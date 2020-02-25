Números-chave
- 1O compartilhamento de carros substitui de 5 a 8 carros
- 10 000 kmpor ano: o limite para a transição para o compartilhamento de carros
- entre 4000 et 6000 €Orçamento médio anual de posse de carros
Compartilhamento de Carros
Por vários anos, a Île-de-France Mobilités tem promovido uma política voluntária em favor da mobilidade sustentável e da luta contra a direção solo, construindo uma variedade de serviços de mobilidade para oferecer aos residentes de Île-de-France respostas relevantes para suas necessidades de viagem.