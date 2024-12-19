Operadores de car-sharing rotulados

Operadores de carsharing rotulados em Île-de-France

Cityscoot

Cityscoot possui 4000 scooters elétricos de autoatendimento em Paris e em cerca de quinze cidades vizinhas, que podem ser facilmente localizados e reservados pelo aplicativo. Com mais de 12 milhões de viagens feitas desde 2016, centenas de milhares de usuários regulares e presença em Paris, Nice, Milão e Barcelona, a Cityscoot é líder no mercado europeu de scooters compartilhados.

Clem'

Os veículos elétricos da Clem estão à sua disposição. Alugue um veículo de acordo com suas necessidades em poucos cliques!

O car-sharing da Clem é um serviço circular, o veículo alugado deve ser devolvido à sua estação original.

Communauto

A Communauto oferece veículos self-service perto de você, em Île-de-France. Seja para fazer compras ou viajar, alugue um carro por um preço baixo na Communauto por uma hora, um dia ou mais. As tarifas são por hora e por quilômetro, combustível incluído: você sempre tem garantia de pagar com a maior precisão possível pelo seu uso. Reserve até um mês antes e cancele gratuitamente até 2 horas antes da partida. A Communauto é uma verdadeira alternativa a ter um carro, sem complicações!

Zity

ZITY, seu serviço de compartilhamento de carros 100% elétrico e freefloat! A ZITY coloca 500 Renault ZOE à sua disposição em Paris, Clichy e Boulogne-Billancourt. 150 veículos estão até equipados com cadeirinha infantil para os mini ZITYzens 😉. Baixe o aplicativo e crie sua conta em alguns instantes (inscrição gratuita e sem assinatura). Viagem, carregamento, manutenção, seguro... Tudo está incluído! Alugue a partir de um minuto pelo seu smartphone e faça uma pausa em qualquer lugar com preço reduzido graças ao modo Standby.

Compartilhar Agora

Com cerca de 600 carros, a SHARE NOW, pioneira em compartilhamento de carros flutuantes, oferece a maior frota de Paris. 100% elétrico, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, nossas tarifas incluem desde vaga de estacionamento até carregamento de bateria. ⚡ ️Você precisa viajar por 15 minutos, 4 horas, durante o dia ou durante a semana? Opte pela oferta adaptada à sua jornada e pode ir! A noção de carsharing flexível adaptada a todas as necessidades está agora, mais do que nunca, no centro de nossas ambições. Dessa forma, estamos contribuindo para a desmotorização dos domicílios e para o descongestionamento das 16 cidades europeias onde estamos presentes atualmente. Seja você indivíduo ou profissional, a SHARE NOW poderá acompanhá-lo na sua mobilidade diária.

Free2move

O Free2Move permite que você localize em tempo real no seu smartphone e alugue um veículo elétrico em Paris e seus subúrbios internos. Em 1 clique, mova-se livremente com um dos 500 carros disponíveis. Por alguns minutos, algumas horas ou um dia, o Free2Move facilita a circulação. Você também pode estacionar em qualquer lugar gratuitamente. Com o aplicativo Free2Move, mova-se livremente!

Cooltra

Somos o principal serviço de scooters self-service da Europa em termos de número de aluguéis por dia. Nos posicionamos como líderes graças a uma frota de mais de 9.000 scooters elétricos. Estamos presentes em Barcelona, Madri, Valência (Espanha); Roma e Milão (Itália); Lisboa (Portugal) e Paris (França). Explore sua cidade pagando apenas pelos minutos de uso, e esqueça todo o resto (seguro, bateria, capacete e manutenção: tudo está incluído)!

Yego

A YEGO oferece patinetes elétricos compartilhados e de autoatendimento para parisienses. Graças às suas scooters montadas na França, confortáveis, acessíveis e com um design único, a YEGO conquistou mais de 500.000 usuários em 7 cidades europeias, incluindo Paris, Bordeaux, Toulouse e Barcelona. Desde janeiro de 2021, a YEGO é reconhecida como uma Empresa Orientada pela Missão e persegue objetivos sociais e ambientais ambiciosos. A partir de 0,25 centavos por minuto, você pode se mover de forma agradável e livre com o YEGO!

Citiz

Pioneira no compartilhamento cooperativo de carros na França, a Citiz oferece mais de 1.750 veículos de autoatendimento, compartilhados por 75.000 usuários em mais de 170 cidades e 80 estações.

Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode usá-los por uma hora, um dia ou mais, em circuito (com reserva, retorno ao resort) ou em modo flutuante (sem reserva, retorno ao perímetro).

Combustível, manutenção, seguro, tudo está incluído no preço.

Você pode nos encontrar em Île-de-France, em Montreuil e em breve em Suresnes.

Troopy

A Troopy, o primeiro serviço de scooters compartilhados 100% elétricos composto por uma frota Yamaha multi-veículos, para circular pela cidade com total liberdade e ultrapassar os limites.

