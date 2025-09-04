Descubra bicicletas self-service

Você gosta de se locomover de bicicleta, mas não tem uma? Bicicletas self-service (VLS) estão à sua disposição!

Posso pegar uma bicicleta self-service emprestada?

Bicicletas self-service são acessíveis para qualquer pessoa que queira se locomover de bicicleta, seja parisiense, de Île-de-France ou até mesmo apenas de passagem. No entanto, existem condições de idade. Para mais informações sobre o assunto, consulte diretamente os diversos gestores de motos de autoatendimento.

ONDE posso encontrar uma bicicleta self-service?

Quase 1.800 estações de autoatendimento para bicicletas estão presentes em Paris e em alguns municípios dos subúrbios internos, com o serviço Vélib'.

Também é possível encontrar 41 em Cergy-Pontoise (VélO2) e 10 em Créteil (Cristolib').

Como eu sei se uma bicicleta está disponível por perto?

Quando você fizer uma busca "Perto dali" em nosso site, mostraremos as estações de compartilhamento de bicicletas próximas, assim como a disponibilidade em tempo real das bicicletas e o número de vagas livres para deixar a bicicleta emprestada.

Para saber se há uma bicicleta disponível nas proximidades para autoatendimento, encontre as diferentes estações Vélib', VélO2 e Cristolib' nos diversos sites.

Por fim, os aplicativos Vélib', VélO2 e Cristolib' estão disponíveis na App Store (iPhone) e Play Store (Android) para ajudar você a usar o serviço diariamente!

Bicicletas self-service, instruções de uso

Pegue uma bicicleta emprestada

Vá até o terminal da estação que você escolher.

Se você tem uma assinatura anual, pode pegar uma bicicleta emprestada com seu cartão Navigo ou seu cartão de assinante.

Se você é um usuário ocasional, tudo o que precisa é do seu cartão bancário ou comprar sua passagem online para economizar tempo no terminal, onde você só precisará se identificar usando um código, fornecido na compra online, para receber a bicicleta.

Deixar uma bicicleta

Vá até o terminal da estação que você escolher.

Coloque sua bicicleta em um ponto de fixação vazio. Espere o sinal (luz e/ou som) desligar antes de sair, isso significa que a moto está bem devolvida, se o sinal durar muito a moto está travada incorretamente.

Não se esqueça de que você é responsável pela última bicicleta que você possui. Então, certifique-se de trancá-la bem antes de sair da estação de estacionamento.

Se você tiver dificuldade para pegar emprestado ou entregar uma bicicleta, entre em contato diretamente com os serviços relevantes.

Por fim, para conhecer todas as possibilidades disponíveis nos terminais, não hesite em consultar os sites dos serviços de compartilhamento de bicicletas de autoatendimento envolvidos.

Quanto custa usar bicicletas self-service?

Várias fórmulas de assinatura estão disponíveis para você: ingresso diário, ingresso semanal, assinatura anual...

Independentemente da fórmula escolhida, os primeiros 30 minutos são gratuitos toda vez que você pega uma bicicleta emprestada. Além dos primeiros 30 minutos, você terá que pagar um valor adicional. Descontos são oferecidos para certos tipos de público.

Para saber mais sobre as diferentes assinaturas e preços oferecidos, visite os sites dedicados. Você pode combinar as diferentes assinaturas Vélib', Cristolib' e VélO2 no seu cartão Navigo.