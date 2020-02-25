Bonde

Desapareceu durante a primeira metade do século XX, o bonde está fazendo um forte retorno à Île-de-France com um desenvolvimento sem precedentes!

Números-chave

  • 11Linhas de bonde na Île-de-France
  • 235Estações
  • 126km de trilhos
  • 4Novas linhas em construção
  • 4Extensões em construção

Ao seu serviço

  • Apresentação

    Um meio de transporte eficiente e moderno, com mais de 1 milhão de passageiros diários.

  • Projetos de melhoria

    Extensões, novas linhas, modernização... Descubra os principais projetos do bonde da Île-de-France.

  • O bonde T13 entra na estação Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly

    Le Tram T13

    A T13 conecta as cidades de Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École nas Yvelines (78). Suas 12 estações atenderão 7 cidades: Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Versailles e Saint-Cyr-l'École.

  • Le Tram T9