O bonde, um meio de transporte eficiente e moderno
O bonde está voltando! Desde a inauguração da primeira linha em Seine-Saint-Denis em 1993, a rede de bondes de Île-de-France passou por um desenvolvimento sem precedentes nos últimos anos e agora inclui 9 linhas, 210 estações e 126,8 km de trilhos. Todos os dias, mais de 1 milhão de passageiros utilizam esse modo de transporte confiável, rápido e ecológico!
A resistência do bonde baseia-se em uma combinação bem-sucedida de vários elementos-chave: uma faixa de tráfego dedicada, estações facilmente identificáveis e identificáveis, conexões com outros meios de transporte, altas frequências e amplitude, trens espaçosos, luminosos e confortáveis, e informações em tempo real.
Dependendo do modelo, os veículos podem acomodar entre 150 e mais de 400 pessoas. Eles funcionam 7 dias por semana, de cerca de 5h à 1h (por volta das 2h da manhã nas noites de sexta, sábado e feriados). As frequências são mantidas no mínimo a cada 6 minutos durante os horários de pico, a cada 10 minutos fora do horário de pico e a cada 20 minutos à noite.
Você pode encontrar o mapa da rede de metrô e o mapa de cada linha aqui: