Compartilhamento de carros na Île-de-France

Compartilhamento de carros: como usá-lo!

Você já ouviu falar em compartilhamento de carros? É a união de uma frota de veículos para benefício dos assinantes: um serviço prático e econômico que reduz o número de carros não utilizados na cidade!

Esse sistema permite que você tenha um carro durante uma viagem ocasional sem precisar de possuí-lo. O assinante não se preocupa com seguro, manutenção ou mesmo com estacionamento. Para aproveitar um carro ou uma scooter, tudo o que precisam fazer é reservar um veículo self-service estacionado em um estacionamento próximo à casa sempre que quiserem, para o trajeto de sua escolha e por tempo limitado.

Na Île-de-France, existem 4 principais modelos de compartilhamento de carros:

Em um ciclo: o usuário pega e retorna o veículo ao mesmo local (Communauto, Clem', Citiz, etc.)

o usuário pega e retorna o veículo ao mesmo local (Communauto, Clem', Citiz, etc.) Free-floating : sem vagas ou estações reservadas, o usuário pode pegar e devolver o veículo em qualquer lugar dentro de uma zona definida (Zity, Cityscoot, Free2Move, ShareNow, Cooltra, Yego, Troopy, etc.)

: sem vagas ou estações reservadas, o usuário pode pegar e devolver o veículo em qualquer lugar dentro de uma zona definida (Zity, Cityscoot, Free2Move, ShareNow, Cooltra, Yego, Troopy, etc.) Peer-to-peer (P2P): indivíduos alugam seu próprio veículo via uma plataforma; O usuário pega o veículo na locadora e o devolve lá

(P2P): indivíduos alugam seu próprio veículo via uma plataforma; O usuário pega o veículo na locadora e o devolve lá Em uma empresa : compartilhar uma frota (pertencente à empresa ou a um operador) dentro de uma empresa

Mas por que usar o compartilhamento de carros?

Se você não tem carro próprio e quer visitar amigos ou familiares em uma área com pouco ou nenhum serviço de transporte público, opte por um aluguel de um dia ou meio dia Se você é um lojista no coração da cidade e precisa de uma scooter para chegar às reuniões de negócios sem engarrafamentos: opte pela scooter compartilhada Se você precisa de um veículo para transportar cargas pesadas, por exemplo, ao comprar móveis: reserve uma van para compartilhamento de carros

Um carro... sem as desvantagens

De acordo com a pesquisa nacional da ADEME sobre compartilhamento de carros (2019), as motivações para ingressar em um serviço de compartilhamento de carros são resumidas pelo ditado "ter um carro sem suas desvantagens".

À pergunta "Quais fatores contaram na sua decisão de assinar um serviço de compartilhamento de carros", os habitantes da região da Île-de-France responderam: