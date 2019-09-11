Números-chave
- 20 000Bicicletas elétricas Véligo Classic Rental disponíveis
- 1000Bicicletas cargo Véligo disponíveis para aluguel
- PlusieursTipos de bicicletas que se beneficiam de um subsídio de compra
- 22 000Vagas disponíveis para "Véligo/Estacionamento de Bicicletas Île-de-France Mobilités"
- 140 000vagas para bicicletas nas proximidades das estações até 2030
Estacionamento para bicicletas
O estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités é um serviço de estacionamento para bicicletas que oferece abrigos de autoatendimento e armários coletivos seguros.
Localização de Véligo: serviço de aluguel de bicicletas
O maior serviço de aluguel de longo prazo do mundo para bicicletas com assistência elétrica (EABs).
Estacionamento para bicicletas
Para permitir que os passageiros estacionem suas bicicletas perto de estações e estações de trem, a Île-de-France Mobilités financia e implanta estacionamento seguro para bicicletas em toda a região da Île-de-France.
Ajuda na compra de bicicletas
Assistência para compra de bicicletas elétricas assistidas, bicicletas de carga, bicicletas dobráveis ou bicicletas adaptadas.
Assistência para aluguel de bicicletas para empresas
A Île-de-France Mobilités está criando um subsídio para aluguel de bicicletas para empresas.
Tudo sobre ciclismo na Île-de-France
Bicicletas e serviços ad hoc, equipamentos, estacionamento dedicado, ciclovias e até ideias para passeios: damos todas as chaves para você facilitar sua pedalada na Île-de-France.
Notícias
Publicado em
Aluguelamento de Veligo: um mês gratuito para assinantes e 200 bicicletas disponíveis para a equipe do hospital
Publicado em
Subsídio para compra de bicicletas elétricamente assistidas, bicicletas de carga, bicicletas dobráveis ou bicicletas adaptadas
Publicado em
Localização de Véligo, ponto de partida para o serviço de aluguel de longa duração de bicicletas elétricas