Você gostaria de economizar tempo no seu trajeto de trabalho? Você precisa viajar ocasionalmente pela Île-de-France à noite ou nos fins de semana, mas não tem carro? Uma viagem inesperada e nova, difícil de realizar pelo transporte público? Experimente carona, um meio de transporte econômico, amigável e ecológico!

Carona na Île-de-France

Bom para você, bom para o planeta, carona de curta distância oferece vantagens reais. Ela permite que você:

  • Combater a poluição reduzindo o número de carros nas estradas, já que atualmente temos em média apenas 1,1 pessoa por carro
  • Melhorar a fluidez da rede viária, o que se traduz em tempo na estrada e em melhor qualidade de vida ao reduzir o estresse
  • Ofereça soluções em caso de interrupções no transporte público.

Île-de-France Mobilités facilita o carona para você

Desde 2017, a Île-de-France Mobilités apoia o carona por meio de um sistema que oferece viagens gratuitas para assinantes anuais, mensais e do Imagin'R Navigo. Para se beneficiar disso, é muito simples:

Você é passageiro?

  1. Acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités para procurar uma viagem de carona.
  2. Tudo o que você precisa fazer é procurar direções e clicar na aba Compartilhamento de Carro. Uma vez na aba, a lista de(s) viagem(ões) mostra a rota escolhida, o horário de partida e chegada e o preço.
  3. Após escolher a rota que melhor se encaixa para você, basta clicar em "reservar" para acessar o site da operadora. Você se beneficia de 2 viagens gratuitas de carona por dia com sua assinatura Navigo ou Imagine R.

Você é motorista?

Baixe o aplicativo de nossos parceiros (Blablacar Daily, Mobicoop e Karos) e registre-se para oferecer suas viagens de carona.
Ao abrir sua porta, você pode ganhar até €150 por mês.

Você é operador de caronas?

Para se tornar sócio da Île-de-France Mobilités, baixe e leia o acordo de parceria abaixo e, em seguida, preencha o formulário de contato. Entraremos em contato com você o mais rápido possível.

Acordo de parceria: programa de apoio ao carona

 -  1.6 MB

Por favor, observe: a crise de saúde ligada à Covid-19 nos convida a estabelecer regras de distanciamento social dentro das equipes. Usar máscara e limitá-la a um único passageiro garantirá condições ideais de transporte.