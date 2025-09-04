Empresas de carona que operam em Île-de-France

Quais setores são cobertos, para que tipo de viagem... Você está tendo dificuldade para se orientar entre as diferentes empresas de caronas? Você encontrará nesta página as diferentes empresas e poderá saber mais sobre os serviços que elas oferecem!

Île-de-France Operadores parceiros de carona Mobilités

BlaBlaCar Daily

BlaBlaCar Daily é o aplicativo do BlaBlaCar especificamente projetado para compartilhar caronas diárias e de curtas distâncias (de 2 a 80 km). O aplicativo automaticamente encontra um motorista, que faz o mesmo caminho que você, para te levar em todas as suas viagens diárias.

Saiba mais sobre o BlaBlaCar Daily

KAROS

Karos é um assistente inteligente de carona: esse aplicativo aprende suas necessidades de viagem e sugere automaticamente as melhores formas de chegar ao seu destino, combinando carona e transporte público. A organização é muito simples e o compartilhamento dos custos é feito diretamente na aplicação.

Saiba mais sobre Karos

Mobicoop

Mobicoop é um site gratuito de carona. Opera com o sistema de uma cooperativa financiada por doações. Os preços são definidos pelos motoristas, o site não cobra comissão sobre carona. A Mobicoop está comprometida em proteger os dados dos usuários, não receber nenhuma remuneração por viagens, respeitar a operação cooperativa, contribuir para a proteção do meio ambiente e promover os laços sociais entre os moradores de carona.

Para saber mais sobre a Mobicoop

Outros operadores de carona:

BOOGI (Planalto Roissy)

CLEM'

A solução de carona da Clem permite que você compartilhe suas viagens diárias com seu carro ou com um dos nossos carros compartilhados. É uma plataforma local de carona, alimentadora, para permitir o compartilhamento de viagens de ou para as estações do território. Você otimiza suas jornadas tornando-as mais econômicas, fáceis de usar e ecológicas. As reservas podem ser feitas online com antecedência ou em tempo real, ou diretamente no resort, se estiver conectado e equipado com tela.

Saiba mais sobre Clem

REZO POUCE (Yvelines)

REZO POUCE é uma rede de caronas organizada na França. Com o REZO POUCE, você não precisa marcar uma consulta: é quando você quer, onde você quer. O princípio é simples: você se registra gratuitamente pela internet ou na prefeitura, vai a um "stop on the move" quando precisa se locomover. Em menos de 10 minutos*, um motorista indo na mesma direção que você vai parar para te transportar (*tempo médio de espera).

Para saber mais sobre Rezopouce

Outros serviços de carona:

VIAGENS SOB MEDIDA

Trajetalacarte.com é um site gratuito de carona especializado em curtas distâncias. Trajetalacarte.com também oferece uma oferta paga para empresas que desejam oferecer carona para seus funcionários, a partir de €89 IVA ex/mês (site dedicado a terceiros).

Saiba mais sobre Trajet à la carte

PASSATEMPOS

Hopways é uma plataforma para conectar pais e que possam compartilhar suas jornadas e acompanhar seus filhos, seja na escola, atividades extracurriculares, competições, etc. Os usuários são avaliados de acordo com 3 critérios: pontualidade – reciprocidade – segurança. O ponto forte desse serviço, além de criar uma comunidade ativa de pais acompanhantes, é o mecanismo de busca. Uma verdadeira ferramenta de precisão geográfica e temporal, é o núcleo em torno do qual é construída uma rede confiável e segura de intercâmbios humanos e, por que não, amigáveis.

Saiba mais sobre Hopways

Outros parceiros de carona

RADIO 107.7 IDF

A Île-de-France Mobilités está se unindo à estação de rádio Sanef 107.7 para promover iniciativas de carona criadas em Île-de-France para motoristas solo na região de Paris. Especializada em informações de tráfego em tempo real, a Sanef 107.7 informa seus ouvintes 24 horas por dia, 365 dias por ano para viajar com segurança. A Sanef 107.7 IDF pode ser ouvida em FM e DAB+, mas também em seu site.

Saiba mais sobre Sanef 107.7