
Le Tram T13
A T13 conecta as cidades de Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École nas Yvelines (78). Suas 12 estações atenderão 7 cidades: Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Versailles e Saint-Cyr-l'École.