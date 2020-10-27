O bonde, um meio de transporte eficiente e moderno

O bonde está voltando! Desde a inauguração da primeira linha em Seine-Saint-Denis em 1993, a rede de bondes de Île-de-France passou por um desenvolvimento sem precedentes nos últimos anos e agora inclui 9 linhas, 210 estações e 126,8 km de trilhos. Todos os dias, mais de 1 milhão de passageiros utilizam esse modo de transporte confiável, rápido e ecológico!

A resistência do bonde baseia-se em uma combinação bem-sucedida de vários elementos-chave: uma faixa de tráfego dedicada, estações facilmente identificáveis e identificáveis, conexões com outros meios de transporte, altas frequências e amplitude, trens espaçosos, luminosos e confortáveis, e informações em tempo real.