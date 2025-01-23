Foto do bike park da Gare de l'Est
Os "Estacionamentos Vélo Île-de-France Mobilités" (anteriormente o sistema "Véligo") garantem aos residentes de Île-de-France estacionamento de bicicletas de qualidade facilmente identificável perto das estações e estações de trem.
O que são os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités?
A Île-de-France Mobilités oferece dois tipos de estacionamento para suas bicicletas:
Espaços fechados e seguros, seja em armários separados ou dentro de prédios ou estacionamentos existentes. Eles também se beneficiam da proteção por vídeo.
- Algumas áreas também oferecem tomadas de carregamento para bicicletas assistidas eletricamente, armários e bombas de inflação
- Esses espaços são acessíveis por assinatura
Espaços de acesso próprio, na forma de arcos protegidos.
- Eles são acessíveis gratuitamente e sem assinatura
Île-de-France Mobilités e estacionamento de bicicletas: um compromisso real
A Île-de-France Mobilités adotou seu novo Plano Diretor para Estacionamento de Bicicletas em estações e estações em sua reunião do Conselho de Administração em fevereiro de 2020. Foi concluído na reunião de dezembro de 2020.
Estacionamento de bicicletas na Île-de-France: o diagnóstico
Este Plano Diretor estabelece um diagnóstico de estacionamento de bicicletas em Île-de-France
- A Île-de-France Mobilités financiou 29.500 vagas de estacionamento para bicicletas entre 2011 e 2023
- Uma pesquisa realizada em 2018 mostrou a existência de 20.000 vagas de estacionamento para bicicletas (de todos os tipos combinados) nas estações RER-Train
- As jornadas dos clientes são múltiplas e difíceis de ler (preços variáveis, termos de assinatura variados, etc.)
- A comunicação pode carecer de clareza e unidade
- A velocidade de implantação e as capacidades dos equipamentos não atendem totalmente às necessidades dos habitantes da região de Île-de-France
Estacionamento para bicicletas: objetivos
Com base nessas observações, o Plano Diretor para Estacionamento de Bicicletas em estações e estações estabeleceu os seguintes objetivos:
1. Equipar todas as estações da Île-de-France com estacionamento fechado e seguro para bicicletas, mas também com estacionamento para bicicletas de acesso livre
2. Alcançar 140.000 assentos em estações e estações, incluindo estações Grand Paris Express
3. Implementar uma tarifa regional única:
- Gratuito para portadores de ingressos válidos para estudantes Navigo Annual, Senior Annual, Imagine'R school e Imagine'R
- Para todos os outros usuários, os seguintes preços são indicados: €2 por dia, €10 por mês ou €30 por ano
4. Implantar um novo nome e design, mais claros e impactantes: "Parking Vélo Île-de-France Mobilités"
5. Fornecer suporte técnico e financeiro a todos os proprietários de projetos em seus projetos (autoridades locais: municípios, EPCI ou departamentos, RATP ou SNCF)
- Financiamento dos custos de investimento: 70% do custo quando as autoridades locais são proprietárias do projeto, 100% quando a RATP ou a SNCF são proprietárias do projeto
- 100% do financiamento dos custos operacionais, independentemente do proprietário do projeto
6. Incluir objetivos quantificados pela primeira vez nos contratos entre a Île-de-France Mobilités e a SNCF - RATP
- Contrato com a SNCF: implantar 12.000 vagas de estacionamento até o final de 2025
- Contrato com a RATP: implantar 5.000 vagas de estacionamento até o final de 2024 e estudar
- A instalação de 5.000 vagas adicionais de estacionamento
7. Assumir parte da gestão do projeto: como parte do processo de licitação competitiva para redes de transporte, a Île-de-France Mobilités está solicitando aos operadores que implantem e gerenciem estacionamento para bicicletas próximos a certas estações. Isso contribuirá para a aceleração da implantação de equipamentos.
8. Melhorar a qualidade do serviço estabelecendo bônus (na frequência) e malus (na limpeza e disponibilidade de equipamentos)
Este plano diretor apresenta as novas orientações votadas pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em fevereiro de 2020: número alvo de vagas, avaliação de estacionamento nas estações, governança e financiamento.
Para ajudar os proprietários de projetos a implantar estacionamento de bicicletas em estações e estações, este livro de referência técnica reúne todas as especificações técnicas dos Estacionamentos para Bicicletas da Île-de-France Mobilités e explica o procedimento a seguir para enviar um pedido de subsídio à Île-de-France Mobilités.
A Île-de-France Mobilités fornece documentos de comunicação e apresentação para o serviço de estacionamento de bicicletas