Carona na Île-de-France
Bom para você, bom para o planeta, carona de curta distância oferece vantagens reais. Ela permite que você:
- Combater a poluição reduzindo o número de carros nas estradas, já que atualmente temos em média apenas 1,1 pessoa por carro
- Melhorar a fluidez da rede viária, o que se traduz em tempo na estrada e em melhor qualidade de vida ao reduzir o estresse
- Ofereça soluções em caso de interrupções no transporte público.
Île-de-France Mobilités facilita o carona para você
Desde 2017, a Île-de-France Mobilités apoia o carona por meio de um sistema que oferece viagens gratuitas para assinantes anuais, mensais e do Imagin'R Navigo. Para se beneficiar disso, é muito simples:
Você é passageiro?
- Acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités para procurar uma viagem de carona.
- Tudo o que você precisa fazer é procurar direções e clicar na aba Compartilhamento de Carro. Uma vez na aba, a lista de(s) viagem(ões) mostra a rota escolhida, o horário de partida e chegada e o preço.
- Após escolher a rota que melhor se encaixa para você, basta clicar em "reservar" para acessar o site da operadora. Você se beneficia de 2 viagens gratuitas de carona por dia com sua assinatura Navigo ou Imagine R.
Você é motorista?
Baixe o aplicativo de nossos parceiros (Blablacar Daily, Mobicoop e Karos) e registre-se para oferecer suas viagens de carona.
Ao abrir sua porta, você pode ganhar até €150 por mês.
Você é operador de caronas?
Para se tornar sócio da Île-de-France Mobilités, baixe e leia o acordo de parceria abaixo e, em seguida, preencha o formulário de contato. Entraremos em contato com você o mais rápido possível.
Por favor, observe: a crise de saúde ligada à Covid-19 nos convida a estabelecer regras de distanciamento social dentro das equipes. Usar máscara e limitá-la a um único passageiro garantirá condições ideais de transporte.