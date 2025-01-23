Île-de-France Mobilités e estacionamento de bicicletas: um compromisso real

A Île-de-France Mobilités adotou seu novo Plano Diretor para Estacionamento de Bicicletas em estações e estações em sua reunião do Conselho de Administração em fevereiro de 2020. Foi concluído na reunião de dezembro de 2020.

Estacionamento de bicicletas na Île-de-France: o diagnóstico

Este Plano Diretor estabelece um diagnóstico de estacionamento de bicicletas em Île-de-France

A Île-de-France Mobilités financiou 29.500 vagas de estacionamento para bicicletas entre 2011 e 2023

Uma pesquisa realizada em 2018 mostrou a existência de 20.000 vagas de estacionamento para bicicletas (de todos os tipos combinados) nas estações RER-Train

(de todos os tipos combinados) nas estações RER-Train As jornadas dos clientes são múltiplas e difíceis de ler (preços variáveis, termos de assinatura variados, etc.)

A comunicação pode carecer de clareza e unidade

A velocidade de implantação e as capacidades dos equipamentos não atendem totalmente às necessidades dos habitantes da região de Île-de-France

Estacionamento para bicicletas: objetivos

Com base nessas observações, o Plano Diretor para Estacionamento de Bicicletas em estações e estações estabeleceu os seguintes objetivos:

1. Equipar todas as estações da Île-de-France com estacionamento fechado e seguro para bicicletas, mas também com estacionamento para bicicletas de acesso livre

2. Alcançar 140.000 assentos em estações e estações, incluindo estações Grand Paris Express

3. Implementar uma tarifa regional única:

Gratuito para portadores de ingressos válidos para estudantes Navigo Annual, Senior Annual, Imagine'R school e Imagine'R

portadores de ingressos válidos para estudantes Navigo Annual, Senior Annual, Imagine'R school e Imagine'R Para todos os outros usuários, os seguintes preços são indicados: €2 por dia, €10 por mês ou €30 por ano

4. Implantar um novo nome e design, mais claros e impactantes: "Parking Vélo Île-de-France Mobilités"

5. Fornecer suporte técnico e financeiro a todos os proprietários de projetos em seus projetos (autoridades locais: municípios, EPCI ou departamentos, RATP ou SNCF)

Financiamento dos custos de investimento: 70% do custo quando as autoridades locais são proprietárias do projeto, 100% quando a RATP ou a SNCF são proprietárias do projeto

100% do financiamento dos custos operacionais, independentemente do proprietário do projeto

6. Incluir objetivos quantificados pela primeira vez nos contratos entre a Île-de-France Mobilités e a SNCF - RATP

Contrato com a SNCF: implantar 12.000 vagas de estacionamento até o final de 2025

Contrato com a RATP: implantar 5.000 vagas de estacionamento até o final de 2024 e estudar

A instalação de 5.000 vagas adicionais de estacionamento

7. Assumir parte da gestão do projeto: como parte do processo de licitação competitiva para redes de transporte, a Île-de-France Mobilités está solicitando aos operadores que implantem e gerenciem estacionamento para bicicletas próximos a certas estações. Isso contribuirá para a aceleração da implantação de equipamentos.

8. Melhorar a qualidade do serviço estabelecendo bônus (na frequência) e malus (na limpeza e disponibilidade de equipamentos)