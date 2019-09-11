Bicicleta

Por vários anos, a Île-de-France Mobilités e a região da Île-de-France vêm investindo para incentivar o uso das bicicletas, desenvolvendo, juntos, medidas inovadoras e concretas para facilitar o uso da "pequena rainha" e incentivar os moradores da Île-de-France a montarem na sela.

Números-chave

  • 20 000Bicicletas elétricas Véligo Classic Rental disponíveis
  • 1000Bicicletas cargo Véligo disponíveis para aluguel
  • PlusieursTipos de bicicletas que se beneficiam de um subsídio de compra
  • 22 000Vagas disponíveis para "Véligo/Estacionamento de Bicicletas Île-de-France Mobilités"
  • 140 000vagas para bicicletas nas proximidades das estações até 2030

Estacionamento para bicicletas

O estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités é um serviço de estacionamento para bicicletas que oferece abrigos de autoatendimento e armários coletivos seguros.

Ao seu serviço

Notícias