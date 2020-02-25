Números-chave
- 900 000pessoas compartilham carona todos os dias para ir trabalhar
- 3 millionsde viagens em 2024 como alvo
- 2000 €Economia anual graças a um funcionário que faz carona
- 272 746 tonnesCO2 evitado graças ao carpooling
Carpool
O carona é uma prática de mobilidade cada vez mais utilizada na França. E com 16 milhões de viagens diárias pelas estradas em Île-de-France e 250 quilômetros de engarrafamentos diários, o carona está se tornando uma forma eficaz de combater engarrafamentos e poluição do ar.