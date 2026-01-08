Compartilhamento de carros na Île-de-France
Compartilhamento de carros: como usá-lo!
Você já ouviu falar em compartilhamento de carros? É a união de uma frota de veículos para benefício dos assinantes: um serviço prático e econômico que reduz o número de carros não utilizados na cidade!
Esse sistema permite que você tenha um carro durante uma viagem ocasional sem precisar de possuí-lo. O assinante não se preocupa com seguro, manutenção ou mesmo com estacionamento. Para aproveitar um carro ou uma scooter, tudo o que precisam fazer é reservar um veículo self-service estacionado em um estacionamento próximo à casa sempre que quiserem, para o trajeto de sua escolha e por tempo limitado.
Na Île-de-France, existem 4 principais modelos de compartilhamento de carros:
- Em um ciclo: o usuário pega e retorna o veículo ao mesmo local (Communauto, Clem', Citiz, etc.)
- Free-floating: sem vagas ou estações reservadas, o usuário pode pegar e devolver o veículo em qualquer lugar dentro de uma zona definida (Zity, Cityscoot, Free2Move, ShareNow, Cooltra, Yego, Troopy, etc.)
- Peer-to-peer (P2P): indivíduos alugam seu próprio veículo via uma plataforma; O usuário pega o veículo na locadora e o devolve lá
- Em uma empresa : compartilhar uma frota (pertencente à empresa ou a um operador) dentro de uma empresa
Mas por que usar o compartilhamento de carros?
- Se você não tem carro próprio e quer visitar amigos ou familiares em uma área com pouco ou nenhum serviço de transporte público, opte por um aluguel de um dia ou meio dia
- Se você é um lojista no coração da cidade e precisa de uma scooter para chegar às reuniões de negócios sem engarrafamentos: opte pela scooter compartilhada
- Se você precisa de um veículo para transportar cargas pesadas, por exemplo, ao comprar móveis: reserve uma van para compartilhamento de carros
Um carro... sem as desvantagens
De acordo com a pesquisa nacional da ADEME sobre compartilhamento de carros (2019), as motivações para ingressar em um serviço de compartilhamento de carros são resumidas pelo ditado "ter um carro sem suas desvantagens".
À pergunta "Quais fatores contaram na sua decisão de assinar um serviço de compartilhamento de carros", os habitantes da região da Île-de-France responderam:
As desvantagens percebidas como as mais irritantes podem variar de uma situação para outra. Assim, o estacionamento é mais frequentemente mencionado pelos moradores da região de Paris.
Útil, econômico e bom para o planeta
O compartilhamento de carros reduz a dependência do carro e incentiva a mudança para outras formas de mobilidade (ciclismo, transporte público, etc.). Nesse sentido, reduz o consumo de energia e as emissões de poluentes. Além disso, também libera espaço urbano que antes era usado para estacionamento de veículos pessoais. Por fim, esse serviço é uma solução atraente diante do aumento dos preços do petróleo, da expansão urbana e das políticas que restringem o uso de carros particulares.
Île-de-France Mobilités: comprometida com o compartilhamento de carros
Desde abril de 2019, a Île-de-France Mobilités emite o selo "Île-de-France Autosharing" para operadores de carsharing que cumprem critérios ecológicos, de acessibilidade, técnicos e de qualidade de serviço.
Essa abordagem foi realizada com um objetivo triplo:
- permitir que os residentes de Île-de-France acessem esse tipo de serviço com total tranquilidade,
- apoiar o desenvolvimento do setor
- fornecer aos 1300 municípios da Região uma ferramenta regulatória para promover esse serviço.
Descubra o selo "Île-de-France Carsharing"
A rede de players de carsharing
A Île-de-France Mobilités também coordena a rede de operadores de compartilhamento de carros (autoridades locais, operadoras, escritórios de design, etc.) organizando seminários regulares para apoiar autoridades locais que desejam sediar um serviço de compartilhamento de carros em seu território. Um kit legal está sendo preparado para esse bilhete e estará disponível em breve.