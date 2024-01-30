Assistência para aluguel de bicicletas para empresas

O objetivo dessa ajuda é incentivar o ciclismo e o desenvolvimento do aluguel de bicicletas para viagens relacionadas ao trabalho: tanto para viagens de home-work quanto para profissões que exigem uma atividade de entrega, visitas ou viagens entre vários locais.

Verifique as condições de acesso, os documentos de apoio e os termos e condições dessa ajuda nos regulamentos de alocação.

A plataforma para envio de auxílio está disponível a partir de 5 de fevereiro de 2024: https://mes-demarches.iledefrance-mobilites.fr

Quais empresas estão preocupadas?

Qualquer empresa que alugue bicicletas para seus funcionários e atenda às seguintes condições tem direito ao pagamento do Auxílio para Aluguel de Bicicletas:

· Empresas em operação registradas no Sistema Nacional de Identificação e Registro de Empresas e seus Estabelecimentos (SIRENE),

· Cuja força de trabalho do estabelecimento candidato seja inferior a 50 pessoas, nos termos dos Artigos L111-2 e L111-3 do Código do Trabalho,

· Localizado na região de Île-de-France.

Quanto custa a ajuda?

O valor da ajuda é definido em:

· €150 / bicicleta / ano n, dentro do limite das despesas incorridas pelo Requerente

· Dentro do limite de 5 bicicletas por ano / Candidato

· No prazo de 3 anos, consecutivos ou não, por candidato.

Quais passos?

· Passo 1 : Sua empresa aluga bicicletas para seus funcionários.

· Passo 2 : preparar o arquivo da inscrição reunindo os documentos necessários para a análise da solicitação, listados nos regulamentos de concessão (publicados nas próximas semanas).

· Passo 3 : envie sua inscrição na plataforma disponibilizada para esse fim.

· Passo 4 : sua inscrição é analisada pelas equipes Île-de-France Mobilités. Durante o processamento da sua solicitação, você será contatado por e-mail caso faltem informações e/ou documentos sejam inadmissíveis.

· Passo 5 : depois que sua candidatura for analisada, você receberá um e-mail informando a decisão (acordo ou rejeição).

· Passo 6 : Em caso de acordo, uma transferência será feita para sua conta bancária, dentro de no máximo 4 meses após a data do acordo. A ajuda será paga dentro do limite do orçamento anual votado pela Île-de-France Mobilités.

Cada empresa pode se inscrever 3 vezes, para 3 anos naturais diferentes.

Envie sua inscrição na plataforma dedicada assim que ela abrir, a partir de 5 de fevereiro de 2024