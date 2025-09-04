Empresas de carona que operam em Île-de-France

A solução de carona da Clem permite que você compartilhe suas viagens diárias com seu carro ou com um dos nossos carros compartilhados. É uma plataforma local de carona, alimentadora, para permitir o compartilhamento de viagens de ou para as estações do território. Você otimiza suas jornadas tornando-as mais econômicas, fáceis de usar e ecológicas. As reservas podem ser feitas online com antecedência ou em tempo real, ou diretamente no resort, se estiver conectado e equipado com tela.